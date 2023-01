Swiss League Die Siegesserie endet in Oerlikon: Der EHC Olten unterliegt den GCK Lions 1:4 Das nennt man wohl einen Fehlstart ins neue Jahr: Nach zehn Siegen in Serie musste der EHC Olten erstmals wieder als Verlierer vom Eis. Gegen die starken GCK Lions fand der Swiss-League-Leader während der ganzen Spielzeit kein Rezept und kassierte verdientermassen eine Niederlage. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren Aktualisiert 03.01.2023, 23.00 Uhr

Enttäuschung bei den Oltnern Victor Oejdemark, Jan Mosimann, Joel Scheidegger und Cedric Hüsler. Marc Schumacher / freshfocus

So hat man sich beim EHC Olten den Start ins Jahr 2023 nicht vorgestellt. Dass die zehn Spiele dauernde Siegesserie irgendwann mal enden wurde, war absehbar. Aber am Ende war es dann halt doch irgendwie ernüchternd, als im «Stadiönli» in Oerlikon die Schlusssirene ertönte. «4:1» stand da an der Anzeigetafel zu Gunsten der GCK Lions. Die Oltner Spieler fuhren mit hängenden Köpfen vom Eis. Im Wissen, dass sie einerseits gegen einen erstaunlich homogen und entschlossen auftretenden Gegner verloren hatten. Aber vor allem auch im Wissen, dass ihr Auftritt unter dem Strich ganz einfach ungenügend war.

Neun Gegentore in den letzten beiden Spielen

Dabei zeigten sich in diesem Spiel Mängel, die schon beim 7:5-Erfolg im Derby in Langenthal zutage getreten waren. «Wir waren nicht aufmerksam genug. Und uns hat die defensive Stabilität gefehlt. Wir haben dem Gegner zu viel Eis gegeben», benannte EHCO-Headcoach Lars Leuenberger das Hauptdefizit seiner Mannschaft, die in den letzten beiden Spielen nun neun Gegentore kassiert hat – bei einem Schnitt von knapp über zwei pro Spiel nach 35 Partien eine vielsagende Statistik bezüglich der ungewöhnlichen Probleme, die die Mannschaft zuletzt plagten.

Symptomatisch war hierfür die Entstehung des Treffers zum vorentscheidenden 3:1 kurz nach Beginn des Schlussdrittels. Ausgerechnet dem sonst so zuverlässigen Sean Collins unterlief in der defensiven Zone ein haarsträubender Puckverlust, welchen GCK-Finne Jarno Kärki kaltblütig verwertete.

Doch es waren nicht nur die defensiven Patzer, die dem EHC Olten zum Verhängnis wurden, sondern auch sein fehlerhaftes Aufbauspiel und vor allem das mangelhafte Abschlussverhalten. Jan Mosimann, der auch nach 31 Partien noch auf seinen ersten Saisontreffer wartet, verpasste etwa in Unterzahl den Anschlusstreffer zum 2:3. Doch ganz generell fehlte dem EHCO gegen die hartnäckigen und bissigen Junglöwen die Durchschlagskraft in der Offensive. GCK-Goalie Sascha Ruppelt musste nicht einmal sonderlich viele «Big saves» zeigen.

Und so ging die schöne Serie des EHC Olten ausgerechnet im ersten Spiel des Jahrs 2023 zu Ende. Ein Beinbruch ist dies gewiss nicht. «Das war vermutlich über die ganzen 60 Minuten unsere schlechteste Leistung der ganzen Saison. Aber eine solche Ohrfeige kann manchmal auch ganz gut tun», meinte Lars Leuenberger.

Eine Baisse kann man sich kaum leisten

Dennoch können es sich die Oltner nicht leisten, dass sie sich in einer Baisse wiederfinden, wenn sie sich den Qualifikationssieg sichern wollen. Verfolger La Chaux-de-Fonds zeigt seinerseits kaum Schwächen und hat seinen Rückstand auf den Leader auf acht Punkte reduziert. Die EHCO-Cracks tun jedenfalls gut daran, sich wieder auf ihre Stärken zu besinnen.

Und vielleicht wäre es auch an der Zeit, dass Dominic Nyffeler zwischen die Pfosten zurückkehrt. Lucas Rötheli war an der Niederlage in Oerlikon gewiss nicht schuld. Aber – zusammen mit dem Auftritt in Langenthal – machen sich auch bei ihm gewisse Anzeichen von Müdigkeit breit. Angesichts der Tatsache, dass Rötheli während der verletzungsbedingten Abwesenheit von Nyffeler das Team nun wochenlang quasi auf seinen Schultern getragen hat, ist das keine Überraschung.

Telegramm GCK Lions - EHC Olten 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) KEBO Oerlikon. – 225 Zuschauer. – SR: Blasbalg/Erard (Dufner/Guelat). – Tore: 16. Henry (Mettler, Kärki; Ausschluss Lhotak) 1:0. 21. (20:28) Nunn (Scheidegger, Horansky; Ausschluss Sopa) 1:1. 33. Leone (Mettler, Henry; Ausschluss Heughebaert) 2:1. 41. (40:26) Kärki 3:1. 50. Hinterkirchner (Mettler, Sejejs) 4:1. – Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen GCK. 5-mal 2 Minuten gegen Olten. . GCK Lions: Ruppelt; Blaser, Meier; Sejejs, Guebey; Büsser, Burger; Landolt; Backman, Melnalksnis, Sopa; Schaller, Kärki, Leone; Henry, Mettler, Graf; Böhler, Schlagenhauf, Hinterkirchner; Memeteau. Olten: Rötheli; Scheidegger, Antonietti; Leeger, Oejdemark; Bircher, Hächler; Schmuckli; Horansky, Collins, Nunn; Lhotak, Weder, Sterchi; Hüsler, Haussener, Puide; Heughebaert, Wyss, Mosimann; Schwinger. Bemerkungen: Olten ohne Nyffeler, Maurer, DalPian, Kast, Neukom (alle verletzt), Hänggi und Rapuzzi (beide überzählig). – 2. Pfostenschuss Bircher.

