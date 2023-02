Swiss League Das Ende der Seifenoper: Weshalb EHCO-Sportchef Marc Grieder keinen vierten Ausländer geholt hat Am Mittwoch um Mitternacht lief die internationale Transferfrist ab. Es wäre für die Schweizer Klubs die letzte Gelegenheit gewesen, sich mit ausländischen Spielern zu verstärken. Auch Oltens Sportchef Marc Grieder bemühte sich noch einmal intensiv um einen vierten Ausländer. Das sind die Gründe, dass eine Verpflichtung letztlich nicht zustande kam. Dafür zeichnet sich ein erster Transfer im Hinblick auf die kommende Saison ab. Marcel Kuchta 1 Kommentar 16.02.2023, 15.37 Uhr

EHCO-Sportchef Marc Grieder hoffe bis zum Schluss auf eine erfolgreiche Verpflichtung eines vierten Ausländers. Freshfocus

Der EHC Olten und seine ausländischen Spieler - sie liefern in der laufenden Saison genug Stoff für eine Seifenoper. Das Drama begann schon kurz nach dem Beginn der Meisterschaft im vergangenen Oktober, als bekannt wurde, dass Garry Nunn im Hinblick auf die kommende Saison einen Zweijahresvertrag unterschrieben hat. Kurz vorher hatte sich der Kanadier verletzt und fiel in der Folge fast zwei Monate aus.

In der Zwischenzeit begann EHCO-Sportchef Marc Grieder mit der Suche nach einem Ersatz für Nunn. Zu jenem Zeitpunkt, in den Monaten November und Dezember, ein schwieriges Unterfangen. «Der Markt war leer», erinnert sich der Baselbieter, der schliesslich aber kurz vor Weihnachten doch noch fündig wurde. Mit William Rapuzzi wurde ein Spieler verpflichtet, der zwar des gesuchte Profil (Swiss-League-Erfahrung, Rechtsschütze, sowohl als Flügel als auch als Center einsetzbar) erfüllte, aber den Makel hatte, dass er kaum Spielpraxis hatte wegen einer Rückenverletzung, die letztlich auch zur Trennung von seinem alten Arbeitgeber Slovan Bratislava geführt hatte.

Mit Collins nur ein Söldner, der auf Hochtouren läuft

Nur drei Partien hat Rapuzzi in der Zwischenzeit für die Oltner bestritten, zuletzt kam er im ersten Playoff-Viertelfinal zum Einsatz, nachdem Garry Nunn kurz vor dem Spiel krankheitsbedingt forfait hatte geben müssen. Logisch, konnte der dritte Ausländer die Erwartungen bisher nicht erfüllen, zumal man in den Wochen zuvor Nunn nach dessen langer Absenz mit viel Spielpraxis wieder an seine Bestform heranführen wollte.

Sean Collins ist die grosse Konstante in der Oltner Ausländer-Seifenoper. Marc Schumacher / freshfocus

Nun hat man mit Sean Collins einen starken und konstanten Söldner im Kader, aber zwei Ausländer, die ein gutes Stück von ihrer optimalen Verfassung entfernt sind. Logisch, wurden in den letzten Wochen im Umfeld des EHC Olten die Rufe nach der Verpflichtung eines vierten Ausländers laut. Zumal man in einer allfälligen Liga-Qualifikation gegen den Letzten der National League ja auch vier Söldner einsetzten dürfte (von denen aber zwei während der ganzen Swiss-League-Playoffs auf der Tribüne Platz nehmen müssen).

Der Transfer-Fokus lag bei den Schweizer Spielern

Nun ist die letzte Transferfrist verstrichen, ohne dass Marc Grieder einen weiteren Import unter Vertrag genommen hätte - obwohl es bis zum Schluss danach aussah, dass sich noch eine Lösung ergeben könnte. Letztlich scheiterten die Verhandlungen mit den valablen Kandidaten aber hauptsächlich am Geld. «Die Klubs, die bereit waren, Spieler abzugeben, verlangten hohe Ablösesummen im mittleren, fünfstelligen Bereich. Zusammen mit dem Lohn, den wir noch hätten zahlen müssen, war das für uns nicht finanzierbar», erklärt der Oltner Sportchef.

Grieder betont mehrmals, dass sein Fokus in den letzten Monaten auf dem Schweizer Spielermarkt lag und rechnet vor, dass man mit Timo Haussener, Rihards Puide, Luca DeNisco, Andri Spiller, Yannick Hänggi, Alain Bircher und Gianluca Zaetta insgesamt sieben einheimische Akteure nachträglich unter Vertrag genommen oder ausgeliehen habe: «Bei diesen Spielern konnten wir sicher sein, dass sie während der Playoffs auch einsetzbar sind.»

Einer der Schweizer Schlüsseltransfers: Andri Spiller. Marc Schumacher / freshfocus

Kommt dazu, dass die Konkurrenz auf dem Ausländermarkt am Ende gross war. In der National League suchten viele Klubs (Lausanne, Bern, Langnau und Davos) auf den letzten Drücker ebenfalls noch Verstärkungen oder Ergänzungen - und die spielen finanziell bekanntlich in einer ganz anderen Liga.

Verhandlungen mit Collins und Gerüchte um Rehak

Apropos National League: Dort würde gerne auch mal der unumstrittenste Oltner Ausländer der laufenden Saison, Sean Collins, spielen. Und da am liebsten natürlich mit dem EHC Olten. Marc Grieder sagt, dass er sich mit Collins' Agenten punkto einer Vertragsverlängerung ausgetauscht hat. Fest steht: Dem Kanadier gefällt es sehr gut beim EHCO. Am Ende wird dann wieder das liebe Geld entscheiden, wohin die Reise führt.

Ein erster Transfer im Hinblick auf die neue Saison ist dafür dem Vernehmen nach schon in trockenen Tüchern: Ausgerechnet von Playoff-Gegner Langenthal soll Stürmer Frantisek Rehak zum EHCO stossen.

