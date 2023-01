Der EHC Olten besiegt Visp 5:2, kämpft aber immer noch mit ungewohnten Problemen

100 Millionen teurer Kebag in Zuchwil: Die Arbeiten am «Herzstück» laufen auf Hochtouren – ein Besuch auf der Grossbaustelle

Am 500-Millionen-Franken-Neubau der Kebag AG in Zuchwil ist die Schwermontage von Kessel und Feuerung in vollem Gang. Schon jetzt ist absehbar: Die Teuerung wird wohl mit bis zu 100 Millionen Franken zuschlagen.