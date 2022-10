Der EHC Olten besiegt den EHC Visp 3:2 nach Penaltyschiessen

Swiss League Der EHC Olten krönt in Visp seine Aufholjagd und gewinnt mit 3:2 nach Penaltyschiessen Der EHC Olten lag nach zwei Dritteln in Visp mit 0:2 im Rückstand, rettete sich mit einer Aufholjagd aber noch ins Penaltyschiessen, welches man mit 3:2 zu seinen Gunsten entschied. Ein hart erkämpfter Sieg der Oltner, die im Wallis ohne die Verletzten Garry Nunn, Timo Haussener und Cedric Maurer antreten mussten. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren Aktualisiert 23.10.2022, 21.03 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ungewohnter Torschütze: Simon Seiler lässt sich für seinen Ausgleichstreffer zum 2:2 feiern. Pascal Muller/Freshfocus / freshfocus

Irgendwann, gegen Ende des zweiten Drittels, schien man sich aus Sicht der Oltner damit abfinden zu müssen, dass das mit dem Toreschiessen an diesem Sonntagabend in Visp kompliziert sein würde. Während der EHC Olten trotz grösseren Spielanteilen und den noch besseren Chancen verzweifelt einem Erfolgserlebnis hinterherrannte, zeigten such die Walliser von ihrer opportunistischen Seite und führten nach 40 Minuten nach zwei Powerplay-Toren mit 2:0. Bei Olten? Viel Aufwand, kein Ertrag.

Dass sich die Mannschaft von Headcoach Lars Leuenberger nach den verletzungsbedingten Ausfällen von Garry Nunn und Timo Haussener in der Offensive schwerer tun würde, als man es sich gewohnt ist, war logisch. Leuenberger hatte quasi jede Sturmlinie umstellen müssen. Es blieb im Vergleich zum Freitagsspiel gegen die Ticino Rockets kein Stein auf dem anderen. Entsprechend lange dauerte es, bis die Zahnräder wieder einigermassen ineinander griffen. «Am Anfang hat man das schon etwas gemerkt, aber mit der Zeit haben wir uns gefunden. Wir wissen ja alle, wie unser System funktioniert», befand EHCO-Stürmer Silvan Wyss.

Die ungewohnte Schwäche in den Special-Teams

Besonders im Powerplay, bis Dato eine der herausragendsten Stärken der Oltner, machte sich das Fehlen von Garry Nunn bemerkbar. Simon Sterchi spielte auf der gewohnten Position des Kanadiers und machte seine Sache eigentlich gut, aber es fehlte die allerletzte Überzeugung. Auf der anderen Seite kassierte man in Unterzahl zwei Treffer. Das «Special-Team-Duell» entschieden die Visper damit klar zu ihren Gunsten. Was besonders in den letzten beiden Minuten der regulären Spielzeit zum Tragen kam. Dort hatten die Oltner die goldene Gelegenheit, in Überzahl sogar noch alle drei Punkte aus dem Wallis zu entführen. Aber da passte im Powerplay dann allerdings gar nichts mehr zusammen.

Wie dem auch sei: Der EHC Olten bewies in der Lonza-Arena viel Moral und Kampfkraft. Es war bezeichnenderweise die nominell vier Sturmlinie mit Silvan Wyss, Dominic Weder und Cedric Hüsler, die zu Beginn des Schlussdrittels die Initialzündung zur Aufholjagd gab. Wyss spielte mit letztem Einsatz einen idealen Querpass auf Hüsler, der den Offensivbann brach und den zuvor starken Visp-Goalie Ritz bezwang. «Es ist schön, dass der Impuls von dieser Linie kam», freute sich auch Lars Leuenberger, der seiner Mannschaft für ihre Einstellung ein Kompliment machte, gleichzeitig aber auch den Killerinstinkt vermisste.

«Wenn wir vorher unsere sehr guten Chancen nützen würden, dann wäre hier sogar mehr dringelegen.»

Allen voran Lukas Lhotak, bisher der zuverlässigste Torschütze der Oltner in der neuen Saison, vergab zwei Riesenmöglichkeiten. Nicht nur ihm fehlte im Abschluss die allerletzte Konsequenz. Es war irgendwie bezeichnend, dass mit Hüsler und Simon Seiler, der seinen ersten Treffer im Dress des EHC Olten erzielte, zwei Spieler, die nicht eben für ihre Torgefährlichkeit bekannt sind, für die erfolgreiche Aufholjagd sorgten.

EHCO-Goalie Dominic Nyffeler lässt sich nach dem erfolgreichen Penaltyschiessen feiern. Pascal Muller/Freshfocus / freshfocus

Dominic Nyffeler hält im Penaltyschiessen den Sieg fest

Im Penaltyschiessen trafen bei den Oltnern Horansky, Sterchi und Kast, während der ebenfalls tadellose EHCO-Goalie Dominic Nyffeler drei der fünf Visper Versuche abwehrte. Das reichte, um die zwei Punkte mit nach Hause zu nehmen.

Übrigens: Im Verlauf des Montags sollte bekannt werden, wie schwerwiegend die Verletzungen von Nunn, Haussener und Cedric Maurer sind.

Telegramm EHC Visp - EHC Olten 2:3 (1:0, 1:0, 0:2) n.P. Lonza-Arena. – 2456 Zuschauer. – SR: Urban/Staudenmann (Pitton/Wermeille). – Tore: 19. Kuonen (Forget; Ausschluss Seiler) 1:0. 35. Mäder (Scheel, Eigenmann; Ausschluss Hüsler) 2:0. 43. Hüsler (Wyss, Weder) 2:1. 47. Seiler (Kast) 2:2. – Penalties: Forget 1:0. Collins -. Paré -. Horansky 1:1. Kuonen -. Sterchi 1:2. Eigenmann 2:2. Lhotak -. Kuonen -. Kast 2:3. – Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen Visp. 4-mal 2 Minuten gegen Olten. Visp: Matteo Ritz; Heinen, Weisskopf; Eigenmann, Gähler; Eggenberger, Furrer; Ahlström; Scheel, Mäder, Kuonen; Paré, Schirjajew, Wüest; Merola, Forget, Bogdanoff; Riatsch, Langenegger, Oehen; Andy Ritz. Olten: Nyffeler; Schmuckli, Antonietti; Leeger, Oejdemark; Seiler, Hächler; Bircher, Heughebaert; Horansky, Collins, Neukom; Lhotak, Kast, Sterchi; Schwinger, DalPian, Mosimann; Wyss, Weder, Hüsler. Bemerkungen: Visp ohne Haberstich, Lütolf (beide überzählig) und Burgener (verletzt). Olten ohne Nunn, Haussener und Maurer (alle verletzt). 57:58 Timeout Olten. 64. Lattenschuss Sterchi.

Der Spielverlauf im Liveticker

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen