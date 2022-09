Liveticker EHC Olten gegen EHC Winterthur

Dem EHC Olten ist der Start in die neue Swiss-League-Saison optimal geglückt. Gegen den EHC Winterthur soll im Kleinholz nun der dritte Sieg im dritten Spiel her. Die Favoritenrolle ist klar verteilt. Ob der EHCO dieser gerecht wird, können Sie in unserem Liveticker verfolgen.

Marcel Kuchta 20.09.2022, 19.00 Uhr