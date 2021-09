Die Analyse zum Sieg des EHC Olten gegen den HC La Chaux-de-Fonds

Swiss League EHCO-Trainer Lars Leuenberger über den geglückten Saisonstart: «Überrascht? Nein, eher erfreut!» Nach dem überzeugenden 6:2-Heimsieg gegen den HC La Chaux-de-Fonds darf man festhalten: Der Saisonstart ist dem EHC Olten geglückt. Die Mannschaft macht einen sehr stilsicheren Eindruck. Eine Tatsache, die man nach der durchwachsenen Vorbereitung in dieser Form nicht unbedingt erwarten durfte. Weshalb ist das so? Marcel Kuchta 19.09.2021, 09.10 Uhr

Hat seine Mannschaft früh in die Erfolgsspur gebracht: EHC=-Headcoach Lars Leuenberger. Marc Schumacher / freshfocus

Man soll den Tag bekanntlich nicht vor dem Abend loben. Die entscheidende Meisterschaftsphase, die Playoffs, ist noch viele Monate entfernt. Aber trotz allem lässt sich nach den ersten vier Meisterschaftsspielen festhalten: Dieser EHC Olten macht Freude. Und vor allem einen sehr stilsicheren Eindruck. Drei klare Siege (4:0 gegen die EVZ Academy, 8:2 gegen die Ticino Rockets und 6:2 gegen La Chaux-de-Fonds), dazu noch eine unglückliche 2:3-Niederlage nach Verlängerung bei Ligakrösus Kloten. Der Auftakt in die neue Saison ist dem EHCO gelungen.

Das hatte man nach der eher durchzogenen Vorbereitungsphase, während welcher über Wochen nicht wirklich Fortschritte erkennbar waren, nicht unbedingt erwarten dürfen. Deshalb die Frage am Headcoach Lars Leuenberger nach dem überzeugenden 6:2-Sieg gegen La Chaux-de-Fonds: Ist er überrascht über die Leistungen seiner Mannschaft? «Überrascht würde ich nicht sagen. Erfreut trifft es besser. Es macht wirklich Spass, der Mannschaft bei der Arbeit zuzuschauen. Wir haben einen guten Mix gefunden - und zwar über alle vier Linien gesehen.»

Es gab drei Aspekte, die gegen La Chaux-de-Fonds besonders auffielen:

1. Effizienz: Vier Schüsse, drei Tore im ersten Drittel

Am vergangenen Dienstag hatten sich die Oltner beim Spiel in Kloten die Butter vom Brot nehmen lassen, weil sie es im zweiten Drittel verpasst hatten, ihre Zweitoreführung um zwei oder drei weitere Einheiten auszubauen. Die schlechte Chancenauswertung sollte sich später rächen. Gegen La Chaux-de-Fonds war es nun gerade umgekehrt. Nur viermal schoss der EHCO im ersten Drittel auf das gegnerische Tor, dreimal war der Puck aber drin. «Damit haben wir dem Gegner recht früh den Wind aus den Segeln genommen», befand auch Lars Leuenberger.

Garry Nunn (2.v.r.) erzielte die wichtigen Treffer zum 1:0 und 4:1. Marc Schumacher / freshfocus

2. Spielkontrolle: Die Kunst, eine Führung zu verwalten

Will man bei der Leistung gegen La Chaux-de-Fonds ein Haar in der Suppe suchen, dann findet man das höchstens in der ersten Phase des zweiten Abschnitts, als die Oltner kurzerhand ein wenig die Kontrolle verloren und dem Gegner in Unterzahl den ersten Treffer zugestehen mussten. «Man muss aber auch sehen, dass La Chaux-de-Fonds eine sehr gut besetzte Offensive hat», bemerkte Leuenberger mit Blick auf die Formation der feuerkräftigen Neuenburger.

Was wiederum ein positiver Aspekt für den EHCO ist. Denn die Mannschaft liess gegen einen Gegner, der zum Saisonauftakt Topfavorit Kloten mit 6:2 aus dem eigenen Stadion geschossen hatte, unter dem Strich nur sehr wenig zu. Sprich: Die Spiel- und Puckkontrolle waren exzellent, das Defensivverhalten ebenso. Die Fehlerquote wurde tief gehalten. «Wir haben über die ganzen 60 Minuten sehr solid gespielt und nur wenig zugelassen», freute sich auch Dominic Weder. Und erklärt die Spielweise seiner Mannschaft: «Wir stehen sehr kompakt und setzen den Gegner bei dessen Puckbesitz sofort unter Druck. Das klappt sehr gut.»

EHCO-Goalie Silas Matthys zeigte eine starke Leistung, wurde von seinen Vorderleuten (hier Florian Schmuckli) aber auch gut abgeschirmt. Marc Schumacher / freshfocus

3. Die Ausgeglichenheit über alle Linien

Garry Nunn war mit seinen beiden Treffern zum 1:0 (kurz nach Spielbeginn in Unterzahl) und 4:1 (kurz vor Ende des zweiten Drittels im Powerplay) der Mann für die wichtigen Tore. Aber trotzdem verdiente sich am Ende des Tages nicht die nominell erste Sturmlinie den grössten Applaus, sondern jene, die auf dem Matchblatt als Nummer vier deklariert war. Center Dominic Weder kreierte zusammen mit seinen Flügeln Devin Muller und Cédric Hüsler zwei Treffer. Das zeigt, wie ausgeglichen diese Mannschaft vor allem in der Offensive ist. Alle vier Sturmlinien können ihre Beiträge leisten. Und vor allem verfügt Lars Leuenberger über unzählige Möglichkeiten, seine Spieler in verschiedenen Rolle einzusetzen und entsprechend auch Verantwortung und Eiszeit zu verteilen. «Eine gute Mannschaft bietet genau diese Optionen», bekräftigt Lars Leuenberger.

Dominic Weder wurde als bester EHCO-Spieler des Abends ausgezeichnet. Marc Schumacher / freshfocus

Fazit: Die Kunst, das Niveau zu halten

Der EHCO-Headcoach mag noch gar nicht zu weit nach vorne blicken. Und sagt: «Ja, ich denke, wir sind gut in die Meisterschaft gestartet. Die Kunst ist es nun, dieses gute Niveau in der täglichen Arbeit zu halten. Das bedingt von allen Beteiligten Disziplin und auch eine Portion Demut. Wir dürfen auf keinen Fall abheben.» Der nächste Prüfstein wartet bereits am kommenden Mittwoch. Dann kommt im Rahmen des MySports-Livespiels der ambitionierte EHC Visp ins Kleinholz.