Swiss League Debakel verhindert, mit der Aufholjagd gescheitert: Der EHC Olten verliert bei Leader Kloten 3:5 Der EHC Olten hat im fünften Vergleich gegen den EHC Kloten in der laufenden Saison zum vierten Mal den Kürzeren gezogen. Trotz einer zwischenzeitlichen Aufholjagd unterlagen die Oltner beim dominierenden Leader der Swiss League 3:5. Zweifacher Torschütze beim EHCO war Langnau-Gastspieler Livio Langenegger. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren Aktualisiert 01.03.2022, 23.12 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

EHCO-Goalie Simon Rytz und Verteidiger Silvan Wyss können den Gegentreffer zum 2:1 für Kloten nicht verhindern. Claudio Thoma / freshfocus

Als Robin Figren in der 33. Minute das 4:1 für den EHC Kloten erzielte, da musste man um den EHC Olten ein wenig Angst haben. Nach dem dritten Gegentreffer innert neun Minuten schienen die Oltner stehend K.O. und einem Debakel entgegenzusteuern. Zumal Headcoach Lars Leuenberger bereits kurz vorher sein Timeout genommen hatte, um seine lethargisch agierenden Spieler zu wecken. Aber auch diese Intervention war wirkungslos verpufft.

Doch – und das ist die positive Erkenntnis aus diesem fünften und letzten Direktduell zwischen den beiden besten Swiss-League-Teams: Der EHC Olten fing sich nach seiner Schwächephase wieder auf und profitierte dabei auch von den Undiszipliniertheiten der Klotener. Unmittelbar nach Livio Langeneggers Powerplaytor zum 2:4 aus Oltner Sicht erlaubte sich Kloten-Verteidiger Fabian Ganz einen üblen Crosscheck gegen Dominic Weder und musste unter die Dusche. Zwölf Sekunden vor dem Ende des zweiten Drittels brachte Langenegger in doppelter Überzahl mit seinem zweiten Treffer des Tages die Hoffnung in die Reihen des EHC Olten zurück.

Die fehlende Durchschlagskraft im letzten Drittel

Doch das war es dann auch mit der EHCO-Herrlichkeit. Die Mannschaft von Headcoach Lars Leuenberger mühte sich zwar im letzten Drittel nach Kräften, doch noch zum Ausgleich zu kommen. Es fehlte ihr aber am Ende ganz einfach an der nötigen Durchschlagskraft, um gegen die routiniert verteidigenden Klotener zu einem weiteren Erfolgserlebnis zu kommen. Exemplarisch für den Lauf der Dinge war dann die Szene, die zum entscheidenden «Empty-Netter» für den Swiss-League-Leader führte. «Ersatzausländer» Colin Smith, der für den erkrankten Garry Nunn zum Einsatz kam, verlor in der offensiven Zone wieder einmal einen Zweikampf an der Bande und den Puck. Im folgenden Gegenzug hatten Eric Faille und Martin Ness hatten keine Mühe, die Scheibe im leeren Oltner Tor unterzubringen.

Trotz der vierten Niederlage im fünften Direktduell der beiden Swiss-League-Krösusse gab es für den EHC Olten durchaus die eine oder andere positive Erkenntnis. Zum Beispiel die, dass Langnau-Gastspieler Livio Langenegger mit seiner Schnelligkeit und seinem Spielwitz eine sehr gute Sturm-Option ist für Lars Leuenberger – wenn er als B-Lizenz-Spieler dann in den Playoffs auch tatsächlich eingesetzt werden darf. Als Ersatz für Garry Nunn in der ersten Oltner Sturmreihe hinterliess er jedenfalls einen guten Eindruck. Der zweite positive Aspekt des Abends betrifft Dion Knelsen. Der Kanadier traf zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich und hatte auch sonst die eine oder andere gute Szene. Noch ist er nicht die treibende Kraft, die er vor seiner Verletzung im Dezember war. Aber die Anzeichen sind nicht schlecht, dass der Kanadier rechtzeitig im Hinblick auf die Playoffs wieder in Fahrt kommt.

Das Spiel in Kloten hat aber auch wieder bewiesen, dass die Favoritenrolle unter normalen Umständen klar verteilt ist und der Meistertitel des Swiss League über die Flieger führen wird. Die Mannschaft von Headcoach Jeff Tomlinson verfügt über eine beeindruckende Breite und ist den Oltnern – vor allem punkto Physis – weit voraus. Besonders in den Zweikämpfen war die Absenz der beiden besten EHCO-Defensivverteidiger, Eliot Antonietti und Florian Schmuckli, schmerzhaft zu spüren.

Im Hinblick auf die Playoffs müssen ein paar Gänge hochgeschaltet werden

Für die Oltner verbleiben nun noch zwei Spiele in der Qualifikation. Am Donnerstag trifft man im Kleinholz auf die Ticino Rockets, die sich immer noch Chancen auf die Teilnahme an der Vor-Playoffs ausrechnen dürfen. Dieser Gegner wird hoch motiviert ans Werk gehen. Am Samstag kommen dann noch die GCK Lions nach Olten. Die beiden Partien sind punkto Tabellensituation aus Sicht des EHC Olten bedeutungslos. Doch jetzt gilt es, im Hinblick auf die Playoffs richtig in die Gänge zu kommen. Die Niederlage in Kloten hat gezeigt, dass man noch ein paar Gänge höher schalten muss, wenn es einen erfolgreichen Frühling geben soll.

Telegramm EHC Kloten - EHC Olten 5:3 (1:1, 3:2, 1:0) Stimo Arena. – 5069 Zuschauer. – SR: Castelli/Ruprecht (Pitton/Urfer). – Tore: 10. Spiller (Kellenberger; Ausschluss Mosimann) 1:0. 16. Knelsen (Scheidegger) 1:1. 24. Marchon (Ganz) 2:1. 29. Figren 3:1. 33. Figren (Kindschi, Faille; Ausschluss Lüthi) 4:1. 36. Langenegger (Ausschluss Gähler) 4:2. 40. (39:48) Langenegger (Smith, Horansky; Ausschlüsse Kindschi und Ganz) 4:3. 59. Ness (Faille; Olten ohne Goalie) 5:3. – Strafen: 5-mal 2 plus 5 Minuten plus Spieldauer-Disziplinarstrafe (Ganz) gegen Kloten. 3-mal 2 plus 10 Minuten (Mosimann) gegen Olten. Kloten: Zurkirchen; Steiner, Gähler; Kindschi, Ganz; Seiler, Nodari; Randegger, Stämpfi; Marchon, Meyer, Altorfer; Spiller, Faille, Figren; Melnalksnis, Ness, Obrist; Hinterkirchner, Kellenberger, Füglister. Olten: Rytz; Wyss, Scheidegger; Heughebaert, Weisskopf; Maurer, Lüthi; Wieszinski; Hornasky, Knelsen, Langenegger; Lhotak, Smith, Sterchi; Hasani, Weder, Mosimann; Hüsler, Schwab, Fuhrer; Oehen. Bemerkungen: Olten ohne Antonietti, Schmuckli, Gurtner (alle verletzt), Forget (gesperrt), Nunn (krank) und Portmann (überzählig). – 4. Lattenschuss Sterchi. – 32. Timeout Olten.

Verfolgen Sie den Spielverlauf im Liveticker

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen