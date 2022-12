Swiss League Beim EHC Olten herrscht ein Kommen und ein Gehen – aber es gibt erfreuliche Perspektiven Am Dienstagabend trifft der EHC Olten im Spitzenspiel der Swiss League auf den ersten Verfolger La Chaux-de-Fonds. An der Personalfront gibt es zwar erfreuliche Meldungen, aber auch Rückschläge zu verzeichnen. Und schon in dieser Woche könnte der dritte Ausländer auf der Matte stehen. Marcel Kuchta 1 Kommentar 20.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gegen Sierre kassierte Silvan Wyss einen Check gegen den Kopf und musste seither pausieren. Jetzt kehrt er wieder zurück. Marc Schumacher / freshfocus

Innert zehn Tagen vor und nach Weihnachten werden die EHCO-Cracks gefordert sein. Nicht (nur) bei der Besorgung der Geschenke für ihre Liebsten, sondern vor allem auf dem Eis. Mit dem Heimspiel gegen den HC La Chaux-de-Fonds am Dienstagabend beginnt eine intensive Meisterschaftsphase. Bereits am Donnerstag folgt die Reise nach Sierre. Am Freitag steht dann schon die nächste Partie vor eigenem Publikum auf dem Programm: Im speziellen «Weihnachtsspiel» empfangen die Oltner den EHC Winterthur.

Auch nach den drei Festtagen gehts Schlag auf Schlag weiter. Am 27. Dezember folgt ein weiteres Heimspiel gegen den EHC Basel. Und am 30. Dezember kommts zum Jahresabschluss im Langenthaler Schoren zum möglicherweise letzten Auswärtsderby vor dem Rückzug der Oberaargauer aus der Swiss League - falls die beiden Rivalen nicht noch in den Playoffs aufeinandertreffen.

Zwei kommen zurück, dafür fehlen zwei Neue

Das Programm ist also dicht gedrängt. Dummerweise mag sich die Personalsituation beim EHC Olten nicht wirklich entspannen. Gegen La Chaux-de-Fonds werden mit Silvan Wyss und Florian Schmuckli zwei der Verletzten ins Line-up zurückkehren. Dafür ist absehbar, dass mit Timo Haussener und Lukas Lhotak zwei weitere Stammkräfte krankheitshalber ausfallen werden.

Damit verfügt EHCO-Headcoach Lars Leuenberger noch über zehn gesunde Stürmer und muss deshalb tief in die Experimentierkiste greifen. Was heisst, dass der gelernte Verteidiger und Captain Larri Leeger im Spitzenkampf im Sturm auflaufen wird. Dazu hofft man in Olten, dass man von Rapperswil wieder auf die Dienste von Yannick Brüschweiler zählen kann.

Was auch immer kommen mag: Der Oltner Trainer nimmt die personellen Turbulenzen mittlerweile mit einer Portion Humor. Was er auch kann, weil sich seine Mannschaft trotz der aktuellen Verletzungswelle hervorragend aus der Affäre gezogen und zuletzt fünfmal in Serie gewonnen hat.

Klar ist aber, dass der Vergleich mit dem offensiven Powerhouse La Chaux-de-Fonds unter diesen erschwerten Bedingungen eine grosse Herausforderung darstellen wird. Aber man darf sich in diesem Zusammenhang vielleicht gerne an das vergangene Jahr erinnern, als der EHC Olten kurz vor Weihnachten im Spitzenspiel gegen Kloten gar ohne Ausländer antreten musste und dennoch einen hart erkämpften 2:0-Sieg feiern durfte.

Spielt der neue Ausländer schon am Donnerstag?

Während Stan Horansky und Garry Nunn immer noch im roten Trikot trainieren, ist ihre Rückkehr in die Aufstellung dennoch absehbar. Im Fall von Nunn könnte sich noch eine interessante Konstellation ergeben. Dem Vernehmen nach dürfte der EHC Olten in den nächsten Tagen die Verpflichtung des dritten Ausländers bekannt geben. Der neue Mann (mit Swiss-League-Erfahrung) könnte, wenn alles gut läuft, sogar schon am Donnerstag in Sierre einsatzbereit sein.

Während EHCO-Sportchef Marc Grieder die aktuellen Baustellen kräftig beackert und auch weiterhin nach Verstärkungen für die laufende Saison Ausschau hält, so läuft auch die Zukunftsplanung bereits auf Hochtouren. Mit der Vertragsverlängerung von Headcoach Lars Leuenberger konnte ein wichtiger Pfeiler eingeschlagen werden. Nun geht es darum, auch die Mannschaft zusammenzustellen. Auch hier ist den nächsten Tagen die eine oder andere Neuigkeit zu erwarten.

La-Chaux-de-Fonds Söldner Sondre Olden (l.) während der letzten Saison im Zweikampf mit dem damaligen Oltner Dominic Forget. Marc Schumacher/Freshfocus

Vorderhand gilt die Konzentration aber den anstehenden Aufgaben. Beim HC La Chaux-de-Fonds dürfte am Dienstag der Norweger Sondre Olden sein Comeback geben. Der 30-Jährige hat bisher die ganze Saison wegen einer Schulterverletzung aussetzen müssen.

Mit der Rückkehr des gefährlichen Flügelstürmers wird die sowieso schon beeindruckende Offensiv-Maschinerie der Neuenburger noch einmal verstärkt. In zwei der drei bisherigen Direktduelle der laufenden Saison siegte der Verfolger, zuletzt beim 4:2-Sieg im November. Die Oltner Defensive wird sich also warm anziehen müssen. Ein guter Test in schwierigen Zeiten ist es allemal.

1 Kommentar Alle Kommentare anzeigen