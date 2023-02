Das waren die fünf Pfeiler des EHC Olten im Derby-Viertelfinal

Swiss League Das waren die fünf Erfolgs-Pfeiler des EHC Olten im Derby-Viertelfinal Der EHC Olten hat sich nach seinem Fehlstart in die Viertelfinalserie gegen den SC Langenthal schnell erholt. Dies vor allem Dank eines kollektiven Efforts. Aber auch, weil sich individuelle Leistungsträger herauskristallisierten. Wir sagen, welche Spieler einen entscheidenden Anteil am letztlich souveränen Durchmarsch der Oltner hatten. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 24.02.2023, 05.00 Uhr

Vier starke Darbietungen nach holprigem Playoff-Auftakt: Lucas Rötheli. Urs Lindt / freshfocus

Im ersten Viertelfinalduell sah er - wie die ganze Mannschaft - nicht sonderlich gut aus. Doch danach war EHCO-Goalie Lucas Rötheli das Fundament, auf welchem die Oltner ihre vier Siege in Serie aufbauen konnten. 2, 1, 2, 2 - so viele Gegentore kassierte der 20-Jährige in den vier erfolgreichen Partien des EHC Olten. Besonders, wenn seine Mannschaft trotz Leistungssteigerung noch die eine oder andere Schwächephase einzog, war der junge Torhüter auf dem Posten und strahlte bei seinen Interventionen generell viel Ruhe und Souveränität aus. Lucas Rötheli hat seine Playoff-Feuertaufe unter schwierigen Bedingungen mit Bravour bestanden, In dieser Form wird «Roots» seiner Mannschaft im weiteren Verlauf der entscheidenden Meisterschaftsphase noch viel Freude bereiten.

Wurde wieder zum Turm in der Schlacht: Eliot Antonietti. Marc Schumacher / freshfocus

Der Verteidigerturm des EHC Olten hatte in den Wochen vor den Playoffs und auch im ersten Viertelfinal grosse Mühe, auf sein gewohntes Leistungslevel zu kommen und war ein Schwachpunkt im bröckelnden EHCO-Bollwerk. Er stand stellvertretend für die ungenügenden, defensiven Vorstellungen der Mannschaft. Seltsames Stellungsspiel gepaart mit haarsträubenden Puckverlusten und mangelhaftem Passspiel - eine ungute Kombination. Aber Eliot Antonietti fand rechtzeitig zurück zu seinen Wurzeln und legte einen Steigerungslauf hin. Zuletzt agierte er wieder mit der gewohnten Souveränität und Präsenz. Geht der Leader mit gutem Beispiel voran, folgen auch die Mitstreiter. Das ganze Oltner Verteidiger-Kollektiv machte einen Schritt nach vorne.

Matchwinner und Dosenöffner in der Verlängerung des zweiten Spiels: Simon Sterchi. Urs Lindt / freshfocus

Es war lange Zeit nicht wirklich die Saison des Simon Sterchi. Der Flügelstürmer lieferte wohl solide Büez ab, aber von einem designierten Leistungsträger wie ihm erwartet man mehr. Nun hat er geliefert, als es wirklich zählte. Sein Overtime-Treffer im zweiten Viertelfinalspiel war der Befreiungsschlag für die ganze Mannschaft, der eigentliche Dosenöffner. Danach marschierte der EHC Olten - zwar nicht ohne Schwächephasen - aber dennoch souverän durch diese Viertelfinalserie. Eine tragende Rolle spielte dabei nicht nur Simon Sterchi, sondern auch seine beiden Sturmlinienkollegen Timothy Kast und Andri Spiller. Dieses Trio war eine Konstante in der EHCO-Mannschaft und gefiel vor allem durch seine Zielstrebigkeit, welche auch die anderen Spieler in der Offensive inspirierte.

Der Mann der wichtigen Tore: Lukas Lhotak erzielt im vierten Duell in Langenthal das vorentscheidende 4:2 für den EHCO: Urs Lindt / freshfocus

Der Tscheche mit Schweizer Lizenz war einer jener Spieler, der sich mehr schlecht als recht durch die letzte Phase der Qualifikation wurstelte. Wie bei vielen seiner Teamkollegen stimmte der offensive Ertrag nicht mehr. Und nun hat er, wie Phönix aus der Asche emporsteigend, rechtzeitig seine Skorerqualitäten wieder entdeckt. Dabei profitierte er auch vom Pech von Stan Horansky. Als der beste EHCO-Skorer mit Schweizer Lizenz verletzt ausfiel, erbte Lhotak dessen Platz im nominell ersten Sturm neben den beiden Ausländern - und packte die Gelegenheit beim Schopf. In den Playoffspielen drei und vier erzielte der Flügel drei enorm wichtige Tore und zeichnete sich dabei vor allem durch seine Kaltblütigkeit aus.

Die harten Arbeiter, die auch das Tor treffen: Jan Mosimann (l.) und Cedric Hüsler erzielten in der Viertelfinalserie jeweils zwei Treffer. Urs Lindt / freshfocus

Frei nach dem Lied von Züri West «Fingts Glück eim?» kann man auch die Geschichte von Jan Mosimann interpretieren. Im Refrain singt Kuno Lauener davon, dass einem irgendeinmal das Glück findet. Irgendeinmal war im Fall des EHCO-Stürmers in den Playoffs. Er beendete eine sage und schreibe 78 Spiele dauernde Durststrecke, während welcher ihm kein einziges Tor gelang, mit einem Treffer ins leere Tor in Spiel 3 (zum 4:1). Und er wiederholte dieses Kunststück gleich im nächsten Match - wieder ins verlassene Tor der Langenthaler. Mosimann erlöste damit seine Mannschaft zweimal in stressigen Momenten - und natürlich auch sich selber. Der eifrige, aber lange Zeit so unglaublich glücklos agierende Seeländer steht stellvertretend für die Oltner «Arbeiterfraktion». Nicht nur Jan Mosimann, sondern auch Spieler wie Cédric Hüsler oder Silvan Wyss leisteten ihren wertvollen Beitrag zum Weiterkommen. Nicht nur durch harten Einsatz, sondern eben auch durch Tore. Das Glück darf bleiben.

