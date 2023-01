Swiss League Drei Punkte für den EHC Olten, aber auch jede Menge Selbstkritik Im Lager des EHC Olten herrschte nach dem 5:2-Sieg gegen den EHC Visp alles andere als eitel Sonnenschein. Dafür war die Leistung - besonders in der Defensive - erneut zu fehlerhaft. Während ein schlecht gelaunter Headcoach Lars Leuenberger für einmal nicht viel sagen mochte, kam von Matchwinner Timothy Kast eine ordentliche Portion Selbstkritik. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 08.01.2023, 09.32 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Timothy Kast (l.) und Lukas Lhotak (2.v.l.) gehörten zu den EHCO-Torschützen beim 5:2-Sieg gegen Visp. Marc Schumacher / freshfocus

Nein, da war keine Euphorie zu spüren im Umfeld der EHCO-Garderobe nach dem Spiel gegen den EHC Visp. Eben hatte man sich zwar mit einem 5:2-Sieg weitere drei Punkte gesichert, aber zufrieden war man im Lager der Oltner nicht wirklich. Denn dafür hatte in den 60 Spielminuten zuvor zu wenig gepasst. Dafür waren die Probleme, die die Mannschaft seit Weihnachten plagen, wieder zu offensichtlich gewesen.

Headcoach Lars Leuenberger erschien mit leicht gerötetem Kopf und säuerlicher Miene zur Spielanalyse - und hatte dann wenig Lust, vertieft auf das Geschehen einzugehen. Er hatte die erhoffte Reaktion auf die dürftige Vorstellung seiner Mannschaft bei der 1:4-Niederlage gegen die GCK Lions nicht gesehen. Oder zumindest nur «für ein paar Minuten», wie er es nannte. Die drei Punkte seien das Beste, meinte der Oltner Übungsleiter noch, um schliesslich anzufügen: «Ein paar Spieler müssen jetzt definitiv über die Bücher.» Sagte es, und verschwand nach 45 Sekunden wieder in die Garderobe.

Welche Spieler damit gemeint sind, überliess Leuenberger der Interpretation des Betrachters. Einer war im Spiel gegen Visp offensichtlich und steht damit stellvertretend für die EHCO-Akteure, die momentan eher ein Leistungstal durchschreiten: Victor Oejdemark. Sein grausamer Fehlpass direkt auf den Stock des Visp-Ausländers Jake Virtanen, der zum 1:2-Anschlusstreffer der Oberwalliser führte, war symptomatisch für das bisweilen erratische Defensivverhalten der Oltner.

Förmlich um den Gegentreffer gebettelt

Gerade in der Phase vor dem Virtanen-Tor waren die Gastgeber minutenlang nicht in der Lage gewesen, sich ordentlich aus der eigenen Zone zu befreien und hatten förmlich um einen Gegentreffer gebettelt. Szenen, wie man sie in der laufenden Saison vom EHCO bisher kaum gesehen hatten, spielten sich ab. Es waren wohl jene Momente, die Lars Leuenberger besonders aufstiessen. Die Mannschaft verlor komplett den Faden und baute einen Gegner, der durch die frühe 2:0-Führung schnell zurückgebunden worden war, wieder auf.

Dass es am Ende für die Oltner trotzdem zum (auf dem Papier komfortablen) Sieg reichte, war zwei Hauptfaktoren geschuldet. Einerseits zeigte Goalie Gianluca Zaetta, der anstelle von Lucas Rötheli zum Einsatz kam, eine auszeichnete Vorstellung und hatte auch das nötige Wettkampfglück (Virtanen traf zweimal nur das Gehäuse). Auf der anderen Seite war die nominell zweite Sturmlinie mit Mittelstürmer Timothy Kast (1 Tor, 2 Assists) sowie den Flügeln Lukas Lhotak (mit einem wunderbaren Backhandtreffer zum 2:0) und Simon Sterchi die treibende Kraft des EHC Olten.

EHCO-Goalie Gianluca Zaetta wurde als bester Spieler seines Teams ausgezeichnet und durfte sich von den Fans feiern lassen. Marc Schumacher / freshfocus

Timothy Kast, der nach drei Spielen Verletzungspause gegen Visp wieder im Line-up stand und die bisweilen taumelnde Mannschaft mit seiner Präsenz als Center sichtlich stabilisierte, war mit seinem Comeback zufrieden. «Zu Beginn hatte ich etwas Mühe mit dem Rhythmus, doch dann hat unsere Linie gut funktioniert. Wir haben defensiv kaum gute Chancen des Gegners zugelassen und offensiv Akzente setzen können.»

Doch der 34-Jährige fand trotz des Siegs ebenfalls genügend Anhaltspunkte für Selbstkritik: «Es war ein komisches Spiel von uns. Wir wollten nach der Niederlage gegen die GCK Lions reagieren. Das Resultat stimmt, aber übers Ganze gesehen haben wir nicht viele gute Sachen gemacht. Das hat gereicht, um zu gewinnen. Aber wir brauchen mehr, wenn wir im Hinblick auf die Playoffs bereit sein wollen.»

«Wir müssen zu unserer Konstanz zurückfinden»

Für Routinier Kast sind die aktuellen Schwächen des EHC Olten typische Symptome einer Mannschaft, die während langer Zeit häufig gewonnen hat und an der Tabellenspitze steht: «Irgendwann schleichen sich Fehler ein, die dann die entsprechende Auswirkung auf die Leistungen haben. Wir müssen versuchen, wieder zu unserer Konstanz zurückzufinden und besonders auf die defensiven Aspekte unseres Spiels zu achten.»

Was Kast auch betont, und was den EHC Olten dieser Tage ebenso plagt, ist die fehlende Homogenität: «Um Erfolg zu haben, müssen alle Linien funktionieren.» Man kann diese Bemerkung stellvertretend auf die Oltner Parade-Reihe beziehen. Garry Nunn, Stan Horansky und Sean Collins laufen ihrer Form derzeit etwas hinterher - was nach den monate- (Nunn) und wochenlangen (Horansky) Absenzen wenig erstaunlich ist. Das EHCO-Schwungrad, welches erst seit Weihnachten wieder komplett ist, lässt sein Können in der Offensive nur punktuell aufblitzen. Aber - und das ist das gravierendere Problem: Punkto Defensivarbeit bleiben viele Wünsche offen. In dieser Verfassung ist das Trio eher ein Sicherheitsrisiko für die eigene Mannschaft.

Noch nicht wirklich zurück in alter Stärke: Garry Nunn. Marc Schumacher / freshfocus

Die gute Nachricht bleibt aus Sicht der Oltner: Man gewinnt Spiele gegen starke Konkurrenz wie Visp auch, wenn man bei weitem nicht an den gewünschten Leistungslevel herankommt. Und es bleibt für Lars Leuenberger und dessen Spieler bis zu den Playoffs noch genügend Zeit, wieder in die Spur zu finden. Grundsätzlich ist es nicht verkehrt, wenn eine Mannschaft während der Qualifikation auch mal etwas Sand im Getriebe hat. An Widerständen kann man bekanntlich am besten wachsen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen