EHC Olten: Andri Spiller kommt bis Ende Saison

Swiss League Da ist der Neukom-Ersatz: Andri Spiller verstärkt den EHCO bis Ende Saison EHC-Olten-Sportchef Marc Grieder ist auf der Suche nach Ersatz für den schwer verletzten Benjamin Neukom fündig geworden. Bis Saisonende stösst vom EHC Kloten Stürmer Andri Spiller zum Leader der Swiss League. Der 27-Jährige könnte schon am Samstag im Heimspiel gegen Sierre zum Einsatz kommen. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 20.01.2023, 10.00 Uhr

Andri Spiller im Dress des EHC Kloten.

Lange musste sich EHCO-Sportchef Marc Grieder gedulden, ehe seinen Wunschtransfer in trockenen Tüchern hatte. Seit dem Ausfall von Benjamin Neukom, der sich am 5. November im Heimspiel gegen Visp schwer am Auge verletzt hatte, sondierte Grieder den Spielermarkt. Während der laufenden Saison sind die Optionen selten zahlreich und oft auch qualitativ fragwürdig.

Doch nun ergab sich für die Oltner doch noch eine Art Wunschlösung. Mit Andri Spiller kommt vom EHC Kloten ein Flügelstürmer, der sich auf Swiss-League-Niveau in den vergangenen Jahren als Mann mit Torriecher bewährt hatte. Für Thurgau und Kloten hat er zweimal über 20 Treffer pro Saison erzielt und war auch massgeblich am Aufstieg der Klotener in der vergangen Saison beteiligt. Im ersten Finalspiel gegen Olten erzielte Spiller beim 2:1-Sieg nach Verlängerung ein Tor und gab beim Gamewinner in der Overtime von Dario Meyer den entscheidenden Pass.

Immer weniger Eiszeit, dann ganz aussen vor

Nach dem Aufstieg der Klotener in die National League war die Luft für den Mann, der sein Eishockey-Einmaleins beim EHC Arosa erlernt hatte, nicht ganz überraschend dünner geworden. Eine offensive Rolle, die Spiller zuvor auf zweithöchstem Niveau spielen durfte, war in Kloten nicht mehr vorhanden. In den ersten Partien stand Spiller noch jeweils knapp zehn Minuten pro Spiel auf dem Eis.

Später schrumpfte sein Einflussbereich auf wenige Einsätze pro Partie, ehe er im Dezember komplett von der Bildfläche verschwand und in den Planungen des EHCK-Trainerteams um Headcoach Jeff Tomlinson keine Rolle mehr spielte. Für Andri Spiller war das der Zeitpunkt, sich nach anderen Optionen umzusehen. Zumal ihm die Klotener auf der Suche nach einem anderen Arbeitgeber keine Steine in den Weg zu legen gedachten.

In Olten wird Spiller die Gelegenheit erhalten, seine offensiven Qualitäten auszuspielen und ist auch im Powerplay eine sehr gute Option für Headcoach Lars Leuenberger.

