Der EHC Olten besiegt La Chaux-de-Fonds 4:1

Swiss League Auch dank einem starken Lucas Rötheli: Der EHCO gewinnt den Spitzenkampf gegen La Chaux-de-Fonds 4:1 Mit seinem achten Sieg in Serie hat der EHC Olten seinen Vorsprung an der Tabellenspitze der Swiss League auf zehn Punkte ausgebaut. Gegen einen starken HC La Chaux-de-Fonds brauchte es beim 4:1-Erfolg eine Energieleistung der Oltner und einen starken Goalie Lucas Rötheli, um die drei Punkte ins Trockene zu bringen. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren Aktualisiert 01.11.2022, 23.17 Uhr

EHCO-Goalie Lucas Rötheli durfte sich nach dem Spiel zurecht von den Fans feieren lassen. Marc Schumacher / freshfocus

Wer soll diesen EHC Olten bremsen? Im Spitzenkampf gegen den HC La Chaux-de-Fonds feierten die Oltner ihren achten Sieg in Serie. Nach dem 4:1-Erfolg beträgt der Vorsprung des Leaders auf seinen ersten Verfolger mittlerweile satte zehn Punkte. Man kann eigentlich schon jetzt sagen: Es müsste schon mit dem Teufel zu und her gehen, wenn der EHCO die Qualifikation nicht auf Platz eins abschliessen würde.

Auch wenn man sagen muss, dass der HC La Chaux-de-Fonds in dieser Liga die einzige Mannschaft ist, die den EHCO über 60 Minuten so richtig zu fordern vermag. Es überrascht jedenfalls nicht, dass die Oltner eine ihrer beiden Niederlagen in den bisher 18 Meisterschaftspartien im Neuenburger Jura kassiert hatten (1:3 am 4. Oktober). Denn auch an diesem Dienstagabend erwiesen sich die Chaux-de-Fonniers als sehr unangenehmer, weil schneller und bissiger Gegner.

Ein Start nach Mass und ein harziges Mitteldrittel

Den Oltnern gelang im ersten Drittel trotzdem ein Start nach Mass. Dank zwei «Stochertoren» von Lukas Lhotak und von Sean Collins lag man nach 20 Minuten verdient mit 2:0 in Führung. Ehe im zweiten Abschnitt etwas der Schlendrian Einzug erhielt. Oder wie es Stefan Schneider, der erneut den immer noch kranken Headcoach Lars Leuenberger als Chef an der Bande vertrat, beschrieb:

«Da hielten wir uns nicht mehr an den Gameplan, standen zu weit weg vom Gegner und agierten komplizierter».

Mit der Folge, dass die Gäste immer besser ins Spiel kamen und folgerichtig auch den Anschlusstreffer erzielten. In dieser Phase mussten die Oltner bisweilen ziemlich unten durch. Ein ungewohnter Anblick für eine Mannschaft, die sonst ihre Gegner selber in der Defensivzone einzuschnüren pflegt.

Zu Beginn des letzten Drittels verpasste der EHCO die Vorentscheidung, als man eine über einminütige, doppelte Überzahl nicht in einen Treffer umzumünzen vermochte. So blieb es eine enge Partie, in der letztlich auch EHCO-Goalie Lucas Rötheli die Differenz ausmachen musste. Vor allem, als der HC La Chaux-de-Fonds sich gegen Ende des Spiels noch zweimal im Powerplay versuchen durfte. Doch der Youngster, der erneut den immer noch angeschlagenen Dominic Nyffeler vertrat, agierte einmal mehr ausgezeichnet und im Stile eines Routiniers.

Rötheli: «Ich bin selber ein wenig überrascht von mir»

Auch in hektischen Situationen rund um sein Tor blieb er stets die Ruhe selbst. «Ich muss sagen, dass ich selber ein wenig überrascht bin von mir», befand Rötheli nach der erfolgreichen Partie. «Ich versuche, mich wirklich auf mich zu konzentrieren und alles andere auszublenden. Und das gelingt mir momentan recht gut», versuchte der 23-Jährige sein Erfolgsrezept in Worte zu fassen.

Mit zwei Treffern ins leere gegnerische Tor machte der EHC Olten schliesslich den Sieg perfekt. Vor der Nationalmannschaftspause in der kommenden Woche stehen für die Oltner noch zwei Partien auf dem Programm: Am Donnerstag gehts nach Biasca zu den Ticino Rockets. Am Samstag kommt der EHC Visp ins Kleinholz. Das Ziel ist klar: Die zehn Siege in Serie sollen unter Dach und Fach gebracht werden.

Telegramm Olten - La Chaux-de-Fonds 4:1 (2:0, 0:1, 2:0) Kleinholz. – 2888 Zuschauer. - SR: Hungerbühler/Staudenmann (Micheli/Gurtner). – Tore: 7. Lhotak (Sterchi, Haussener) 1:0. 19. Collins (Neukom, Leeger) 2:0. 32. Berthon 2:1. 59. Horansky (Collins, Kast; La Chaux-de-Fonds ohne Goalie) 3:1. 60. (59:50) Antonietti (La Chaux-de-Fonds ohne Goalie) 4:1. – Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen Olten. 4-mal 2 Minuten gegen La Chaux-de-Fonds. Olten: Rötheli; Schmuckli, Antonietti; Oejemark, Leeger; Seiler, Hächler; Heughebaert; Horansky, Collins, Neukom; Lhotak, Haussener, Sterchi; Schwinger, DalPian, Mosimann; Wyss, Kast, Hüsler. La Chaux-de-Fonds: Östlund; Gehringer, Matewa; Smons, Del Ponte; In-Albon, Jaquet; Pouilly; Bengtsson, Suter, Andersons; Carbis, Berthon, Schweri; Eugster, Fuhrer, Rüegsegger; Dubois, Privet, Voirol. Bemerkungen: Olten ohne Weder, Maurer, Nyffeler und Nunn. La Chaux-de-Fonds ohne Achermann, Olden, Topping, Andersson, Ulmer und Augsburger (alle verletzt). – 22. Lattenschuss Carbis. – 59. Timeout La Chaux-de-Fonds, ab 58:46 bis 58:58 und 59:30 bis 59:50 ohne Goalie.

