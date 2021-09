Dominic Forget und das Wiedersehen nach dem fliegenden Wechsel

Nein, so hatte sich der Meisterschaftsfavorit Nummer eins der Swiss League, der EHC Kloten, den Start in die neue Saison nicht vorgestellt. In La Chaux-de-Fonds setzte es eine (zu) deutliche 2:6-Niederlage ab. Logisch also, dürften die Zürcher am Dienstagabend (19.45 Uhr) in ihrem ersten Heimspiel gegen den EHC Olten mit der Wut im Bauch antreten. Nach zwei Partien, in welchen die Oltner in der Defensive kaum gefordert wurden, wartet nun also ein anderes Kaliber. Auch EHCO-Headcoach Lars Leuenberger ist entsprechend gespannt, wie sich seine Mannschaft bei der Defensivarbeit verhalten wird. «Das wird ein guter Test für uns. Wir haben im Training viel an unserem Defensivverhalten gearbeitet.» Geheimnisse haben die beiden Headcoaches keine mehr voreinander. Noch im letzten Frühling waren Lars Leuenberger und Jeff Tomlinson in den Vor-Playoffs der National League aufeinandergetroffen. Leuenberger zog dabei mit seinen coronageschwächten Bielern gegen Tomlinsons Lakers den Kürzeren.