EHC Olten Spieler kommen, Spieler gehen: Würfeln mit Lars Leuenberger Am Dienstagabend misst sich der EHC Olten im Swiss-League-Spitzenkampf mit seinem ärgsten Verfolger La Chaux-de-Fonds. Blickt man auf die Formkurve der letzten Wochen, dann wäre ein Sieg der Neuenburger keine Überraschung. Doch EHCO-Headcoach Lars Leuenberger gibt sich kämpferisch - trotz des sich wild drehenden Personalkarussells. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 17.01.2023, 05.00 Uhr

EHCO-Trainer Lars Leuenberger sah in Biasca positive Signale seiner Mannschaft. Marusca Rezzonico / freshfocus

Wenn sich EHC-Olten-Trainer Lars Leuenberger und sein Assistent Stefan Schneider daranmachen, die Verteidigungspaare und Sturmlinien für das nächste Spiel zusammenzustellen, dann hat man dieser Tage das Gefühl, sie könnten genau so gut einen Würfelbecher benutzen. Oder Lose. Oder ein Roulette-Rad.

Gefühlt passiert zuletzt immer irgendwie irgendetwas Unerwartetes mit einem der Oltner Akteure. Da eine Verletzung. Dort eine Krankheit. Hier ein Rückschlag. Oder da eine «familiäre Angelegenheit». Wie bei William Rapuzzi, der am letzten Samstag die Partie bei den Ticino Rockets kurzerhand verpasste - wobei man auf den konkreten Grund des Fehlens beim EHCO nicht eingehen konnte oder wollte.

Die Krux mit der hohen Personalfluktuation

Ob der US-Amerikaner nun in La Chaux-de-Fonds wieder im Line-up steht, ist genau so ungewiss, wie die Chancen, dass Garry Nunn etwas früher als erwartet sein Comeback gibt. Nach dem Montagstraining liess sich der Kanadier jedenfalls alle Möglichkeiten offen, kurzfristig über seine Einsatzfähigkeit zu entscheiden.

Dies eben auch zum Leidwesen von Lars Leuenberger, der zuletzt viel öfters, als ihm lieb ist, improvisieren muss bei der Mannschaftsaufstellung. Was natürlich nicht ohne Konsequenzen bleibt. Es dürfte kein Zufall sein, dass die zuletzt schwankenden und mehrheitlich ungenügenden Leistungen während einer Phase mit hoher Personalfluktuation zustande kamen. Sollten Nunn und Rapuzzi weiter ausfallen, werden mit Nyffeler, Maurer, DalPian, Neukom und dem neu verletzten Weder wieder sieben Abwesende das Matchblatt zieren.

Fehlt William Rapuzzi auch im Spitzenspiel oder gibt er sein Comeback? Marc Schumacher / freshfocus

Ungeachtet der personellen Turbulenzen störte Lars Leuenberger in der aktuellen Periode der Inkonstanz weniger die Resultate, sondern mehr die Art und Weise, wie sich das Team präsentiert hat: «Ich rede nicht von gewinnen oder verlieren. Mir geht es darum, wie wir auftreten. Nach dem Sieg in Langenthal, wo wir mit viel Energie agiert haben, haben wir nicht mehr so agiert, wie wir das von uns gewohnt sind und wie wir es von uns erwarten. Das waren nicht mehr wir», sagt der EHCO-Übungsleiter.

In Biasca mit Mühe, aber auch mit einer Reaktion

In Biasca, wo die Oltner beim Schlusslicht Ticino Rockets im Penaltyschiessen mit Ach und Krach zwei Punkte geholt hatten, sah Leuenberger indes Fortschritte. «Wir haben zwar einen Punkt verloren, aber wir sind als Mannschaft und mit Leidenschaft aufgetreten. Das wollte ich sehen als Reaktion.» Und er fügt an: «In der ersten Saisonhälfte hätten wir dieses Spiel im Schlussdrittel zu unseren Gunsten entschieden.»

Dass man es diesmal nicht schaffte, ist mitunter die Folge der fehlenden Automatismen. Oder eben der Spuren, die die ständigen Personalrochaden hinterlassen haben. Was sich zuletzt auch auf die Performance der Special Teams ausgewirkt hat. Das Powerplay, im Herbst oft matchentscheidend zu Gunsten der Oltner, war letzthin nur noch ein laues Lüftchen. Wobei man auch nur noch wenige Überzahlgelegenheiten hatte.

Die Special Teams schwächeln

Auch das eine Folge der fehlenden, offensiven Durchschlagskraft, die eben auch mehr Strafen bei den Gegner provozieren würde. Problembehaftet ist derzeit ebenfalls das Unterzahlspiel. Die fehlende, defensive Souveränität im Penalty-Killing war etwa entscheidend für die beiden Niederlagen gegen die GCK Lions (1:4) und den HC Thurgau (1:3), als man jeweils zwei Powerplay-Treffer kassierte.

In Biasca war die nötige Leidenschaft beim EHCO wieder zu erkennen: Im Bild Timothy Kast. Marusca Rezzonico / freshfocus

Lars Leuenberger mag allerdings nicht in Selbstmitleid versinken. Im Gegenteil. Er gibt sich trotz der momentanen Schaffenskrise und der ungünstigen Umstände kämpferisch: «Vielleicht hatten wir zuletzt ein wenig den Blues. Jede Mannschaft zieht während einer Saison eine Baisse ein. Die haben wir jetzt vermutlich auch eingezogen und die hat uns Punkte gekostet. Aber wir sind immer noch mit Vorsprung an der Spitze. Und wir haben es in der eigenen Hand, die Differenz wieder zu vergrössern.»

Das Spitzenspiel als Chance für den Turnaround

Die beste Gelegenheit für den Turnaround bietet das Spitzenspiel in La Chaux-de-Fonds. Beim grössten Rivalen der Oltner und dem Swiss-League-Team der Stunde, das zuletzt neun Siege in Serie aneinandergereiht hat, wird sich zeigen, ob ein Aufwärtstrend erkennbar ist oder ob die Mannschaft erneut ihre Limiten aufgezeigt erhält. Lars Leuenberger zeigt sich vorsichtig optimistisch: «Wir Trainer können nur Impulse geben. Umsetzen auf dem Eis müssen es die Spieler selber. Sie müssen sich selber pushen. Ich habe aber auch keine Angst, dass sie das nicht schaffen.»

Das Motto wird ein wenig so sein, wie wenn des EHCO-Trainerteam am Spieltag sein zur Verfügung stehendes Spielermaterial sichtet: «Lass Dich überraschen!»

