Der dritte Ausländer des EHC Olten heisst William Rapuzzi

Swiss League Der dritte Ausländer des EHC Olten ist hierzulande ein alter Bekannter: William Rapuzzi Nach langer Suche wurde EHC-Olten-Sportchef Marc Grieder endlich fündig. Am Mittwoch gab der Leader der Swiss League die Verpflichtung eines dritten Ausländers bekannt. Der US-Amerikaner William Rapuzzi kommt von Slovan Bratislava und hat bis Ende Saison unterschrieben. Der 32-Jährige ist hierzulande kein Unbekannter: Zwischen 2014 und 2017 agierte er erfolgreich beim EHC Visp. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 21.12.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

William Rapuzzi im Dress der Dornbirn Bulldogs, für die er zwischen 2019 und 2021 spielte.

Eigentlich ist das Timing kurios: Kaum ist Rückkehr des nun fast zwei Monate ausgefallenen Kanadiers Garry Nunn absehbar, steht endlich der dritte Ausländer beim EHC Olten auf der Matte. William Rapuzzi kommt aus der slowakischen Topliga von Meister Slovan Bratislava in die Schweiz. Der US-Amerikaner wird den EHCO bis Ende Saison verstärken.

Rapuzzi kann sowohl als Flügel als auch als Center eingesetzt werden, womit Headcoach Lars Leuenberger bei den Rochademöglichkeiten auf der Ausländer-Position maximale Flexibilität hat. Er kann sowohl die Rolle von Garry Nunn als auch jene von Sean Collins übernehmen.

Rapuzzi ist in der Schweiz ein alter Bekannter und kennt die Swiss League aus dreijähriger Erfahrung beim EHC Visp. Von 2014 bis 2017 absolvierte der 32-Jährige drei Saisons bei den Oberwallisern (142 Spiele, 82 Tore, 103 Assists). 2017 musste er Visp trotz weiterlaufendem Vertrag verlassen. Unter anderem auch wegen seiner Verletzungsanfälligkeit.

Nach einem Jahr in Norwegen (Stavanger), absolvierte er eine Saison in der höchsten finnischen Liga (Vaasa Sport), ehe er nach zwei Jahren in Dornbirn und eineinhalb Jahren in Bratislava nun in die Schweiz zurückkehrt.

William Rapuzzi im Dress des EHC Visp. Freshfocus

In der laufenden Saison hat Rapuzzi erst drei Meisterschaftsspiele für Slovan bestritten, nachdem er sich lange mit einer Oberkörperverletzung herumplagte, die gemäss der Kommunikation seines bisherigen Arbeitgebers dafür sorgte, dass der laufende Vertrag ausgelöst wurde. Die Verletzung soll nun aber vollends verheilt und Rapuzzi entsprechend einsatzbereit sein.

Der neue Söldner dürfte am Donnerstag das erste Mal mit seiner neuen Mannschaft trainieren. Ob er dann am Abend schon in Sierre zum Zug kommt, hängt auch davon ab, wie er die zehnstündige Autofahrt von Bratislava nach Olten verkraftet hat.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen