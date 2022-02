Swiss League Die Erlösung nach der Niederlagenserie: Der EHCO erzwingt das Glück und gewinnt in Sierre 5:2 Fünfmal in Serie musste der EHC Olten zuletzt als Verlierer vom Eis. Doch ausgerechnet bei Angstgegner Sierre schafften die Oltner den Turnaround und gewannen verdient mit 5:2. Damit hat sich der EHCO den zweiten Qualifikationsrang endgültig gesichert gesichert. Bis der Name des Playoff-Viertelfinal-Kontrahenten feststeht, müssen sich die Dreitannenstädter noch etwas gedulden. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren Aktualisiert 27.02.2022, 21.53 Uhr

Der EHC Olten (l. Cedric Hüsler) setzte sich gegen Sierre (Mike Wyniger) durch. Marc Schumacher / freshfocus

In der altehrwürdigen Grabenhalle herrschte nach der Schlusssirene aufgeräumte Stimmung vor der Oltner Garderobe. Präsident Marc Thommen war da, Geschäftsführer Patrick Reber und Sportchef Marc Grieder ebenso. Sie alle freuten sich darüber, dass der EHCO mit dem 5:2-Sieg in Sierre einerseits die fünf Spiele anhaltende Negativserie beendete. Und vor allem über die Tatsache, dass der Mannschaft nun Platz 2 in der Qualifikation nicht mehr zu nehmen ist.

«Ich finde, wir dürfen stolz sein auf das, was wir bisher erreicht haben, aller Widrigkeiten mit den vielen Verletzten zum Trotz»

freute sich auch Headcoach Lars Leuenberger über den endlich mal wieder positiven Lauf der Dinge. In der Tat hätte man in den letzten Tagen und Wochen angesichts der schwierigen Phase, die die Mannschaft durchmachte, leicht vergessen können, was sie in den ersten Monaten alles erreicht hat.

Kein fehlerloser, aber ein engagierter Auftritt

Klar ist aber auch: Die Saison ist (hoffentlich) noch lange nicht zu Ende. Und so könnte dieser Sieg in Sierre später vielleicht als «die Wende zum Guten» in die Annalen eingehen. Denn die Oltner hatten nach den jüngsten, teilweise sehr unglücklichen Niederlagen mal wieder ein Erfolgserlebnis nötig. Und das verdienten sie sich in Sierre gegen einen gewohnt unberechenbaren Kontrahenten mit einem zwar nicht fehlerlosen, aber engagierten und mutigen Auftritt. Der EHC Olten erzwang diesmal das Glück, das ihm zuletzt so gar nicht mehr hold war.

Dabei strapazierten die Oltner aber die eigenen Nerven und jene ihrer Anhänger auf unnötige Art und Weise. Die Überlegenheit des EHCO nahm vor allem im zweiten Drittel bisweilen absurde Ausmasse an. Irgendwann lautete das Schussverhältnis 21:3 zu Gunsten der Gäste, die das Tor der Walliser unter Dauerbeschuss nahmen. Allein der Ertrag blieb kläglich. Die Pucks gingen an Pfosten, kullerten knapp am Tor vorbei oder prallten irgendwo an Sierre-Keeper Giovannini ab.

Nur 2:1 führte die Leuenberger-Crew. Und es hätte nicht viel gefehlt, und Sierre hätte im Powerplay kurz vor dem Ende des zweiten Durchgangs ausgeglichen. Doch diesmal hatte der EHCO die Glücksgöttin Fortuna endlich mal wieder auf seiner Seite. Noch vor der zweiten Sirene erzielte B-Lizenz-Spieler Livio Langenegger das wichtige und vorentscheidende 1:3. Trotz der wie immer chaotisch anmutenden Versuche der Siderser, noch einmal heranzukommen, brachten die Oltner den Sieg einigermassen souverän nach Hause.

Noch drei Spiele, dann eine Woche Pause

Nun verbleiben für den EHC Olten noch drei Qualifikationspartien. Am Dienstag gehts zum Leader nach Kloten. Danach schliesst die Leuenberger-Equipe ihr Vorrunden-Pensum mit zwei Heimspielen gegen die Ticino Rockets (Donnerstag) und die GCK Lions (Samstag) ab. Danach folgt eine einwöchige Pause, während welcher die Vor-Playoffs der auf den Plätzen 7 bis 10 klassierten Teams ausgetragen werden. Dort wird sich auch entscheiden, wie der Viertelfinal-Gegner des EHC Olten heisst. Geht es nach der Papierform, dann könnte der...HC Sierre heissen.

Am wichtigsten ist aus Sicht der Oltner sowieso, dass bis zum Playoff-Auftakt, am Sonntag, 13. März, das Kader so gesund wie möglich wird und dass die Schlüsselspieler wieder ihre Form finden. Die rechtzeitige Rückkehr von Verteidigungsminister Eliot Antonietti wäre Gold wert. Und ein Dion Knelsen, der wieder zu alter Stärke zurückfindet, ein weiterer Schlüssel zum Erfolg. Es bleibt viel zu tun.

Telegramm HC Sierre - EHC Olten 2:5 (1:1, 0:2, 1:2) Graben. – 2542 Zuschauer. – SR: Müller/Wiegand (Duc/Francey). – Tore: 5. Volejnicek (Rimann) 1:0. 15. Hüsler (Schwab, Fuhrer) 1:1. 34. Lhotak (Nunn, Maurer) 1:2. 40. Langenegger (Hüsler, Mosimann) 1:3. 46. Maurer (Horansky, Lüthi) 1:4. 50. Arnaud Montandon (Maxime Montandon, Castonguay; Ausschluss Hasani) 2:4. 58. Horansky (Nunn, Heughebaert; Sierre ohne Goalie) 2:5. – Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen Sierre. 4-mal 2 Minuten gegen Olten. Sierre: Giovannini; Meyrat, Maxime Montandon; Bezina, Wyniger; Brantschen, Dozin; Berthoud; Bernazzi, Arnaud Montandon, Castonguay; Krakauskas, Maillard, Beauregard; Volejnicek, Bonvin, Rimann; Dayer, Puide. Olten: Matthys; Wyss, Scheidegger; Heughebaert, Weisskopf; Maurer, Lüthi; Wieszinski; Horansky, Smith, Nunn; Lhotak, Langenegger, Sterchi; Hasani, Weder, Mosimann; Hüsler, Schwab, Fuhrer; Oehen. Bemerkungen: Olten ohne Antonietti, Schmuckli, Gurtner (alle verletzt), Forget (gesperrt) und Knelsen (überzähliger Ausländer). – 28. Pfostenschuss Lüthi. 36. Pfostenschuss Lüthi. – Sierre ab 57:00 bis 57:59 ohne Goalie.

