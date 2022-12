Swiss League Das Ausrufezeichen der Stehaufmännchen: Der EHC Olten gewinnt auch den Spitzenkampf gegen La Chaux-de-Fonds Trotz personeller Rumpfbesetzung im Sturm behält ein sehr disziplinierter und kämpferisch einwandfreier EHC Olten im Spitzenspiel gegen La Chaux-de-Fonds das bessere Ende für sich und dreht die Partie im letzten Drittel dank Toren von Eliot Antonietti und von Simeon Schwinger. Mit dem 2:1-Sieg bauen die Oltner ihre Führung an der Tabellenspitze auf elf Zähler aus. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren Aktualisiert 20.12.2022, 23.29 Uhr

Die Spieler des EHC Olten hatten am Ende allen Grund zu Freude. Marc Schumacher / freshfocus

Hut ab vor dieser Mannschaft! Der EHC Olten liess sich auch nicht von den ungünstigen personellen Voraussetzungen im Spitzenkampf gegen den HC La Chaux-de-Fonds beirren und wendete ein Spiel, das lange Zeit nicht für ihn lief, im letzten Drittel mit einem Steigerungslauf der kämpferischen Sorte. Nach dem 2:1-Sieg gegen den ersten Verfolger in Tabelle beträgt der Vorsprung der Oltner an der Spitze nun satte elf Zähler. Mittlerweile hat die Mannschaft nun schon wieder sechs Siege aneinandergereiht. Das ist, gelinde ausgedrückt, erstaunlich. Und verdient höchsten Respekt.

In der Offensive lange Zeit viel Sand im Getriebe

«Man hat vom ersten Einsatz an eine Mannschaft gesehen, die vollen Einsatz gegeben hat. Wir haben das sehr gut gemacht. Und zwar 60 Minuten lang», freute sich EHCO-Trainer Lars Leuenberger über die tadellose kämpferische Darbietung seiner Jungs. Natürlich war da gerade in der Offensive lange Zeit viel Sand im Getriebe, was angesichts der vielen Umstellungen und des Einsatzes von Verteidiger und Captain Larri Leeger als Stürmer aber alles andere als erstaunlich war. Doch die Oltner blieben immer dran und liessen sich auch durch den ungünstigen Spielverlauf nicht beeindrucken. Die Chaux-de-Fonniers, die es sich sogar leisten konnten ihren Topscorer Sebastian Bengtsson pausieren zu lassen, kamen in der Offensive gegen die geschickt verteidigenden Oltner kaum zum Zug, nutzten aber einen der wenigen Fehler dann trotzdem zum Führungstreffer. Eugster entwischte und traf zum 0:1.

Diesem Rückstand rannte der EHCO lange hinterher und hatte im zweiten Drittel trotz mehr Spielanteilen Glück, dass La Chaux-de-Fonds’ Comeback-Mann Sondre Olden den Puck am leeren Tor vorbeischob. Ein 0:2 wäre wohl nur schwer kompensierbar gewesen, zumal den Oltnern vor dem gegnerischen Tor nur selten etwas glücken wollte.

Simeon Schwingers Treffer ins Glück

Aber eben: Eine der ganz grossen Qualitäten dieser Mannschaft ist es, dass sie aus lauter Stehaufmännchen besteht, die sich nicht unterkriegen lassen. Und so war das, was der EHC Olten im letzten Drittel zeigte, doppelt beeindruckend. Eliot Antonietti verwertete die schöne Vorarbeit von Sean Collins in der ersten Minute des letzten Abschnitts zum umjubelten Ausgleichstreffer. Und schliesslich war den Oltnern im entscheidenden Moment auch das Glück hold. Beim Siegtreffer von Simeon Schwinger sah der ansonsten einmal mehr starke Chaux-de-Fonds-Goalie Viktor Östlund nicht vorteilhaft aus. Es war erst der zweite Saisontreffer des Österreichers mit der Schweizer Lizenz, der bisher so unglücklich gekämpft hat. Dass ausgerechnet er am Ende der entscheidende Torschütze sein würde, passte zu diesem Spiel, in welchem die Oltner sämtliche Ressourcen zusammenklauben mussten und schliesslich für diesen kollektiven Effort belohnt wurden.

Simeon Schwinger freut sich über seinen Treffer zum 2:1. Marc Schumacher / freshfocus

Eine der besten Defensivleistungen der Saison

«Punkto defensiver Disziplin war das eines unserer besten Spiele dieser Saison», verteilte Lars Leuenberger verbale Blumen an seine Mannschaft und fügte an: «Wir waren da, wir waren präsent. Deshalb war es für mich auch nach zwei Dritteln trotz des Rückstands klar, dass wir nichts an unserer Spielweise ändern müssen.» Was auch für die starke Oltner Defensivleistung spricht: Goalie Lucas Rötheli musste kaum einmal einen «Big save» zeigen und wurde von seinen Vorderleuten sehr gut abgeschirmt – auch im prächtig funktionierenden Boxplay, in welchem die Gäste mit ihrer hoch dotierten Offensive kaum einmal eine zwingende Torchance herauszuspielen vermochten.

«Es war sehr wichtig, dass wir mit dieser Mannschaft, mit all den Absenzen, das zweitbeste Team der Liga auf Distanz halten konnten», freute sich Lars Leuenberger, warnte aber davor, dass man sich angesichts der elf Punkte Vorsprung nun in falscher Sicherheit wiegt. «Es braucht drei Niederlagen und schon ist der Gegner wieder an uns dran. Das ist alles andere als die halbe Miete für uns.»

Bereits am Donnerstag gehts für den EHCO mit dem Auswärtsspiel in Sierre weiter. Dann folgt am 23. Dezember das «Weihnachtsspiel» gegen Winterthur. Spielen die Stehaufmännchen so weiter, dann dürften weitere sechs Punkte unter dem Weihnachtsbaum kein Wunschtraum bleiben.

Telegramm Olten - La Chaux-de-Fonds 2:1 (0:1, 0:0, 2:0) Kleinholz. – 2915 Zuschauer. – SR: Massy/Jordi (Bachelut/Ammann). – Tore: 18. Eugester (Suter, Fuhrer) 0:1. 41. Antonietti Collins, Brüschweiler) 1:1. 54. Schwinger (Hüsler, Scheidegger) 2:1. – Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen Olten. 3-mal 2 Minuten gegen La Chaux-de-Fonds. Olten: Rötheli; Scheidegger, Antonietti; Schmuckli, Oejdemark; Bircher, Hächler; Hänggi; Brüschweiler, Collins, Sterchi; Hüsler, Kast, Schwinger; Leeger, Wyss, Mosimann; Heughebaert, Weder, Puide. La Chaux-de-Fonds: Östlund; Huguenin, Matewa; Jaquet, In-Albon; Gehringer, Chanton; Dubois; Olden, Achermann, Andersons; Eugster, Suter, Fuhrer; Topping, Privet, Petrini; Rüegsegger, Berthon, Schweri; Voirol. Bemerkungen: Olten ohne Nyffeler, Nunn, Horansky, Neukom, DalPian, Maurer (alle verletzt) sowie Haussener und Lhotak (beide krank). La Chaux-de-Fonds ohne Ulmer, Carbis, Augsburger, Andersson (alle verletzt), Del Ponte (krank) und Bengtsson (überzählig). 58:10 Timout La Chaux-de-Fonds, ab 58:50 ohne Goalie.

