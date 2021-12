Swiss League Der EHC Olten und sein Auftritt als humorloser Partykiller: 4:0-Sieg beim HC Thurgau Der EHC Olten lässt sich nicht von der Erfolgsspur abbringen: Auch beim formstarken HC Thurgau gab sich der Swiss-League-Leader keine Blösse und gewann in Weinfelden vor 1500 Zuschauern vor allem dank einer defensiv einwandfreien Leistung mit 4:0. Dion Knelsen und Dominic Forget erzielten jeweils zwei Tore. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren Aktualisiert 05.12.2021, 21.31 Uhr

Die Oltner Spieler feiern ihren Sieg gemeinsam mit den zahlreich angereisten Fans. Marc Schumacher / freshfocus

Gratiseintritt, spezielles Rahmenprogramm, Sondertrikots und eine Plüschtieraktion. Der HC Thurgau nutzte das Heimspiel gegen den EHC Olten dazu, mit verschiedenen (Weihnachts-)Specials auf sich aufmerksam zu machen. Die Zuschauer dankten es und strömten mit 1500 Leuten zahlreich in die Güttingersreuti in Weinfelden.

Am Ende waren aber nur die ebenso zahlreichen Fans aus Olten wirklich glücklich mit dem, was sie zu sehen bekommen hatten. Denn der EHCO war ein alles andere als freundlicher Gast, der bei den Thurgauer Festivitäten Spalier stehen wollte. Im Gegenteil: Die Oltner erwiesen sich als veritable Partykiller und waren humorlose Besucher. Mit einem äusserst abgeklärten Auftritt liess die Mannschaft von Headcoach Lars Leuenberger den zuletzt formstarken HC Thurgau kaum Land sehen. Der 4:0-Sieg ging völlig in Ordnung.

EHCO-Goalie Simon Rytz feierte bereits seinen fünften Shutout der laufenden Saison. Marc Schumacher / freshfocus

Defensiv ein formidabler Auftritt der Oltner

Besonders punkto Defensivarbeit zeigten die Oltner einen formidablen Auftritt und zwangen die Thurgauer am Ende sogar dazu, dass die Plüschtiere, statt wie geplant nach dem ersten Tor der Gastgeber, letztlich bei irgendeinem Unterbruch im letzten Drittel auf Eis geworfen werden mussten. Der einmal mehr überragende EHCO-Goalie Simon Rytz liess sich einfach nicht bezwingen und feierte seinen fünften (!) Shutout der laufenden Saison. Wobei er gar nicht so oft getestet wurde. Es brauchte Rytz vornehmlich im ersten Drittel, als Thurgaus Topscorer Jonathan Ang zweimal solo auf den Oltner Schlussmann zustürmen konnte. Dort hätte der HCT mit einem Treffer ins Spiel finden können. Aber er gelang nicht, während auf der anderen Seite der sich derzeit einer unglaublich guten Form erfreuende Dion Knelsen zweimal für den EHCO traf.

Plüschtiere für einen guten Zweck: Oltens Joel Scheidegger hilft mit beim einsammeln. Marc Schumacher / freshfocus

Thurgaus fatale Disziplinlosigkeiten

Die Oltner nutzten dabei die Undiszipliniertheiten der bisweilen etwas übermotiviert an Werk gehenden Gastgeber eiskalt aus. Spannring flog nach einem gefährlichen Bandencheck gegen Eliot Antonietti, der nach einer Behandlungspause zwar wieder ins Spielgeschehen zurückkehrte, dann aber doch frühzeitig Feierabend machte, vom Feld. Kurz darauf leistete sich Kühni das nächste überflüssige Vergehen. «Wir haben ihre dummen Strafen ausgenutzt», freute sich Dion Knelsen, der vor Spielfreude nur so strotzt und auf den Eis wie 23 statt (bald) 33 Jahre alt wirkt:

«Es macht unglaublich Spass mit dieser Mannschaft. Wir haben so viele gute Spieler, die das umsetzen können, was wir uns vornehmen»

, schwärmte der Oltner Topscorer.

Nachdem Dominic Forget im Mitteldrittel einen Horrorpass von Thurgaus Kühni eiskalt zum 0:3 verwertet hatte, da war das Spiel eigentlich gelaufen. Der HCT durfte am Ende des zweiten Abschnitts zwar fast zwei Minuten lang in doppelter Überzahl agieren, brachte aber bis auf einen Lattentreffer von Ian Derungs kaum einen Puck aufs Oltner Tor. Die EHCO-Defensive liess auch im letzten Drittel nichts mehr anbrennen. Es war ein äusserst reifer Auftritt des Leaders bei einem unbequemen Gegner, der die Grenze der Härte gerne auslotet.

Oltens Topscorer Dion Knelsen (r.) brachte seine Mannschaft mit seinen beiden Treffern zum 0:2 auf Siegkurs. Marc Schumacher / freshfocus

Die lobenden Worte von Headcoach Leuenberger

Entsprechend zufrieden war auch Headcoach Lars Leuenberger, der nach dem zwar erfolgreichen, aber wirren und fehlerhaften Auftritt gegen Langenthal Korrekturen angekündigt hatte. «Kämpferisch war schon das Derby gut. Aber unsere Spielweise erinnerte eher an unkontrolliertes Eishockey auf einem gefrorenen Weiher. Gegen Thurgau haben wir wieder unsere Struktur gefunden. Das hat mir gefallen.» Dem Party-Organisator weniger.

Interview mit Lars Leuenberger

Telegramm HC Thurgau – EHC Olten 0:4 (0:2, 0:1, 0:1) Güttingersreuti, Weinfelden. – 1562 Zuschauer. – SR: Gianinazzi/Erard (Nater/Bachelut). – Tore: 10. Knelsen (Horansky, Scheidegger; Ausschlüsse Spannring und Kühni). 15. Knelsen (Horansky, Nunn) 0:2. 31. Forget 0:3. 59. Forget (Nunn, Scheidegger; Thurgau ohne Goalie) 0:4. – Strafen: 4-mal 2 plus 5 Minuten plus Spieldauer-Disziplinarstrafe gegen Spannring gegen Thurgau. 5-mal 2 Minuten gegen Olten. Thurgau: Janett; Soracreppa, Forrer; Parati, Moor ; Törmänen, Kühni ; Schmutz; Derungs, Palmberg, Ang; Spannring, Hobi, Woger; Lehmann, Rundqvist, Binias; Petrig, Fritsche, Hollenstein; Bischofberger. Olten: Rytz; Antonietti, Scheidegger; Lüthi, Schmuckli; Wyss, Heughebaert; Nater; Horansky, Knelsen, Nunn; Lhotak, Forget, Sterchi; Mosimann, Weder, Hüsler; Schwab, Fuhrer, Oehen; Portmann. Bemerkungen: Thurgau ohne Baumann, Fechtig und Loosli (alle verletzt). Olten ohne Maurer, Weisskopf, Hasani (alle verletzt), Matthys (familiäre Gründe), Gurtner (überzählig). - 40. Lattenschuss Derungs. – 38. Timeout Thurgau. 50.Timeout Olten. Thurgau ab 55:17 bis 55:40 und ab 57:36 bis ohne Goalie.

