Swiss League Drei Punkte und drei Verletzte: Der EHC Olten feiert gegen die Ticino Rockets einen sehr teuer erkauften 5:2-Sieg Der EHC Olten hat gegen die Ticino Rockets nichts anbrennen lassen und die Aufgabe vor eigenem Publikum ohne grössere Probleme gelöst. Mehr Kopfzerbrechen bereitet der Ausfall von Garry Nunn, der nach Spielmitte nicht mehr zum Einsatz kam und sich am Oberschenkel verletzt hat. Neben Nunn fielen mit Timo Haussener und Cédric Maurer zwei weitere EHCO-Cracks aus. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren Aktualisiert 21.10.2022, 23.19 Uhr

Da war Garry Nunn (l, gegen Denys Rubanik) noch flott unterwegs Marc Schumacher / freshfocus

EHCO-Headcoach Lars Leuenberger erschien nach dem Spiel mit sorgenvoller Miene zum Interview. Eben hatte er sich kurz mit Garry Nunn ausgetauscht. Der Kanadier hielt sich einen Eisbeutel an die Hinterseite des Oberschenkels und erklärte, dass es ihm eins gezwickt habe. «Fühlt sich nicht gut an», meinte Nunn kopfschüttelnd.

Er bestritt seinen letzten Einsatz kurz vor Spielmitte, als die Oltner im Powerplay durch Victor Oejdemark mit 3:1 in Führung gingen. Danach übernahm Dominic Weder Nunns Posten in der ersten Sturmreihe. Wie lange der Kanadier ausfallen wird mit dieser Verletzung ist noch völlig offen und hängt davon ab, wie schwerwiegend die muskuläre Verletzung ist. Die Bandbreite reicht von Tagen bis zu Monaten. Ein MRI wird Aufschluss geben müssen, ob Garry Nunn Glück im Unglück hatte oder ob sich EHCO-Sportchef Marc Grieder schon bald auf die Suche nach Ersatz machen muss.

Hausseners Tor und der Sturz des Gegenspielers

Auch nicht erfreulich sah das aus, was Timo Haussener zustiess. Nachdem er nach einer schönen Einzelaktion das 5:2 erzielt hatte, stürzte er zu Boden, worauf ihm ein Gegenspieler auf den Kopf fiel. Haussener kam nach dieser Aktion nicht mehr zum Einsatz. Eine Kopf- oder Nackenverletzung dürfte aber wahrscheinlich sein. Verteidiger Cedric Maurer fiel gegen Ende des zweiten Drittels aus. Bei seinem letzten Einsatz stürzte er unglücklich und erschien danach nicht mehr auf dem Eis.

Erzielte das 5:2 und schied danach mit einer Nackenverletzung aus: Timo Haussener. Marc Schumacher / freshfocus

Dieses ganze Verletzungsdrama überschattete schliesslich einen souveränen und unspektakulären Sieg der Oltner gegen einen gewohnt unbequemen Gegner, der aus den letzten drei Partien vor der Begegnung im Kleinholz immerhin sieben Punkte geholt hatte. Eine Chance, etwas Zählbares aus Olten mitzunehmen, hatten die tapferen Tessiner aber nicht wirklich. Dazu war der EHCO schlicht zu stark.

Lars Leuenberger mochte sich angesichts der Begleitumstände nicht wirklich freuen, sagte aber:

«Wir haben gewonnen. Das ist das wichtigste. Aber es hat Vieles nicht so gepasst, wie es eigentlich passen sollte. Wobei das angesichts der vielen Umstellungen, zu welchen wir durch die Ausfälle gezwungen wurden, auch nicht überraschend ist. Und ja, die Verletzungen sind der grosse Wermutstropfen an diesem Abend.»

Die Geschichte des Spiels ist ansonsten schnell erzählt. Die Oltner schossen in den richtigen Momenten ihre Tore und hielten den Gegner sicher auf Distanz. Das Powerplay funktionierte einmal mehr vorzüglich – Lhotak erzielte mit einem Mann mehr das 1:0, Oejdemark das 3:1.

Die exklusive Meinung der Schiedsrichter

Für den grössten Aufreger – neben den Verletzungen – sorgte letztlich das Schiedsrichter-Duo, welches gegen Ende des zweiten Drittel den Ärger der Oltner Spieler und der Zuschauer auf sich zog. Die beiden Refs versagten Simon Seilers Tor zum 5:1 die Anerkennung, weil sie ein Torraumoffside von Benjamin Neukom erkannt haben wollten. Die Wiederholung auf dem Videowürfel zeigte etwas anderes, worauf EHCO-Headcoach Leuenberger folgerichtig eine «Coaches-Challenge» nahm.

Lars Leuenberger diskutiert nach dem aberkannten Tor mit Schiedsrichter Didier Massy (Marc Schumacher/freshfocus) Marc Schumacher / freshfocus

Doch selbst nach genauer Betrachtung des Videomaterials wich das Schiedsrichterduo Massy/Staudenmann nicht von seiner exklusiven Meinung ab. Diese Episode blieb schliesslich eine Randnotiz und war schon gar nicht matchentscheidend. Man fragte sich als Beobachter mehr, was genau die Unparteiischen erkannt haben wollten.

In Visp wartet eine neue Herausforderung

Wie dem auch sei: Mit dem dritten Sieg in Folge haben die Oltner ihren Vorsprung an der Tabellenspitze auf acht Zähler ausgebaut. Am Sonntag reist die EHCO-Delegation ins Wallis zum EHC Visp. In der Lonza-Arena wird man ziemlich sicher auf die frisch verletzten Akteure verzichten müssen. Das wird für den EHCO eine Herausforderung der neuen Art werden.

Telegramm Olten - Ticino Rockets 5:2 (2:0, 2:1, 1:1) Kleinholz. – 2405 Zuschauer. – SR: Massy/Staudenmann (Micheli/Humair). – Tore: 10. Lhotak (Nunn, Collins; Ausschluss Fontana) 1:0. 19. Leeger 2:0. 22.Karaffa (Terraneo, Hedlund; Ausschluss Oejdemark) 2:1. 29. Oejdemark (Horansky; Ausschluss Rubanik) 3:1. 36. Horansky (Weder, Collins) 4:1. 41. (40:20) Lauper (Karaffa) 4:2. 44. Haussener (Sterchi, Antonietti) 5:2. – Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen Olten. 5-mal 2 Minuten gegen Rockets. Olten: Rötheli; Schmuckli, Antonietti; Leeger, Oejdemark; Seiler, Hächler; Maurer; Hoarsnky, Collins, Nunn; Lhotak, Haussener, Sterchi; Neukom, DalPian, Schwinger; Wyss, Kast, Hüsler; Weder. Rockets: Fatton; Rubanik, Näser; Pastori, Villa; Fontana, Moor; Pezzullo, Terraneo; Lauper, Karaffa, Bionda; Russo, Hedlund, Marha; Gaeta, Dufey, Cortiana; Knörr, Lamoureux. Bemerkungen: Olten ohne Heughebaert (bei Huttwil) und Mosimann (überzählig). 38. Tor von Seiler wegen Torraumoffside aberkannt.

