Derby-Spezialist: Giacomo Dal Pian trifft auf seinen Ex-Club

Swiss-League-Derby Derby-Spezialist: Giacomo Dal Pian lief nicht nur für Olten und Langenthal auf, sondern erlebte auch das Tessiner Derby auf beiden Seiten Nach der Niederlage gegen den HC La Chaux-de-Fonds muss der EHC Olten in dieser Saison ein erstes Mal eine Reaktion zeigen und das ausgerechnet im Duell mit dem ewigen Rivalen. Mit dem Tessiner Dal Pian verfügt der EHCO aber über einen Spieler mit reichlich Derby-Erfahrung. Michael Höchner Jetzt kommentieren 08.10.2022, 05.00 Uhr

Giacomo Dal Pian ist der Derby-Spezialist beim EHCO. Pascal Muller/Freshfocus / freshfocus

Am vergangenen Dienstag setzte es für das Team von Lars Leuenberger mit einem 1:3 in La Chaux-de-Fonds die erste Saisonniederlage ab. Dabei liess die Mannschaft viele der Tugenden aus den ersten sieben Partien vermissen. Gegen einen ebenbürtigen, aber keineswegs spielstärkeren Gegner müssen sich die Oltner an der eigenen Nase nehmen. Was fehlte war die letzte Konsequenz.

Im Duell gegen den SC Langenthal wird es nicht schwierig sein, die Spieler zu motivieren, ist ein Sieg gegen den ärgsten Rivalen doch immer eine prestigeträchtige Angelegenheit. Es ist eine Kopfsache. «Wir müssen einfach die kleinen Details wieder richtig ausführen. Wir sind nicht hier, um einen Shortcut zu machen, dann passiert nämlich genau so etwas wie gegen La Chaux-de-Fonds», sagt Leuenberger.

Mit Shortcut versteht sich eine Abkürzung. Damit ist gemeint, dass es nicht reicht, nur halbwegs in die Zweikämpfe zu gehen, sondern immer 100 % gefordert sind. Selbst wenn das derzeit formstärkste Team der Liga den Fuss kurz vom Gas nimmt, reicht es nicht mehr gegen jeden Gegner. Was gegen Mannschaften wie Biasca oder GCK noch gut ging, wurde diese Woche ein erstes Mal bestraft. Für den Trainer ist es wichtig, dass das Team wieder an die vorigen Leistungen anknüpfen kann:

«Wir müssen so schnell wie möglich wieder unseren Weg finden und diesen bestreiten»

Steigerungspotenzial im Derby

Dass die Powermäuse gegen den SCL gewillt sind sich zu steigern und wieder als Sieger das Eis zu verlassen ist ausser Frage. Das Derby ist nicht nur für die Fans ein spezielles Spiel, sondern auch für Giacomo Dal Pian. Der Tessiner spielt von 2017 bis 2019 für zwei Saisons bei den Oberaargauern, ehe er in die National League wechselte.

Dal Pian (m.) bejubelt einen Treffer mit Lhotak (l.) und Collins (r.). Marc Schumacher / freshfocus

Bei Langenthal erwies sich Dal Pian als zuverlässiger Skorer, weshalb er auch Begehrlichkeiten im Oberhaus weckte und Ambrì-Piotta dazu veranlagte, ihn zurückzuholen. In dieser Saison kam Dal Pian noch nicht auf Touren. Erst ein Saisontreffer ist eine magere Ausbeute für einen polyvalent einsetzbaren Stürmer seines Kalibers mit reichlicher National-League-Erfahrung. An ihm manifestiert sich eine andere Baustelle des EHCO - die (noch) fehlende Verteilung der Tore auf alle Schultern.

Dal Pian spielte bereits in der Saison 15/16 für den EHCO. Hansruedi Aeschbacher / OLT

«Ich würde dem Team gerne in Form von Punkten mehr zurückgeben. Damit das klappt muss ich simpel spielen und die kleinen Dinge richtig machen», erklärt Dal Pian und gibt sich sehr selbstkritisch: «Ich weiss, dass ich nicht so performe wie ich es gerne würde, aber es ist auch erst Oktober, deshalb mache ich mir keine Sorgen, zumal ich mir viele Torchancen herausarbeiten konnte».

Reichlich Derby-Erfahrung

Das Derby gegen Langenthal könnte also für Dal Pian die perfekte Bühne werden, um endlich wieder zu punkten. In den Reihen von Olten ist er wahrscheinlich jener Spieler, mit der meisten Derby-Erfahrung. Geboren und ausgebildet in Lugano, kam er schon von klein auf mit dem Tessiner Hockey und seiner Derby-Kultur in Kontakt.

Im Laufe seiner Karriere lief er nicht nur für den HC Lugano, sondern ebenfalls für den HC Ambrì-Piotta im Duell der Kantonsrivalen auf. Auch das Mittelland-Derby zwischen Olten und Langenthal erlebte er bereits auf beiden Seiten. In dieser Saison 2015/16 wurde Dal Pian an Olten ausgeliehen und bestritt damals 26 Partien in Grün-Weiss.

Dal Pian ist es sich gewohnt in einem Derby die Seiten zu wechseln. Eigentlich eine Sünde, die schon manchen Spieler zur Hassfigur von Fanlagern gemacht hat. Von diesem Schicksal blieb der Tessiner aber verschont.

«Als ich zu Ambri ging, freuten sich auch die Lugano Fans, weil ich die Chance hatte, wieder in der National League zu spielen», erzählt Dal Pian und führt fort: «Ich bin auch immer noch in Kontakt mit Leuten von Langenthal und sie freuten sich ebenso für mich, dass ich bei einem derart guten Team wie Olten unterschreiben konnte».

Zwei Rückkehrer

Trotz der jeweils positiven Aufnahme über seine Wechsel zum Derby-Gegner, ist das Duell zwischen Olten und Langenthal nicht mit dem Tessiner-Derby zu vergleichen. «Im Tessin haben wir eine andere Mentalität, vielleicht leben wir das Derby dort fast schon ein wenig zu viel. Es ist wie beim Fussball in Italien», so Dal Pian.

Der Stürmer hofft im Derby auf einen Befreiungsschlag. Marc Schumacher / freshfocus

Lebendig und mit viel Feuer dürfte aber auch der Spitzenkampf am Samstagabend werden. Es ist das Duell zwischen dem Tabellenersten und dessen Verfolger. Für eine spannende Affiche ist damit reichlich gesorgt. Positives gibt es noch aus dem Lazarett der Oltner zu vermelden - dieses ist nämlich leer. Simon Sterchi und Florian Schmuckli konnten am Freitag wieder mit der Mannschaft trainieren und stehen für einen Einsatz zur Verfügung.

