Swiss League Die EHCO-Bilanz im Tessin: Drei Punkte, zwei Verletzte und ein saurer Trainer Der EHC Olten gewinnt bei den Ticino Rockets mit Ach und Krach 2:1. Dabei bringen sich die Oltner mit ihrer miserablen Chancenauswertung und Undiszipliniertheiten selber in Not. Und sogar nach dem Spiel ging der Nervenkitzel weiter. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren Aktualisiert 20.10.2021, 23.12 Uhr

Da waren die Oltner noch auf Kurs: Stan Horansky schaut zu, wie Joel Scheideggers Geschoss zum 0:2 im Tor von Rockets-Goalie Mathieu Croce landet. Michela Locatelli / freshfocus

Eishockeyspiele in Biasca sind in der Regel keine Leckerbissen. Die triste Stimmung in der leeren Arena ist seit eh und je gewöhnungsbedürftig. Dazu trifft man stets auf eine gastgebende Mannschaft, die wahlweise mal einer verstärkten Juniorentruppe gleicht. Oder, so wie am Mittwoch, mit einer ganzen Reihe Akteure besetzt ist, die heuer schon in der National League bei Lugano oder Ambri mitspielen durften. Und die entsprechend auch rustikal ans Werk gehen. Kurz: Für die favorisierten Gästeteams wie Olten gibts gegen die Ticino Rockets meist wenig zu gewinnen, aber viel zu verlieren.

Als auch noch der Gotthardtunnel für Hektik sorgte

Der EHC Olten durfte gestern immerhin mit drei Punkten den Weg zurück durch den Gotthardtunnel antreten – auch wenn dessen auf 23 Uhr angekündigte Schliessung nach Spielschluss noch für zusätzliche Hektik sorgte. Der sowieso schon schlecht gelaunte Headcoach Lars Leuenberger suchte verzweifelt den Buschauffeur. Und wollte schliesslich kaum Worte über das verlieren, was er vorher von seiner Mannschaft gesehen hatte.

«Das einzig Gute sind die drei Punkte. Ansonsten ist es besser, wenn ich nichts zum Spiel sage. Nur etwas weiss ich: Ich wünsche den Spielern schon jetzt viel Vergnügen im Training am Freitag.»

Man konnte die üble Laune Leuenbergers nachvollziehen. Denn die EHCO-Spieler hatten es in den zwei Stunden zuvor verpasst, ein Spiel, welches sie über weite Strecken dominierten (Schussverhältnis 47:19), frühzeitig zu ihren Gunsten zu entscheiden. In einer guten Phase in der zweiten Hälfte des ersten Drittels hatten Lukas Lhotak (12.) und Joel Scheidegger (19.) jeweils mit platzierten Handgelenkschüssen für eine 2:0-Führung der Oltner gesorgt.

Als auch noch Pech zum Unvermögen dazukam

Doch damit war der offensive Ertrag des ganzen Abends bereits verbucht. In der Folge übertrafen sich die EHCO-Cracks mit dem Auslassen bester Gelegenheiten. Vorzugsweise donnerte man dem starken Rockets-Goalie Mathieu Croce den Puck in den Bauch. Das Abschlussverhalten war ungenügend – auch wenn mit Antoniettis und Scheideggers Doppel-Pfostenschuss zu Beginn des zweiten Abschnitts auch noch eine Portion Pech zum Unvermögen dazu kam.

Wie dem auch sei: Die Oltner verpassten es, das wohl entscheidende dritte Tor zu erzielen und hielten so die spielerisch bescheidenen, aber ungemein giftigen Rockets unfreiwillig auf Schlagdistanz. So brauchte es ein paar Undiszipliniertheiten, um den Tessinern wieder die Hoffnung zurückzugeben. Als Lhotak und Weisskopf gleichzeitig auf der Strafbank sassen, landete eine missglückte Befreiungsaktion von Eliot Antonietti im eigenen Tor. Nach 45 Minuten stand es plötzlich nur noch 1:2 – und die Zitterpartie ging endgültig los.

Silvan Wyss und Stephane Heughebaert verletzt

Die Oltner liessen sich durch die bisweilen grenzwertige Spielweise der Tessiner, die von den Schiedsrichtern unerklärlich oft toleriert wurde, je länger, je mehr aus dem Konzept bringen. Und so kam das, was in so einem Spiel auch kommen muss: Silvan Wyss wurde von Nelson Chiquet abseits des Pucks ungestraft (!) mit der Schulter am Kopf getroffen und musste das Eis benommen verlassen. Es würde nicht erstaunen, wenn Wyss bei dieser Aktion eine Gehirnerschütterung erlitten hätte. Schon vorher war Verteidiger Stephane Heughebaert verletzt ausgeschieden, nachdem es ihm das Knie verdreht hatte. Im schlimmsten Fall wächst das EHCO-Lazarett damit auf fünf Namen an - und der personelle Spielraum wäre weg.

Silvan Wyss muss benommen vom Eis geführt werden. Michela Locatelli / freshfocus

Das alles passte zu einem Abend, der sogar noch nach dem Spiel ungemütlich war.

Telegramm Ticino Rockets - EHC Olten 1:2 (0:2, 0:0, 1:0) Raiffeisen-Arena, Biasca. – 157 Zuschauer. – SR: Unterfinger/Kaukokari (Nater/Wermeille). – Tore: 12. Lhotak (Weder) 0:1. 19. Scheidegger (Nunn, Muller) 0:2. 45. Pezzullo (Eigentor Antonietti/Ausschlüsse Lhotak und Weisskopf) 1:2. – Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen die Rockets. 6-mal 2 Minuten gegen Olten. Rockets: Croce. Pezzullo, Villa; Gärtner, Näser; Pastori, Ugazzi; Rubanik, Conceprio; Beauchemin, Haussener, Incir; Chiquet, Tschumi, Werder; Cavalleri, Canova, Bionda; Lauper, Dufey, Barbei. Olten: Matthys; Antonietti, Scheidegger; Schmuckli, Lüthi; Weisskopf, Heughebaert; Nater; Horansky, Knelsen, Nunn; Hasani, Forget, Mosimann; Wyss, Weder, Lhotak; Oehen, Schwab, Muller. Bemerkungen: Olten ohne Hüsler, Fuhrer und Maurer (alle verletzt) sowie Portmann und Gurtner (beide überzählig). 23. Pfostenschuss Scheidegger. 24. Pfostenschuss Antonietti. 44. Timeout Ticino Rockets. Rockets ab 57:16 bis 59:30 ohne Goalie.

