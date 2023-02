Swiss League Diese Baustellen muss der EHC Olten beheben, wenn er in den Playoffs wieder in die Erfolgsspur kommen will Der EHC Olten hat mit einer 2:5-Heimniederlage gegen Langenthal einen klassischen Fehlstart in die Playoffs hingelegt. Auch wenn die Leistung der Mannschaft nicht schlecht war, so wurden eben auch einige Problemzonen offensichtlich. Wir sagen, wo sie sind und wie sie beseitigt werden können. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 15.02.2023, 14.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eines vorneweg: Für den EHC Olten ist trotz der 2:5-Auftaktniederlage gegen Langenthal natürlich noch überhaupt nichts verloren. Die Mannschaft hat in diesem ersten Viertelfinal-Duell zumindest zwei Drittel lang eine ansprechende Leistung abgeliefert, wurde jedoch für ihren enormen Aufwand gegen einen opportunistischen Gegner nicht belohnt.

Aber: In diesem ersten Playoff-Spiel wurde auch offensichtlich, dass der EHCO immer noch ein gutes Stück von seiner optimalen Performance entfernt ist und mit ungewohnten Schwächen zu kämpfen hat.

Hier ein Blick auf die Baustellen, die es schnellstmöglich zu beheben gilt, damit diese Saison nicht frühzeitig mit einer ganz bösen Überraschung endet:

Torhüter: Big saves und Ausstrahlung

In den letzten drei Spielen der Qualifikation kam Dominic Nyffeler zum Einsatz und konnte seine fehlende Spielpraxis wenig überraschend nicht kaschieren. Womit auch logisch war, dass Lucas Rötheli im Hinblick auf die Playoffs die Nummer eins sein würde. Nach einer gut zweiwöchigen Wettkampfpause erlebte er gegen Langenthal einen undankbaren Abend.

Im ersten Drittel wurde Rötheli zweimal von seinen Vorderleuten im Stich gelassen, im Mitteldrittel wurde er von einem Sonntagsschuss geschlagen, rettete aber auch zweimal gegen solo auf ihn zustürmende Langenthaler.

Man kann ihm die Niederlage nicht ankreiden, aber man hatte auch nie das Gefühl, dass der Goalie seiner verunsicherten Mannschaft mit entscheidenden Paraden zum Sieg verhelfen könnte. Für Rötheli gilt dasselbe wie für den Rest des Teams: Die Ausstrahlung, die Ruhe und die Überzeugung sind aktuell nicht (mehr) da.

Muss wieder mehr Ruhe ausstrahlen: Lucas Rötheli. Marc Schumacher/freshfocus

Defensive: Zuordnung und Angriffsauslösung

Eigentlich das grösste Rätsel. Das Defensivverhalten der Mannschaft, während der Qualifikation lange Zeit das Prunkstück, ist in den letzten Wochen förmlich erodiert. So dominant der EHC Olten in der Offensive auftreten und den Gegner minutenlang unter Druck setzen kann, so erratisch tritt das Team bisweilen in der Zone vor dem eigenen Tor auf, wenn der Kontrahent mal im Angriff ist.

Die Kompaktheit ist weg, die Zuordnung stimmt nicht mehr, was zum Beispiel vor dem ersten Treffer der Langenthaler offensichtlich wurde, als sich vier Oltner Spieler in einer Spielfeldecke in Pucknähe bewegten und im Rücken ein Langenthaler schliesslich völlig freistehend zum Abschluss kam.

Ebenso problematisch: Die Angriffsauslösungen aus der Defensive sind sehr oft unsauber. Was auch damit zusammenhängt, dass die Verteidiger bei aggressivem, gegnerischem Forechecking oft keine Anspielstationen mehr vorfinden und überhastete sowie riskante Pässe spielen müssen.

Läuft seiner Form derzeit ein wenig hinterher: Verteidigungsminister Eliot Antonietti. Marc Schumacher/freshfocus

Offensive: Schussqualität und Entscheidungsfindung

Viel Aufwand, wenig Ertrag. So kann man die Offensivbemühungen der Oltner zusammenfassen. Es wird gekämpft, gerackert, teilweise auch schön kombiniert. Aber das, was zählt, der Puck im gegnerischen Tor, passiert viel zu selten.

Was vor allem zwei Gründe hat. 1.) Das Selbstvertrauen ist bei vielen Stürmern komplett abhandengekommen. Statt einfach mal abzudrücken, wird versucht, den Puck noch auf dem Stock zu präparieren. Oder er verspringt bei der Annahme, wobei in beiden Fällen wertvolle Sekundenbruchteile flöten gehen und der folgende Schuss vom Gegner geblockt wird.

2.) Die Schussqualität: 35-mal schossen die Oltner im ersten Viertelfinal-Duell auf das gegnerische Tor, aber auch 17-mal (!) daneben (Langenthal 2-mal). Von den Schüssen, die auf das Tor von SCL-Goalie Elien Paupe kamen, waren viele unplatziert und eine einfache Beute für den Schlussmann. Und dann waren da eben unzählige Abschlussversuche, die das Tor komplett verfehlten. Klar ist: Der EHC Olten muss seinen offensiven Killerinstinkt dringend wieder finden.

Seine Abschlüsse sind derzeit oft zu harmlos: Stan Horansky. Marc Schumacher/freshfocus

Special Teams: Automatismen und Überzeugung

Die Powerplay- und Penalty-Killing-Performance des EHC Olten hängt natürlich eng mit den oben genannten Faktoren zusammen. Die Special Teams geben auch immer irgendwie den «Gesundheitszustand» einer Mannschaft wieder und spiegeln das Selbstvertrauen. Stimmen dort die Zahlen, dann ist man grundsätzlich gut unterwegs.

Weshalb dieser Punkt aus Sicht der Oltner eben doch ein wenig Grund zur Sorge bereitet. Die Automatismen und die Überzeugung sind verloren gegangen, es wird zu viel überlegt, die Entscheidungsfindung ist sehr oft schlecht. Aus vier Powerplay-Gelegenheiten resultierte im ersten Viertelfinal-Duell nichts für den EHCO. Die Langenthaler nutzten auf der anderen Seite eine von zwei Überzahl-Möglichkeiten und machten im letzten Drittel mit dem 4:2 den Deckel drauf. Das nennt man opportunistisch.

Das Experiment mit Victor Oejdemark als Powerplay-Steuermann der ersten Formation hat nicht funktioniert. Marc Schumacher/freshfocus

Coaching: Impulse und Lösungsvorschläge

Nein, Lars Leuenberger und Stefan Schneider sind derzeit nicht zu beneiden. Nachdem man nach Monaten der schier endlosen Personalrochaden endlich dachte, dass man sich konzentriert mit einem kompletten Kader und eingespielten Linien auf die Playoffs vorbereiten kann, fielen kurz vor dem ersten Viertelfinal wieder zwei Akteure wegen Krankheit aus – darunter mit Garry Nunn ein Schlüsselspieler im Powerplay und in Unterzahl.

Also war wieder Improvisation angesagt, was bei einer verunsicherten Mannschaft nicht einfach ist. Lösungen muss das Coachingduo dringend in der Defensive finden, wo einige Schlüsselspieler wie Eliot Antonietti weit von ihrer Bestform entfernt sind. Und das Experiment mit Victor Oejdemark anstelle von Joel Scheidegger als Steuermann an der blauen Linie im ersten Powerplay-Block sollte eher früher als später beendet werden.

Wurde ins kalte Wasser geworfen: William Rapuzzi. Marc Schumacher/freshfocus

Fazit: Ja, die Baustellen beim EHCO sind zahlreich, aber – und das ist die gute Nachricht – keinesfalls irreparabel. Noch bleibt genügend Zeit, Lösungen zu finden und diese umzusetzen. Aber: Im zweiten Viertelfinal-Spiel am Donnerstagabend (19.46 Uhr) in Langenthal müssen dringend Schritte in die richtige Richtung kommen. Sonst wird die Luft langsam aber sicher dünn.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen