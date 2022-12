Der EHC Olten vor dem Gastspiel bei den GCK Lions

Swiss League Der EHC Olten und der Kampf des Häufleins der Aufrechten Beim EHC Olten versucht man aus der aktuellen Verletzungsmisere eine Tugend zu machen – und braucht dazu auch Improvisationskunst. Headcoach Lars Leuenberger weiss noch nicht, auf welche Spieler er am Samstagabend beim Gastspiel in Oerlikon bei den GCK Lions letztlich zurückgreifen kann. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 03.12.2022, 05.00 Uhr

Ein sicherer Wert in schwierigen Zeiten: EHCO-Topskorer Sean Collins. Marc Schumacher / freshfocus

Bei acht verletzten Stammspielern ist für EHC-Olten-Headcoach Lars Leuenberger und seinen Assistenten Stefan Schneider eine ordentliche Portion Improvisationskunst gefragt. An diesem Freitag-Vormittag stehen immerhin zwei Goalies, sieben Verteidiger und elf Stürmer auf dem Eis. Was nach viel tönt, ist eigentlich zu wenig für einen regulären Trainingsbetrieb. «Aber es ist wie es ist», zuckt Leuenberger mit den Achseln.

Der EHCO-Trainer hat sich mit den schwierigen Bedingungen abgefunden und hat aufgehört, sich den Kopf zu zerbrechen. Seine Hoffnung besteht momentan darin, dass er von Spiel zu Spiel genügend Personal aufs Matchblatt bringt – was nach dem Ausfall von Silvan Wyss, der am Dienstag gegen Sierre mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung ausschied, nochmal komplizierter wurde.

Leuenbergers Dank an die Rapperswil-Jona Lakers

So wurde beispielsweise Servette-Leihgabe Keanu Derungs nach dem letzten Wochenende plötzlich nach Genf zurückbeordert, ohne dass er am Dienstag gegen Rapperswil (1:3) eine Sekunde für Servette gespielt hätte. Umso grösser war die Dankbarkeit von Lars Leuenberger gegenüber den Rapperswil-Jona Lakers, die ihrerseits Stürmer Yannick Brüschweiler gleichen abends dem EHCO zur Verfügung stellten und selber mit nur zwölf Angreifern in Genf antraten. «Das ist alles andere als selbstverständlich. Und dafür gebührt den Lakers grosser Dank», so der Oltner Headcoach.

Ob Yannick Brüschweiler, der bei seiner EHCO-Premiere beim 4:1-Sieg gegen Sierre mit drei Assists vollauf zu überzeugend vermochte, auch am Samstagabend in Oerlikon gegen die GCK Lions für die Oltner im Einsatz stehen wird, wird sich erst kurzfristig entscheiden. Eben: Es sind von allen Beteiligten Improvisationskünste gefragt. Und das wird sich wohl bis zur Nationalmannschaftspause Mitte Dezember hinziehen. Erst nach dem Break kann man aufseiten des EHCO realistischerweise wieder mit Rückkehrern aus dem Lazarett rechnen.

EHCO-Topskorer Sean Collins sieht auch Vorteile

Und wie gehen eigentlich die verbliebenen Spieler mit der aktuellen Verletzungswelle und den damit verbundenen, permanenten Personalrochaden um? Der Kanadier Sean Collins hat mit Garry Nunn und Stan Horansky gleich seine beiden Super-Flügelstürmer verloren. Doch der Routinier bleibt gelassen: «Unglücklichweise gehören Verletzungen in unserem Sport zum Geschäft. Trotzdem können sich in so einer Situation andere Spieler in den Vordergrund rücken. Wir haben einen breiten Kader. Und wir stehen deshalb nicht umsonst immer noch an der Spitze – trotz des Pechs, das wir aktuell haben.»

Collins, der mit seinen 36 Skorerpunkten immer noch an der Spitze der Swiss-League-Skorerliste steht, hat sich in schwierigen Zeiten wie erhofft mit seiner Ruhe und seiner Erfahrung als wichtiger Stabilisator erwiesen. Er sagt: «Ich hoffe mal, dass ich gesund bleibe. Natürlich versucht jeder von den Spielern, die einsatzfähig sind, noch ein wenig mehr Verantwortung zu übernehmen. Und das gelingt uns ja nicht schlecht. Wir gewinnen immer noch Spiele, selbst wenn es vielleicht nicht immer schön anzusehen ist.»

Und schliesslich sieht Sean Collins in der Misere sogar einen kleinen Vorteil: «Es hilft jeder Mannschaft, wenn sie während der Saison mal mit so einer schwierigen Situation konfrontiert wird. Dann fällt es auch während der Playoffs leichter, in kritischen Momenten die Ruhe zu bewahren.»

Kritische Momente werden die Oltner am Samstagabend mit Sicherheit auch im «Stadiönli» in Oerlikon erleben. Immerhin: Vor etwas mehr als einem Monat entführte man beim 2:0-Sieg alle drei Punkte. Vor allem dank der Heldentaten von Goalie Lucas Rötheli. Er wird auch diesmal den Laden dicht halten müssen für das Häuflein der Aufrechten.

