Der EHC Olten gewinnt in Sierre 5:3

Swiss League Den ersten Härtetest bestanden: Der EHC Olten gewinnt in Sierre nach zähem Kampf 5:3 Sechstes Spiel, sechster Sieg für den EHC Olten. Auch in Sierre holte die Mannschaft von Headcoach Lars Leuenberger drei Punkte. Dies trotz schwierigen Phasen - vor allem wegen der vielen Strafen, die die Oltner kassierten. Aber sie bewiesen im Unterwallis gute Nehmerqualitäten. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren Aktualisiert 30.09.2022, 23.16 Uhr

Garry Nunn (l.) und Lukas Lhotak erzielten die ersten beiden Treffer des EHC Olten. Pascal Muller/Freshfocus / freshfocus

Und dann wurde es doch noch einmal spannend: Floran Douay gelang knapp drei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit der Anschlusstreffer zum 3:4 für den HC Sierre. In der Grabenhalle kam wieder so richtig Stimmung auf. Würden die Oltner diesen knappen Vorsprung über die Zeit bringen? Sie schafften es, ohne gross in Bedrängnis zu kommen, zumal Stan Horansky den Deckel mit einer schönen Einzelleistung und dem Treffer ins leere Tor der Siderser schliesslich endgültig draufmachte.

«Wurden zum ersten Mal über 60 Minuten gefordert»

Mit dem 5:3 im Unterwallis fuhren die Oltner den sechsten Sieg im sechsten Meisterschaftsspiel ein. In einer Partie, «in welcher wir zum ersten Mal richtig gefordert wurden und über 60 Minuten kämpfen und beissen mussten, Das war ein wichtiger Test für uns», wie EHCO-Trainer Lars Leuenberger nach der Schlusssirene konstatierte. Ja, die Oltner wurden tatsächlich gefordert von einem wie immer unorthodox agierenden Gegner und in einem Hexenkessel, der es jedem Gast schwer macht, nicht aus dem Konzept zu geraten.

Das passierte an diesem Freitagabend bisweilen auch dem EHC Olten. Aber er fand Mittel und Wege, um sich irgendwie über die Runden zu retten. Mitunter auch mit purem Kampf und Aufopferung. «Wir waren bereit, den Preis zu zahlen», freute sich Lars Leuenberger um im gleichen Atemzug das Hauptproblem seiner Mannschaft zu bennen:

«Wir dürfen nie und nimmer so viele Strafen nehmen. Das wäre uns beinahe zum Verhängnis geworden. Am Schluss kam Sierre auf ein Tor heran. Und dann braucht es nur noch einen Lucky-Bounce für sie, und der Ausgleich ist Tatsache.»

Viel zu viele Strafen, aber starkes Unterzahlspiel

In der Tat leisteten sich die Oltner vorab im letzten Drittel viel zu viele Undiszipliniertheiten. Nach dem 4:2 durch Stan Horansky, welches kurz nach Beginn des dritten Anschnitts eigentlich hätte die Nerven beruhigen sollen, wanderten innert vier Minuten und 40 Sekunden vier EHCO-Spieler in Serie auf die Strafbank. Zweimal durfte Sierre während fast zwei kompletten Minuten in doppelter Überzahl agieren, fand jedoch kein Mittel gegen das starke Boxplay der Oltner und auch keinen Weg am sehr sicher agierenden Goalie Dominic Nyffeler vorbei.

Die Special Teams machten letztlich mal wieder den Unterschied aus. Die Oltner nutzten zwei von sechs Gelegenheiten, die Walliser nur eine von total acht Chancen, darunter eben jene zwei langen Phasen mit zwei Mann mehr auf dem Eis.

Alt bekannte Torschützen, starkes Kollektiv

Für die Differenz auf dem Skorerblatt sorgten indes wieder die bekannten Namen. Stan Horansky traf zweimal, Garry Nunn einmal. Dazu hatte die Top-Sturmlinie der Oltner auch bei den beiden Powerplaytoren die Stöcke im Spiel. Die erhoffte Verteilung der Torschützenlast auf die anderen Sturmlinien ist also auch in Sierre nicht geglückt. Dennoch war der Sieg letztlich einem einwandfreien, kollektiven Effort geschuldet. Oder anders ausgedrückt: Die Mannschaft hat den ersten Härtetest der neuen Saison bestanden und sich die makellose Bilanz von sechs Siegen in sechs Spielen verdient.

Bereits am Sonntag (17.30 Uhr) gehts für den EHCO mit dem Heimspiel gegen den HC Thurgau weiter.

Telegramm HC Sierre - EHC Olten 3:5 (1:1, 1:2, 1:2) Grabenhalle. – 2344 Zuschauer. – SR: Gäumann/Gerber (Micheli/Urfer). – Tore: 5. Dozin (Douay, Bonvin) 1:0. 12. Lhotak (Nunn, Collins; Ausschluss Bonvin) 1:1. 28. Nunn (Collins) 1:2. 33. Dayer (Castonguay) 2:2. 37. Oejdemark (Horansky, Collins; Ausschluss Volejnicek) 2:3. 41. Horansky (Maurer, Nunn) 2:4. 58. Douay (Perron, Maxime Montandon/Ausschluss Oejdemark, Sierre ohne Goalie) 3:4. 59. Horansky (Antonietti/Sierre ohne Goalie) 3:5. – Strafen: 7-mal 2 Minuten gegen Sierre. 9-mal 2 Minuten gegen Olten.

Sierre: Giovannini; Berthoud, Maret; Casserini, Maxime Montandon; Dozin, Vouardoux; Brantschen; Castonguay, Bougro, Perron; Douay, Arnaud Montandon, Mainot; Volejnicek, Bonvin, Bernazzi; Dolana, Fellay, Reynaud; Dayer.

Olten: Nyffeler; Maurer, Antonietti; Seiler, Oejdemark; Hächler, Leeger; Heughebaert; Horansky, Collins, Nunn; Wyss, Haussener, Neukom; Lhotak, Kast, Weder; Hüsler, DalPian, Mosimann; Schwinger.

Bemerkungen: Olten ohne Sterchi und Schmuckli (beide verletzt). – 34. Lattenschuss Oejdemark. – Sierre ab 56:40 bis 59:40 ohne Goalie.

