EHC Olten: Das grosse Saisonstart-Interview mit Lars Leuenberger

Swiss League «Die Mannschaft hat sich schon sehr stark geändert»: EHCO-Trainer Lars Leuenberger im grossen Saisonstart-Interview Am kommenden Freitag beginnt die Swiss-League-Meisterschaft: Das grosse Interview mit EHCO-Headcoach Lars Leuenberger über die Saisonvorbereitung, den Unterschied zur vergangenen Saison und den neuerlichen Erfolgsdruck als Topfavorit.

EHCO-Trainer Lars Leuenberger. Marc Schumacher / freshfocus

Lars Leuenberger, wie ist Ihre Gefühlslage zum Saisonstart?

Lars Leuenberger: Gut! Wir haben sehr gut gearbeitet. Wir mussten viele Spieler einbauen, ihnen unsere Ideen und Philosophie beibringen und uns gegenseitig finden. Aber wir haben sehr gute sechs Wochen verbracht. Ich freue mich, dass es losgeht.

Es ist Ihr zweites Jahr als Headcoach in Olten. Was ist der Unterschied zum letzten Jahr?

In diesem Jahr konnten wir an Tag 1 an loslegen – die Phase des Kennenlernens fiel weg. Dass wir schon viele Personen gekannt haben, wie etwa Athletikcoach Marius Nydegger, war sehr gut. Wir konnten uns vorgängig austauschen und wurden uns einig, wo man ansetzen muss und was die Mannschaft mehr braucht.

Was konnten Sie verändern mit den besseren Voraussetzungen?

Ich konnte ruhiger sein. Ich wusste, was läuft und was der Plan ist. Im letzten Jahr wussten wir bis zum Saisonstart nie so recht, wo wir stehen. Auch mein Assistent Stephan Schneider war dieses Mal von Anfang an dabei. Wir konnten ihn letztes Jahr ja erst während der Vorbereitung verpflichten. Solche Sachen helfen nun natürlich schon.

Sie haben frischen Wind in die Organisation gebracht und neue Ideen lanciert. Haben Sie das Gefühl, dass der Klub in diesem Jahr mit Ihnen noch einmal einen Schritt vorwärts gemacht in der Professionalisierung?

Ja, ich denke schon. Ich schätze es sehr, dass die Leute hier in Olten sehr offen sind. Das Schöne daran ist ja, dass alle mitziehen. Es ist schon nach kürzester Zeit ein Miteinander geworden und die Leute reden nicht nur, sondern sie handeln auch. Man spricht nicht nur vom Erfolg, man will ihn auch. Jeder macht das Bestmögliche, um den nächsten Schritt erreichen zu können.

Es hat elf Neuverpflichtungen gegeben. Wie packt man diese Herausforderung an, den neuen Spielern seine Ideen weiterzugeben?

Der erste Schritt geschieht ja idealerweise schon vor Vertragsabschluss und man spricht dann über seine Philosophien, um herauszufinden, ob dieser Spieler überhaupt in die Mannschaft passt. Wir haben ein Playbook, das wir präsentieren und so beginnt man eine Saison. Ich mag es, wenn nach einer Woche schon mal alle Themen auf dem Tisch sind, dass jeder Spieler schon mal alles mindestens einmal gehört hat, wie wir spielen wollen und welche Werte wir leben. Und darauf baut man auf.

Dann kommen die Testspiele.

Genau. Es ist immer auch wertvoll, wenn dann die Vorbereitungspartien starten, damit man individuelle Videosequenzen heraussuchen kann und darüber sprechen kann. Auch menschlich lernt man sich dabei gut kennen. Die Frage ist immer auch, wie ein Spieler in Stresssituationen reagiert oder wenn wir im Staff mal etwas deutlicher werden. Wir haben erst kürzlich mit einem Spieler ein Gespräch geführt, das uns positiv überrascht hat, weil wir ihn nicht so eingeschätzt hatten. Auch das ist sehr wichtig. Es ist ja ein Miteinander, ein Austausch, der stattfinden sollte. Das ist das Spannende an unserem Job. Früher setzte man bei den Trainern viel Wert auf die Fachkompetenz, heute kommt die Sozialkompetenz mehr denn je dazu.

Wie gross war denn Ihr Einfluss bei der Teamzusammenstellung? Sie sind ja immer wieder in regem Austausch mit Sportchef Marc Grieder.

Wir haben einen sehr engen Austausch, das schätze ich sehr. Irgendwann sieht man ja während einer Saison, wo die Schwachstellen seines Teams sind. Hinzu kommt dann immer noch, dass der eine oder andere geht. Darauf versucht man zu reagieren. Wir wissen, dass wir nicht alle Abgänge ersetzen konnten. Erschwerend kam die ganze Ligasituation hinzu. Wir brauchten clevere Entscheidungen.

Trainer Lars Leuenberger spricht während den Playoffs zur Mannschaft. Pascal Muller/Freshfocus

Wie lautet dann Ihre Bilanz? Präsentiert sich die Mannschaft - im Rahmen des Möglichen - Ihren Vorstellungen?

Die Mannschaft hat sich schon sehr stark geändert. Wir sind auf dem Papier zwar besser geworden, aber es bestehen auch wieder Gefahren. Wir haben gute Spieler geholt, aber der Charakter hat sich geändert. Das ist eine Herausforderung.

Sie sprechen die Herausforderung an, dass Spieler gewisse Rollen erwarten.

Unter anderem auch ja. Letztes Jahr hatten wir viele Indianer, in diesem Jahr haben wir mehr Häuptlinge im Kader. Das ist nicht einfach. Aber: Dass der Konkurrenzkampf grösser ist, ist grundsätzlich etwas Positives für uns.

Spürten Sie diesen Konkurrenzkampf schon in der Vorbereitung?

Man merkt es vielleicht nicht auf dem Eis, sondern daneben. Es ist ein kompetitives Umfeld.

Sie haben wahnsinnig viel an Erfahrung und Qualität gewonnen. Merkt man das?

Ja, sehr. Es läuft besser. Es gibt ja auch kein grosses Gefälle mehr im Team. Ich spreche immer von einer «Kitchentable-Love» (Küchentisch-Liebe; Anm. d. Red.). Denkt man zurück an seine Kindheit, ist es doch so, dass man am Küchentisch, wenn die Familie zusammenkommt, immer am meisten erfährt – entweder beim Zmittag oder beim Znacht. Der Küchentisch ist für mich bei der Arbeit die Garderobe. Der Ort für uns als Team, wo wir viel miteinander reden, wo ich versuche viel zu sagen, aber auch die Spieler viel sagen können. Und kürzlich sagte Garry Nunn, dass es in diesem Jahr im Training viel schwieriger geworden sei, sich gegen unsere Verteidigung durchzusetzen. Das zeigt doch auch exemplarisch auf, wie wir aufgestellt sind.

Lars Leuenberger spricht im Training zum Team. Bruno Kissling

Kast, Hächler, Leeger, Neukom: Sie haben einige Spieler verpflichtet, die zuletzt nicht auf der Gewinnerseite waren und schwierige Saisons hinter sich haben. Ist das ein Problem?

Ich sehe es etwas anders: Kast zum Beispiel hat jahrelange National-League-Erfahrung, spielte schon 2015 grosse Playoffserien mit Servette. Ja, sie waren zuletzt nicht erfolgreich, aber über das Wissen, wie man gewinnt, verfügen sie durchaus. Die Gefahr ist eine andere.

Nämlich?

Die Leute denken: Da kommt jetzt einer vom SC Bern, der ja alles kann. Dabei vergisst man gerne, dass er vielleicht nicht die Rolle hatte, die er bei uns hat. Beispielsweise vielleicht nie oder viele Jahre nicht mehr Powerplay spielte. Wie soll er das dann plötzlich beherrschen? Das habe ich persönlich als Spieler schon erlebt.

Erzählen Sie.

Ich spielte mal in Fribourg neben Gerd Zenhäusern. Wir spielten mit einem Ausländer, der hiess Craig Ferguson – ein super Typ! Wir bekamen die Chance, mit ihm Powerplay zu spielen. Nach zwei Trainingseinheiten hatten Gerd und ich das Gefühl, dass er wenig motiviert ist, mit uns zu spielen. Da wir ein tolles Verhältnis zu ihm hatten, fragten wir ihn in der Garderobe etwas salopp: «Hey Craig, keine Lust?» Da schaute er uns mit grossen Augen an und sagte: «Doch natürlich! Aber ich weiss doch nicht, wie man Powerplay spielt!» (lacht) Und so muss man auch aufpassen mit Spielern aus der National League, die vielleicht bei uns eine grosse Rolle haben, die aber in ihrer Profikarriere nie eine solche hatten. Namen alleine bringen noch nicht viel, jeder einzelne muss seine Leistungen bringen, Tag für Tag. Denn unsere Liga kann auch Eishockey spielen. Und das ist die Challenge, die wir für uns annehmen müssen.

Da passt auch die Personalie Sean Collins dazu. Er wird nicht der Zauberer sein, der die gegnerische Verteidigung im Alleingang aushebelt.

Sean war vergangene Saison verletzt und konnte dadurch in Finnland die Erwartungen nicht erfüllen. Ja, er wird jetzt auch wieder in eine andere Rolle wachsen müssen, eine offensivere, als er in Finnland hatte. Aber man darf nicht vergessen: Er ist unser drittbester Skorer der Vorbereitung, machte einen Punkt pro Spiel. Ich bin überzeugt, dass er jene Tore vor dem Goal stehend schiessen wird, die uns letzte Saison vielleicht etwas gefehlt haben. Er wird uns im Frühling sehr guttun. Wir sollten manchmal nicht zu voreilig sein und besser das grosse Bild betrachten können.

Apropos grosse Bild: Die klare Ansage des EHC Olten ist der Gewinn des Meistertitels. Wie gehen Sie mit dem Erwartungsdruck um?

Wir müssen nichts Schönreden. Wir konnten uns in diesem Jahr noch einmal verbessern, wir konnten uns verstärken. Ja klar, wollen wir die Meisterschaft gewinnen, ich wollte es auch schon letzte Saison. Wir dürfen dieses Ziel auch mit Selbstvertrauen verfolgen. Aber meine Botschaft ist: Es ist längst kein Selbstläufer. Wir hatten letzte Saison eine sehr erfolgreiche Saison, haben den Punkterekord der Klubgeschichte pulverisiert und sind bis in den Final vorgestossen. Zuerst einmal müssen wir überhaupt wieder auf dieses Niveau kommen und wieder als Mannschaft so wachsen, wie wir das letzte Saison konnten. Aber der Druck verändert nichts, er gehört zu einem ambitionierten Team dazu.

Dennoch gibt es einen grossen Unterschied zum letzten Jahr: Der EHC Olten ist das Team, das alle schlagen wollen.

Es ist zwar eine Floskel, aber man geht ja auf das Eis, um zu gewinnen. Ob wir Favorit sind oder nicht, ändert daran nichts. Wir wissen, dass wir in jedem Spiel bereit sein müssen – und zwar über 60 Minuten. Wir dürfen keine Aussetzer haben, weil jeder einzelne Gegner gewillt sein wird, uns zu schlagen.

Fokussiert beim Training. Bruno Kissling

Blicken wir noch etwas weiter voraus: Ihr Vertrag beim EHC Olten läuft bald aus. Wie geht’s weiter?

Ich habe, ganz ehrlich, noch mit niemandem darüber gesprochen. Der Moment, in dem wir zusammensitzen, wird kommen, aber ich habe den Fokus in diesen Vorbereitungswochen nicht darauflegen wollen. Es ist derzeit eine sehr intensive Phase, man muss viele Videos zeigen und seine Ideen verkaufen. Klar hat man es im Hinterkopf, ob man über den nächsten Frühling hinaus noch da ist. Aber ich weiss es ganz ehrlich wirklich noch nicht.

Aber Sie könnten es sich vorstellen?

Es gab ja schon letztes Jahr eine externe Anfrage und ich sagte klar: Ich will nicht weg, weil die Leute hier in Olten alles geben und mit viel Herzblut am gleichen Strick ziehen. Ich weiss nicht, wohin unser Weg als Klub führt. Gehen wir in die National League? Bleiben wir in dieser Liga? Verfolgen wir weiterhin eine Vorwärtsstrategie? Wie entwickeln sich die beiden Ligen? Ich kann mir grundsätzlich sehr gut vorstellen, hier zu bleiben, aber es stehen viele Fragen im Raum. Fest steht: Ich bin sehr glücklich, hier zu sein.

