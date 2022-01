Swiss League Die Rückkehr des Captains und ein geheimnisvoller Mister X beim EHC Olten Der EHC Olten wird am Dienstagabend beim Derby In Langenthal personell fast wieder aus dem Vollen schöpfen können. Mit Captain Dion Knelsen und Spielmacher Joel Scheidegger kehren zwei Schlüsselspieler zurück ins Lineup. Dazu warten die Oltner noch mit einem geheimnisvollen Überraschungsgast auf. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 18.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dürfte in Langenthal wieder im Einsatz stehen: Oltens Captain und Topscorer Dion Knelsen. Marc Schumacher / freshfocus

Dion Knelsen wollte an diesem Montag-Mittag kaum mehr vom Eis. Zusammen mit Joel Scheidegger und Garry Nunn übte der Kanadier immer und immer wieder Passstafetten, die im Powerplay angewendet werden sollen. Und ganz am Schluss des Trainings gehörte er zu den Spielern, die mithalfen, die Pucks einzusammeln. Man spürte: Der Kanadier genoss das Gefühl, endlich wieder richtig mittrainieren zu können, in vollen Zügen und kostete es bis zum letzten Moment aus.

Das positive Fazit nach dem Montagstraining

Und wie war das Befinden nach seinem ersten «richtigen» Training nach seiner Schulterverletzung, die er anfangs Dezember erlitten hatte? «Ich hatte keinerlei Probleme und keine Schmerzen. Entscheidend ist nun, wie sie sich am Dienstagmorgen nach diesem Belastungstest anfühlt», zog Knelsen ein positives Fazit. Man darf also davon ausgehen: Wenn der EHCO-Captain sich in der Nacht während des Schlafs nicht noch irgendwie den Arm verrenkt, dann dürfte seinem Comeback am Abend im Langenthaler Schoren nichts mehr im Wege stehen. Und das sind ausgezeichnete Nachrichten für die Mannschaft von Headcoach Lars Leuenberger.

Verrückt: Kehrt Knelsen nach sechs Wochen wie erwartet zurück, dann hat er unter den Strich lediglich fünf Meisterschaftsspiele verpasst. Die Nationalmannschaftspause vor Weihnachten und dann der Corona-Unterbruch haben dem Kanadier (und somit dem EHCO) in die Karten gespielt. Zum Glück, möchte man mit Blick auf die Bilanz dieser fünf Partien sagen: Dreimal gingen die Oltner in diesen Begegnungen als Verlierer vom Eis (1:2 bei den GCK Lions, 2:3 in La Chaux-de-Fonds und 1:3 gegen Thurgau).

Mit Knelsen über vier Tore pro Spiel, ohne ihn lediglich zwei

Zum Vergleich: In den 26 Spielen zuvor hatte die Mannschaft mit Knelsen in der Aufstellung lediglich zweimal verloren (jeweils in Kloten). Ebenso eindrücklich: Mit seinem Topscorer erzielte der EHCO 4,26 Tore im Schnitt (111 in 26 Spielen), ohne ihn gerade mal noch 2 (10 in 5), wobei darunter noch der 4:0-Sieg gegen die EVZ Academy gefallen ist. Und - eigentlich völlig unerklärlich - auch der 2:0-Erfolg im Spitzenkampf gegen Kloten, also sogar auch noch Garry Nunn ausgefallen war.

Fazit: Dion Knelsens Rückkehr wird dem EHCO helfen, selbst wenn der 33-Jährige weiss, dass er einen Moment brauchen wird, um wieder den gewohnten Wettkampfrhythmus zu finden. Er ist aber schlicht und einfach froh, hat seine Warterei ein Ende: «Denn das Zuschauen ist das Schlimmste. Man ist dabei, kann aber nicht helfen auf dem Eis.»

Der zweite wichtige Rückkehr ins EHCO-Team: Joel Scheidegger. Marc Schumacher / freshfocus

Das kann nun auch wieder der Dirigent an der blauen Linie, Joel Scheidegger, der bei der Niederlage gegen Thurgau wegen einer Sperre nicht mittun durfte. Sowieso sieht die Oltner Mannschaft durch die Ergänzung mit zwei absoluten Leistungsträgern gleich wieder ganz anders aus. Die Verteidigung ist nach langer Zeit gar erstmals wieder personell komplett. Momentan fallen nur noch die beiden Stürmer Adam Hasani und Leonardo Fuhrer aus.

Neukom zurück nach Rapperswil, der Ersatz steht bereit

Vor allem in der Offensive zeigt sich die Tiefe, die im Kader des EHCO steckt, recht eindrücklich: Hinter dem Topsturm mit Knelsen, Nunn und Horansky bilden Dominic Forget, Simon Sterchi und Lukas Lhotak eine schlagkräftige, zweite Sturmlinie. Angriff Nummer drei bilden Cédric Hüsler, Silvan Wyss und Cyril Oehen. Und in der vierten Formation wird der EHCO neben Dominic Weder und Jan Mosimann in Langenthal mit allergrösster Wahrscheinlichkeit mit einem Überraschungsgast aus der National League auflaufen.

Die letzte Aushilfe aus der höchsten Spielklasse, Benjamin Neukom, wurde nach der Verletzung von Yannick-Lennart Albrecht wieder nach Rapperswil zurückbeordert. Für Neukom trainierte am Montag aber bereits ein Ersatzmann, den Oltens Sportchef Marc Grieder flugs engagiert hat - allerdings (noch) unter höchster Geheimhaltungsstufe. Ein kleiner Tipp: Er trägt, wie der Lakers-Nothelfer, rote Handschuhe...

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen