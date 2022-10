Der EHC Olten besiegt den EHC Basel 6:2

Swiss League «Das ist der Standard, den wir von uns erwarten»: Wie dem EHC Olten die Reaktion auf die Blamage gelang 6:2 besiegte der EHC Olten den EHC Basel und kehrte damit ein paar Tage nach der blamablen Niederlage bei Kellerkind Winterthur wieder auf die Erfolgsstrasse zurück. Die deulichen Worte, die Headcoach Lars Leuenberger gefunden hatte, zeigten Wirkung. Aber auch die Spieler selber zogen die richtigen Schlüsse. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 16.10.2022, 09.31 Uhr

Die Oltner Spieler durften sich von den über 3000 Zuschauern im Kleinholz verdientermassen feiern lassen. Marc Schumacher / freshfocus

Ausrutscher kann es in einer Qualifikationsphase, die sich über fünf Monate hinzieht und 45 Spiele umfasst, immer wieder geben. Das erlebte der EHC Olten am vergangenen Dienstag bei der 2:4-Blamage bei Kellerkind Winterthur am eigenen Leibe. Fünf Tage später war dieser Totalausfall aber schon wieder vergessen. Die Oltner zeigten beim 6:2-Sieg gegen den EHC Basel eine dominante Vorstellung über 60 Minuten und revanchierte sich eindrücklich für den Abschiffer in der Eulachstadt.

Gute Mannschaften verstehen es, auf Rückschläge umgehen zu reagieren. Erst neben, dann auf dem Eis. Wie lief das beim EHC Olten? Headcoach Lars Leuenberger sagt: «Wir haben nach dem Winterthur-Spiel darüber gesprochen, auf welchem Weg wir überhaupt sind.» Der EHCO-Übungsleiter ist nicht gerade bekannt dafür, dass er seine Spieler nach schlechten Leistungen in Watte packt. Entsprechend dürften in der Garderobe deutliche Worte gefallen sein.

Stiess mit seiner Kritik auf offene Ohren: EHCO-Headcoach Lars Leuenberger. Marc Schumacher / freshfocus

EHCO-Stürmer Cédric Hüsler, der gegen Basel zweimal ins gegnerische Tor getroffen hatte, sagt, dass sich die Aufarbeitung nicht auf unmissverständliche Voten des Übungsleiters beschränkt habe:

«Es brauchte nicht nur die Worte des Trainers. Wir mussten auch als Team über die Bücher und uns gegenseitig klar machen, dass Leistungen wie jene in Winterthur nicht akzeptabel sind. Ich glaube, dass wir, seit Lars Leuenberger hier in Olten Trainer ist, eine gute Leistungskultur hinbekommen haben. Das war nicht immer so. Und wenn wir dann nach Spielen wie jenem in Winterthur untereinander Klartext reden, dann hilft uns das.»

Gegen Basel hat die Mannschaft als Ganzes eine Antwort auf die berechtigte Kritik nach dem Winterthur-Debakel gegeben. Auch zur Freude von Lars Leuenberger: «Super zum Beispiel, dass ein Spieler wie ‹Hüsi ›zwei Tore geschossen hat. Generell hat jeder Einzelne genau das gegeben, was es braucht, damit es aus vielen kleinen Bestandteilen schliesslich ein homogenes, grosses Bild ergibt. Diese Spielweise müssen wir an den Tag legen.»

Ein gewisser Kompetitivitäts-Level wird vorausgesetzt

Womit wir wieder zum eingangs erwähnten Dilemma kommen. Eine Mannschaft mit dem Anspruch, der Substanz und dem Potenzial des EHC Olten ist quasi dazu verdammt, jedes Meisterschaftsspiel zu gewinnen. «Ich glaube über eine ganze Saison ist es enorm schwierig, diese Konstanz hinzubringen. Selbst wenn das unser Ziel ist. Aber wir arbeiten daran, dass wir das im Hinblick auf die Playoffs schaffen. Dann muss man in jedem Spiel an seine Leistungsgrenze gehen können», sagt Cédric Hüsler und fügt an: «Wir haben gegen Basel so gespielt, wie wir es uns vornehmen. Es war eine tolle Teamleistung, alle haben sich gegenseitig unterstützt und auch der Energielevel hat gestimmt. Das ist genau der Standard, den wir von uns erwarten.» Das Fazit ist also klar: Niederlagen lassen sich nicht immer vermeiden. Aber ein gewisser Kompetitivitäts-Level wird beim EHCO vorausgesetzt.

Cédric Hüsler (2.v.r.) lässt sich für seinen zweiten Treffer des Abends von seinen Teamkollegen feiern. Marc Schumacher / freshfocus

Positiv auch im Zusammenhang mit dem Basel-Spiel: Die Last des Toreschiessens wurde endlich besser verteilt. In den drei Spielen zuvor waren den Oltnern nur fünf Treffer gelungen - vor allem deshalb, weil der «Atomsturm» Nunn-Collins-Horansky nicht mehr nach Belieben traf und die Mannschaft nicht mehr quasi im Alleingang zu den Siegen schoss. Zweifach-Torschütze Hüsler sagt: «Es ist schön, wenn wir Spieler von den anderen Linien unseren Beitrag leisten können. Unsere erste Sturmreihe ist phänomenal in die neue Saison gestartet. Aber jeder Spieler weiss letztlich um seine Rolle. Gerade bei Spielen wie jenem in Winterthur braucht es auch solche, die als Feueranzünder agieren. Das ist uns gegen Basel ausgezeichnet gelungen.»

Die Kunst wird aus Sicht der Oltner nur sein, das Feuer ins Derby vom Dienstag in Langenthal rüber zu retten. Gegen den ärgsten Verfolger in der Tabelle sind definitiv keine halben Sachen mehr erlaubt.

