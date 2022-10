Demütiger SCL-Sportchef Kevin Schläpfer vor dem ersten Derby

Swiss-League-Derby «Wir sind nicht neidisch»: SCL-Sportchef Kevin Schläpfer zeigt sich demütig vor dem ersten Derby gegen Olten Im Derby am Samstag bekommt es der EHC Olten mit einem starken SC Langenthal zu tun. Die Oberaargauer verloren nur zwei ihrer bisherigen acht Partien und sind erster Verfolger der Powermäuse. Nichtsdestotrotz sieht man sich beim SCL in der Aussenseiterrolle. Michael Höchner Jetzt kommentieren 08.10.2022, 05.00 Uhr

Kevin Schläpfer ist seit 2019 sportlicher Leiter beim SC Langenthal. Claudio Thoma / freshfocus

Dass es dem EHC Olten derzeit in allen Belangen so gut läuft, anerkennt auch Schläpfer. Der SCL-Sportchef ist keineswegs eifersüchtig auf den Rivalen, sondern zollt Respekt. «Olten macht seit Jahren einen guten Job und hat sich stetig weiterentwickelt», so Schläpfer. Dass der EHC Olten als Ligakrösus gehandelt wird, macht für ihn die Affiche nur noch interessanter. «Wir sind nicht neidisch. Im Gegenteil, jetzt ist noch mehr Salz in der Suppe», erklärt der gebürtige Basler.

Schläpfer ist seit 2019 Sportchef des SC Langenthal, pflegt aber auch eine enge Beziehung zum EHC Olten. Während seiner Spielerkarriere stürmte er von 1992 bis 1995 während dreier Saisons im Dress der Dreitannenstädter, mit denen ihm 1993 der Aufstieg in die NLA gelang - es war der bisher letzte des EHCO. Daher kommt es nicht von ungefähr, dass er Olten eine erfolgreiche Saison einräumt. «Wir mögen es ihnen gönnen, hätten aber keine Freude daran, wenn sie aufsteigen würden», witzelt Schläpfer.

Der SC Langenthal ist eine der Überraschungen der noch jungen Saison. Mit sechs Siegen aus acht Spielen belegen die Oberaargauer den zweiten Tabellenrang und sind mit zwei Punkten Rückstand auf die Spitze der erste Verfolger des EHC Olten. Ideale Voraussetzungen für das erste Derby, in welchem sich der SCL aber trotzdem nicht ebenbürtig sieht.

«Aufgrund der vielen Wechsel im Kader sind wir überrascht, dass wir auf Platz zwei liegen», sagt Langenthal-Sportchef Kevin Schläpfer. In der Tat hätte man vor der Saison nicht davon ausgehen können, dass der SCL Meisterschaftsmitfavoriten wie Visp oder La Chaux-de-Fonds hinter sich lässt und in den direkten Duellen bezwingt. Der Kern mit den zwei neuen Ausländern und den vielen jungen Spielern ringsherum ist bereits bestens in Fahrt.

Ausbildungsverein im Mittelland

Mit Ausnahme der Farmteams ist der SC Langenthal wahrscheinlich der Ausbildungsverein der Swiss League. Seit einigen Jahren predigt man bei den Langenthalern die Philosophie, junge Spieler einzubauen und im Profiniveau zu etablieren. Mit Janick Liechti, Jamie Schaub, Nick Meile, Yann Vögeli oder auch David Moser nehmen Spieler, die allesamt noch keine zwanzig sind, bereits wichtige Rollen innerhalb der Mannschaft ein.

Kevin Schläpfer stieg 1992/93 mit dem EHC Olten in die NLA auf. Marc Schumacher/Freshfocus

Und auch Noah Fuss ist einer dieser Youngsters, der im Begriff ist, in dieser Saison endgültigen den Durchbruch zu schaffen. Der Stürmer stammt aus dem Nachwuchs des SC Bern und spielt mit einer B-Lizenz schon seine zweite Saison in Langenthal. Auf ihn gilt es am Samstag aus Sicht der Oltner achtzugeben, hat er doch bereits neun Skorerpunkte gesammelt und durch seine Wendigkeit für viel Gefahr auf den Flügeln gesorgt.

Mangelhafte Infrastruktur

Dass es derart viele Talente im Kader des SCL hat, ist in gewisser Weise auch dem Fakt geschuldet, dass die Berner derzeit nicht aufsteigen können. Grund dafür ist die prekäre Infrastruktur der Eishalle. Im Schoren wird es nur noch bis 2026 möglich sein, professionell Eishockey zu spielen. Finden also der SCL und die Stadt Langenthal nicht zeitnah eine Lösung, steht der Profibetrieb vor dem Aus.

Während sich die beiden Rivalen aus dem Mittelland neben dem Eis in zwei verschiedenen Welten bewegen, sieht man sich auf Seiten des SCL auch sportlich nicht auf dem gleichen Niveau wie der EHCO. «Rein auf dem Papier sind wir sicher nicht auf Augenhöhe», sagt Kevin Schläpfer und relativiert den Saisonstart: «Wir müssen demütig bleiben. Wir hatten einen guten Start, aber gegen Basel und Visp war das Glück auch auf unserer Seite».

Sportchefs unter sich: Kevin Schläpfer (l.) und Marc Grieder im Blickduell. Bruno Kissling

Spitzenkampf im Kleinholz

Bis es so weit ist, dass man über den Aufstieg diskutieren könnte, sind noch mindestens fünf Derbys zu spielen. Als erstes empfängt der EHC Olten am Samstag den SC Langenthal zum Spitzenspiel der Swiss League.

