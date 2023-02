Swiss League Der EHC Olten vor den Playoffs: Weshalb alles eine Frage des Willens ist Mit der Derby-Viertelfinalserie gegen den SC Langenthal startet der EHC Olten in die Playoffs. Die kommenden Wochen können für die Oltner, die den B-Meistertitel wollen und vom Aufstieg träumen, sehr aufregend werden. Aber sie bergen auch Absturzgefahr. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 13.02.2023, 16.00 Uhr

Die Oltner Fans spielen in den Playoffs ebenso eine Schlüsselrolle. Adrian Kamber

Endlich geht es los! Am Dienstagabend stehen sich der EHC Olten und der SC Langenthal im ersten von maximal sieben Viertelfinalduellen gegenüber. Nach zähen Tagen des Wartens auf die Playoffs geht es jetzt um Alles oder Nichts. So abgedroschen es auch klingen mag: Alles, was bisher geschah, zählt nicht mehr. In den kommenden Wochen wird sich zeigen, ob die laufende Saison für den EHCO eine Erfolgsgeschichte ist oder halt doch wieder in einem Drama endet. Gerade deshalb sind die Playoffs die schönste Jahreszeit des Eishockeys.

Damit der EHC Olten eine Erfolgsgeschichte schreiben und die hoch gesteckten Ziele erreichen kann, muss ganz viel zusammenpassen. Zum Beispiel muss die Verletzungshexe einen grossen Bogen ums Kleinholz herum machen. Es braucht auch das nötige Wettkampfglück. Aber letztlich sind es drei Faktoren, die der EHC Olten auf und neben dem Eis selber beeinflussen kann, damit sich die Träume erfüllen. Playoff-Erfolge sind erfahrungsgemäss sehr oft eine Frage des Willens.

Wie sehr wollen es die Spieler?

Die Akteure auf dem Eis spielen die Schlüsselrolle. Blickt man auf die letzten Wochen der Qualifikation zurück, in welchen die Oltner ihren einst komfortablen Vorsprung auf den HC La Chaux-de-Fonds komplett eingebüsst haben und sich Platz eins noch entreissen liessen, dann hält sich der Optimismus selbstredend in Grenzen. Die durchzogenen Leistungen lassen zwei Interpretationen zu: 1.) Die lange Zeit der Dominanz hat dazu geführt, dass die Spieler am Ende nicht mehr an ihre Leistungsgrenze gehen konnten oder wollten. Das lässt sich wieder korrigieren, weil es eine Frage der Mentalität ist. In den Playoffs gibt es nur etwas: Man muss ans Limit und darüber hinaus, wenn man erfolgreich sein will. Angesichts der Klasse und der Routine in der Mannschaft dürfte sich jeder bewusst sein, was es braucht, um wieder in die Gänge zu kommen.

Seine Zukunft liegt nicht in Olten: Joel Scheidegger hat für die kommende Saison bei Ajoie unterschrieben. Marc Schumacher / freshfocus

2.) Die zweite Interpretation der sinkenden Formkurve ist weniger verheissungsvoll. Bis Ende Dezember war die Zukunft der meisten Spieler noch nicht geklärt. Es wurde um Vertragsverlängerungen gespielt. Andere hatten Ambitionen, sich für höhere Aufgaben in der National League zu empfehlen. Entsprechend ging jeder EHCO-Crack leidenschaftlich ans Werk - vor allem auch, als die Mannschaft vom Verletzungspech geplagt wurde. Nun zeichnet sich ein relativ klares Bild ab, wer in der kommenden Saison wo spielen wird. Natürlich will jeder Eishockey-Profi immer gewinnen und strebt entsprechend danach, das Maximum zu geben. Trotzdem: Im Hinterkopf lauert die Komfortzone (wenn man seine Zukunft so oder so geregelt hat) oder die Ungewissheit (wenn man weiss, dass man keinen neuen Vertrag erhält).

Klar ist: Nur wenn jeder einzelne Spieler in der Mannschaft des EHC Olten mit dem unbedingten Willen, den Swiss-League-Kübel ins Kleinholz zu holen, agiert, dann kann am Ende alles aufgehen. Die latente Unentschlossenheit der letzten Quali-Wochen muss verschwinden. Ohne Vollgas lauert die nächste Enttäuschung am Horizont.

Wie sehr wollen es die Fans?

Ein Teil der EHCO-Anhänger wartet nun schon über 30 Jahre auf ein Erfolgserlebnis in Form eines B-Meistertitels oder eines Aufstiegs. Diese lange Zeitspanne hat Spuren hinterlassen, da sie von zahlreichen Rückschlägen und Enttäuschungen geprägt ist. Läuft es der Mannschaft gut, dann nimmt man das wohlwollend, aber keinesfalls euphorisch zur Kenntnis. Läuft es ihr schlechter, wie in den letzten Wochen, dann werden sehr schnell wieder die kritischen Stimmen laut. Dieser Defätismus ist gleichermassen lähmend wie toxisch und schon gar nicht leistungsfördernd.

Das Kleinholz muss wieder ein Hexenkessel werden. Marc Schumacher / freshfocus

Klar ist: Wenn der EHC Olten in diesen Playoffs seine Träume verwirklichen will, dann müssen auch die Fans mitziehen. Das Kleinholz muss endlich wieder ein Hexenkessel werden, in welchem es für jede Gastmannschaft ungemütlich wird. Dazu braucht es zwei Zutaten: 1.) Die Fankurve muss wieder in die Gänge kommen. Das wackere Trüpplein, dass sich zuletzt im harten Kern versammelt hat, war zwar stets mit vollem Einsatz und viel Herzblut am Werk. Aber furchteinflössend ist die Kurve in dieser Form nicht. Was auch immer dazu geführt hat, dass sich ein Teil der «Hardcore-Anhänger» verabschiedet hat: Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, die Gräben zu überwinden, um wieder geschlossen und lautstark hinter der Mannschaft zu stehen.

2.) Nicht nur die Kurve ist in der Verantwortung, sondern auch der Rest der Zuschauer. Die Lehnstuhl-Mentalität, dass man Siege genügsam zur Kenntnis nimmt und sich im Misserfolgsfall blitzartig zum Miesepeter wandelt, muss verschwinden. Nur wenn das ganze Kleinholz Stimmung macht, dann kann sich echte Playoff-Atmosphäre entwickeln. Wer wissen will, wie das funktioniert, soll sich mal ein Heimspiel des grossen Konkurrenten, des HC La Chaux-de-Fonds, in der Patinoire des Mélèzes anschauen. Dort erlebt man bedingungslose Unterstützung der eigenen Mannschaft, gepaart mit der nötigen, vernünftigen Feindseligkeit gegenüber des Kontrahenten. So funktioniert der Heimvorteil, der in den Playoffs von essenzieller Bedeutung ist.

Fokussiert: EHCO-Headcoach Lars Leuenberger wird alles dafür tun, damit seine Mannschaft rechtzeitig für die Playoffs wieder in Schwung kommt. Marc Schumacher / freshfocus

Wie sehr will es das Umfeld?

Keine Frage: Die Klubleitung um VR-Präsident Marc Thommen und Geschäftsführer Patrick Reber sowie die sportliche Leitung mit Sportchef Marc Grieder und Headcoach Lars Leuenberger haben extrem viel in das Produkt EHC Olten investiert und dafür gesorgt, dass der Klub überhaupt von einem Meistertitel und (in zweiter Linie) auch von einem Aufstieg träumen darf. Dies immer unter Berücksichtigung der finanziellen Limiten, die aller Ambitionen zum Trotz immer noch vorhanden sind. Ja: Man hätte selbstverständlich noch mehr in die Mannschaft investieren und somit noch mehr Risiken eingehen können. Allein: Den ultimativen Erfolg hätte auch das nicht garantiert. Und würde den Klub im Misserfolgsfall in finanzielle Turbulenzen bringen. Auf dem Papier ist dieses Team gut genug, um seine ambitionierten Ziele zu erreichen.

Fazit: Der EHC Olten darf den kommenden Wochen mit Zuversicht entgegenblicken. Einem schönen Eishockey-Frühling steht nichts im Weg. Aber es müssen alle Beteiligten ihren maximalen Beitrag leisten zum Erfolgspuzzle.

