Swiss League EHC Olten: Die Lehren aus dem Rückschlag, herausfordernde Gegner und der Endspurt Richtung Playoffs Der EHC Olten trifft am Samstagabend (17.30 Uhr) auf den EHC Visp. Gegen die Oberwalliser möchte sich der Leader für seine schwache Darbietung bei den GCK Lions rehabilitieren. Und gleichzeitig einen weiteren Schritt in Richtung Qualifikationssieg machen. 07.01.2023

Auch Larri Leeger konnte bei der 1:4-Niederlage des EHCO bei den GCK Lions seinem Gegenspieler Robin Leone nur beim Jubeln zuschauen. Marc Schumacher / freshfocus

Die 1:4-Niederlage des EHC Olten bei den GCK Lions war ein Warnschuss zur richtigen Zeit. Darin war man sich beim Swiss-League-Leader einig. Nach zehn Siegen in Serie liessen die Oltner im tristen Stadiönli in Oerlikon fast alle ihre Qualitäten, die sie in der aktuellen Saison bisher so ausgezeichnet hatten, vermissen. Besonders auffällig und von Headcoach Lars Leuenberger auch explizit kritisiert: Die defensive Stabilität, die Disziplin im Spiel ohne Scheibe, zwei der Grundpfeiler des Erfolgs, waren nicht mehr vorhanden. «Das war das bisher einzige Spiel in dieser Saison, in welchem wir völlig aus dem Konzept geraten sind. Wir fanden nie zu unserem System», fand auch Captain Larri Leeger klare Worte bei seiner Analyse.

Schon beim 7:5-Sieg im Derby gegen Langenthal hatten sich bei den Oltnern ungewohnte Nachlässigkeiten eingeschlichen. Was sich gegen die punkto Defensive desolaten Langenthaler resultatmässig nicht negativ ausgewirkt hatte, hatte gegen einen ungemein fokussiert und organisiert agierenden Kontrahenten wie die GCK Lions dann die wenig überraschende Konsequenz in Form einer Niederlage. «Man muss dem Gegner ein Kompliment machen. Aber wir selber waren nicht annähernd auf dem Level, den wir gewohnt sind und den wir von uns erwarten», so Leeger, der anfügte: «Es war ein Schuss vor den Bug. Und wir müssen aus einem solchen Spiel unsere Lehren ziehen, damit wir in Zukunft in einer ähnlichen Situation besser reagieren können. Das ist uns gegen die Lions nie gelungen.»

Der Endspurt Richtung Playoffs beginnt

Es war für die Oltner im 35. Meisterschaftsspiel erst das fünfte Mal, dass man punktemässig leer ausging. Im grossen Bild betrachtet also alles andere als ein Beinbruch. Ausreisser nach unten sind über eine 45 Partien dauernde Qualifikation kaum vermeidbar. Dennoch war bei Headcoach Lars Leuenberger nach dem GCK-Spiel zu spüren, dass jetzt, im Januar, wenn die Vorbereitungsphase in Richtung Playoffs beginnt (Start der Viertelfinals ist am 15. Februar), die Formkurve entweder steigen oder zumindest auf hohem Niveau bestehen bleiben sollte. Oder anders ausgedrückt: Was es nun nicht verleiden mag, ist ein Nachlassen. Zumal man mit dem HC La Chaux-de-Fonds immer noch einen Verfolger in seinem Rücken hat, der seit Wochen selber auf hohem Niveau agiert und sich klar als härtester Rivale der Oltner herauskristallisiert hat.

Vor diesem Hintergrund kommt nun dem Duell des EHC Olten gegen den EHC Visp am Samstagabend (17.30 Uhr) eine nicht unwesentliche Bedeutung zu. Einerseits haben sich die Oberwalliser nach ihrem Trainerwechsel (von Dany Gelinas zum Duo Marco Schüpbach/Beat Heldstab auf höherem (und erwarteten) Niveau stabilisiert und gehören Kraft ihres Potenzials zu den stärkeren Konkurrenten der Oltner im Hinblick auf die entscheidende Meisterschaftsphase. Ein weiterer, guter Gradmesser punkto Formstand also. Andererseits gilt es eben zu vermeiden, dass der HC La Chaux-de-Fonds im Rückspiegel noch näher kommt und plötzlich Platz eins nach der Qualifikation und somit das Heimrecht in allen Playoff-Serien wieder gefährdet ist.

«Alle sehen das Licht am Ende des Tunnels»

Für Larri Leeger ist es genau das, was es wenige Woche vor dem Beginn der entscheidenden Meisterschaftsphase braucht: «Es ist enorm wichtig, dass wir noch einen Gegner haben, der uns pusht, damit wir bis zum Schluss gefordert sind. Die Erfahrung zeigt, dass es schwierig ist, dann vor den Playoffs wieder den Schalter umzulegen. Jetzt ist allen bewusst, worum es geht. Jetzt geht es um den Feinschliff, um die Details. Und das Wichtigste: Alle sehen das Licht am Ende des Tunnels.»

Positiv aus Sicht des EHC Olten: Man agiert weiterhin aus einer Position der Stärke. Die Qualität ist vorhanden, zumal nun auch viele der (Langzeit-)Verletzten ins Team zurückkehren oder zurückgekehrt sind. Was aber wiederum mit Fallstricken verbunden ist. Es wäre nicht erstaunlich, wenn das Comeback von Schlüsselspielern mit Stan Horansky oder Garry Nunn beim einen oder anderen EHCO-Crack, der während der Wochen der Personalknappheit das Konstrukt mit Einsatz am obersten Limit getragen hat, für ein leichtes Nachlassen gesorgt hat.

Die Gefahr der fehlenden Verantwortung

«Das ist natürlich die grosse Gefahr», bestätigte Larri Leeger. «In der Zeit, als wir die vielen Verletzten hatten, mussten andere Spieler Verantwortung übernehmen. Das ist ein Schlüsselelement - gerade im Hinblick auf die Playoffs. Es darf niemand denken, dass sein Teamkollege dann schon den Job erledigt. Zumal sich die so genannten ersten Linie oft gegenseitig neutralisieren. Dann müssen die Jungs aus den hinteren Reihen in die Bresche springen und den Unterschied ausmachen.»

Vorderhand steht das Duell gegen Visp im Mittelpunkt. Timothy Kast, dessen Absenz als stabilisierender Mittelstürmer spürbar war, dürfte nach seiner kurzen Verletzungspause ins Team zurückkehren. Am Freitag ebenfalls im Training dabei war Rapperswil-Leihgabe Yannick Brüschweiler. In einer idealen Welt wäre der junge Flügelstürmer übrigens der ideale Ersatz für den am Auge verletzten Benjamin Neukom. Ob und wie Brüschweiler die Saison mit dem EHC Olten beendet, hängt aber primär davon ab, wie sich die Verletztensituation bei den Lakers entwickelt. So oder so behält EHCO-Sportchef den Spielermarkt im Visier und würde bei passender Gelegenheit wohl nochmal aktiv.

