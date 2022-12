Swiss League Der EHC Olten behält im Strafenchaos die Nerven und gewinnt auch in Sierre 3:2 Der EHC Olten ist nicht zu bremsen! Auch in Sierre behält der Swiss-League-Leader trotz minutenlanger Unterzahl in der Schlussphase das bessere Ende für sich und gewinnt mit 3:2. Es ist der siebte Sieg in Serie. Bereits am Freitagabend folgt die nächste Partie: Gegner im Kleinholz ist der EHC Winterthur. Im Rahmen des «Retro-Spiels» könnte es zu einem Comeback und zu einer Premiere kommen. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren Aktualisiert 22.12.2022, 23.17 Uhr

Am Ende durften in Sierre die Oltner jubeln: (v.l.) Larri Leeger, Sean Collins, Yannick Brüschweiler und Victor Oejdemark freuen sich über den Siegtreffer zum 3:2. Pascal Muller/Freshfocus

Am Ende machten sich die Oltner das Leben selber nochmal gehörig schwer. Ein Spieler nach dem anderen wanderte in der Schlussphase auf die Strafbank. Erst Jan Mosimann. Dann verlor Captain Larri Leeger, der sich schon den ganzen Abend in Scharmützeln aufgerieben hatte, während des Unterzahlspiels die Nerven und bescherte so dem HC Sierre eine 45 Sekunden dauernde, doppelte Überzahl.

Und als man diese überstanden hatte, da verabschiedete sich 96 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit auch noch Florian Schmuckli aufs Sünderbänkchen. Die Gastgeber ersetzten in der Folge ihren Goalie Remo Giovannini durch einen sechsten Feldspieler und drückten mit zwei Mann mehr erneut vehement auf den Ausgleich. Doch in dieser Phase kamen die ausgeprägten Defensivqualitäten der Oltner einmal mehr zum tragen. Das Boxplay funktionierte ausgezeichnet. Und Lucas Rötheli liess sich im Tor nicht mehr bezwingen, so dass der EHC Olten das Strafenchaos, das er angerichtet hatte, schliesslich schadlos überstand.

Im Abschluss fehlten Präzision und Qualität

Dass die Oltner am Ende überhaupt derart in die Bredouille gerieten, war nicht nur den vielen Strafen geschuldet, sondern auch dem mangelhaften offensiven Ertrag. Man hätte genügend Chancen gehabt, dieses Spiel bereits früher zu seinen Gunsten zu entscheiden. Doch fehlte der Mannschaft von Headcoach Lars Leuenberger im Abschluss immer wieder die nötige Präzision und Qualität.

Aber: Unter dem Strich gelangen den Oltnern dann eben doch in den richtigen und wichtigen Augenblicken die Tore. Da war das frühe 1:0 durch Krankheits-Rückkehrer Lukas Lhotak, der in der 3. Minute einen Schuss von Silvan Wyss entscheidend ablenkte. Da war das 2:1 durch Victor Oejdemark bei drei gegen drei Feldspielern kurz vor dem Ende des mittleren Abschnitts. Und das war vor allem das 3:2 von Rapperswil-Ausleihe Yannick Brüschweiler nur neun Sekunden, nachdem Sierre der neuerliche Ausgleichstreffer gelungen war.

Am Ende fragt niemand mehr, wie man die Punkte geholt hat. Auch diesmal erkämpften sich die Oltner die drei Zähler, ohne einen Schönheitspreis zu gewinnen. Doch erneut fand die Mannschaft, die wiederum auf acht Stammspieler verzichten musste (diesmal fehlte auch noch der erkrankte Verteidigungsminister Eliot Antonietti), einen Weg, das Feld als Sieger zu verlassen. Auch wenn es mitunter krächzt und kracht in die Spielanlage, so ist dieses Team stabil genug, um sich in so engen Partien durchsetzen zu können.

Gegen Winterthur Comeback und Premiere?

Bereits am Freitagabend steht das nächste Spiel auf dem Programm. Gegen den EHC Winterthur wird der EHC Olten einerseits mit speziellen Retro-Trikots auflaufen, andererseits aber auch in personell veränderter Formation. Wenn alles gut geht, dann dürfte Garry Nunn sein Comeback geben. Und es würde auch nicht erstaunen, wenn der neue Ausländer William Rapuzzi seine Premiere feiern könnte. Schwerarbeiter Sean Collins, der auch in Sierre als unermüdlicher Kämpfer wieder Kilometer abspulte und in den kritischen Phasen seine defensiven Qualitäten zeigte, hätte sich eine Verschnaufpause redlich verdient.

Telegramm Sierre - Olten 2:3 (0:1, 1:1, 1:1) Grabenhalle. – 1582 Zuschauer. – SR: Staudenmann/Weber (Humair/Baumgartner). – Tore: 3. Lhotak (Wyss) 0:1. 30. Arnaud Montandon (Castonguay, Riat) 1:1. 40. (39:14) Oejdemark (Sterchi, Brüschweiler/Ausschlüsse Maxime Montandon, Perron, Kast und Collins) 1:2. 43. (42:05) Volejnicek (Maxime Montandon; Ausschluss Schwinger) 2:2. 43. (42:14) Brüschweiler (Leeger, Collins) 2:3. – Strafen: 7-mal 2 Minuten gegen Sierre, 9-mal 2 Minuten gegen Olten. Sierre: Giovannini; Casserini, Maxime Montandon; Berthoud, Maret; Meyrat, Dozin; Brantschen; Castonguay, Arnaud Montandon, Riat; Perron, Bougro, Volejnicek; Heinimann, Bonvin, Vouardoux; Reynaud, Fellay. Olten: Rötheli; Scheidegger, Hänggi; Leeger, Oejdemark; Bircher, Hächler, Schmuckli; Brüschweiler, Collins, Sterchi; Hüsler, Kast, Schwinger; Lhotak, Wyss, Mosimann; Puide, Weder, Heughebaert. Bemerkungen: Olten ohne Nunn, Maurer, DalPian, Neukom, Nyffeler (alle verletzt), Antonietti, Haussener (beide krank) und Rapuzzi (geschont). Sierre ohne Mainot, Berthoud, Bernazzi (alle verletzt) und Dolana (krank). Sierre ab 58:24 ohne Goalie.

