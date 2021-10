EVZ Academy EHC Olten 1:9

Swiss League 15 Skorerpunkte der Toplinie und ein Statistik-Wirrwarr: Die Folgen eines 9:1-Kantersiegs des EHC Olten Spannend wars nicht: Der Leader EHC Olten erledigte die Pflichtaufgabe bei Schlusslicht EVZ Academy ohne irgendwelche Probleme und feierte einen 9:1-Kantersieg. Oltens Topscorer Dion Knelsen schoss einen Hattrick, Garry Nunn verbuchte insgesamt sechs Skorerpunkte. Doch es fand sich auch ein Haar in der Suppe. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren Aktualisiert 24.10.2021, 21.11 Uhr

Oltens Topscorer Dion Knelsen war auch von zwei Gegnern nicht zu bremsen. Hier erzielt er das 0:4. Marc Schumacher / freshfocus

Wenn sich nach einem Spiel die Hauptdiskussion um die korrekte Verteilung der Skorerpunkte dreht, dann ist das in der Regel ein gutes Zeichen. Nach dem 9:1-Sieg des EHC Olten bei der EVZ Academy bemühte sich Chefstatistiker Jan Lanz, aufgrund der Videobilder und mithilfe der Spieler, ein korrektes Bild der Torschützen und Passgeber zu zeichnen. So geschah es, dass der Titel des besten Skorers des Spiels nach der Revision der Statistik von Dion Knelsen zu Garry Nunn wechselte. Nunn hatte sechs Skorerpunkte verbucht (zuvor vier), Knelsen deren fünf (sechs), dafür aber einen Hattrick erzielt.

Die erste EHCO-Sturmlinie zog in der wie immer gähnend leeren Zuger Bossard-Arena einen absoluten Sahne-Tag ein. Zusammen mit Stan Horanskys vier Assists sammelte das Trio in einem Spiel sage und schreibe 15 Skorerpunkte. «Es gibt so Matchs wie dieses, wo alles gelingt und fast jeder Puck ins Tor reingeht», sagte Dion Knelsen schon fast entschuldigend nach dem ungleichen Duell des Leaders gegen den Tabellenletzten. Und ja – dies sei bei der Analyse dieser einseitigen Partie nicht verschwiegen: Die EVZ Academy trat auf wie eine Juniorentruppe. Zwischen den beiden Mannschaften bestanden nicht nur eine, sondern mindestens deren zwei Klassen Unterschied.

Die erhoffte Reaktion auf das Rockets-Spiel

Dies musste den EHC Olten aber nicht gross kümmern. Vier Tage nach dem schwachen Auftritt bei den Ticino Rockets, den man zwar mit Ach und Krach mit 2:1 gewann, aber viel Mühe mit den giftigen Tessinern hatte, war der klare Sieg in Zug auch etwas Balsam für das Nervenkostüm. Und trug auch zur Beruhigung von Headcoach Lars Leuenberger bei, der zufrieden feststellen durfte, dass die Mannschaft die geforderte Reaktion gezeigt hatte.

Hattrick-Schütze Dion Knelsen lässt sich von den mitgereisten EHCO-Fans feiern. Marc Schumacher / freshfocus

Will man nach einem 9:1-Erfolg überhaupt nach einem Haar in der Suppe suchen, so würde man auch in diesem Fall fündig. Denn sieht man von der grossartigen Performance der Toplinie ab, so taten sich die neuformierten Sturmreihen eher schwer. Die zweite Linie um Dominic Forget eröffnete zwar nach nicht einmal einer Minute den Oltner Torreigen, brachte dann aber offensiv nichts mehr zustande. Die dritte Formation profitierte von einem Zuger Eigentor, welches Adam Hasani gutgeschrieben wurde. Und die vierte Sturmlinie ging ganz leer aus. Was gegen diesen inferioren Gegner schon fast eine Kunst war.

«Diese Mannschaft fühlt sich wie ein Winner-Team an»

Dion Knelsen mochte der einseitigen Torverteilung nicht allzu viel Gewicht beimessen: «Diesmal war unsere Linie heiss. Aber die Stärke eines guten Teams macht sowieso aus, dass es sich nicht nur auf eine Formation verlassen muss. In anderen Spielen haben dafür andere Spieler wichtige Tore geschossen, wenn es uns nicht so lief.» Sowieso kommt der Captain ins Schwärmen, wenn er von der aktuellen Ausgabe des EHC Olten spricht: «Ich war schon Teil von einigen Winner-Teams. Und diese Mannschaft fühlt sich genau so an. Wir haben grosses Selbstvertrauen und treten auch entsprechend auf», so der Kanadier, der auch Headcoach Leuenberger ein Kränzchen windet:

«Er sorgt dafür, dass wir das Gaspedal unten halten und uns nicht zu wohl fühlen. Letztlich ist es genau unsere Arbeitseinstellung, die dafür sorgt, dass wir erfolgreich sind.»

Das nächste Spiel steht für den EHC Olten erst am kommenden Freitag bei den kriselnden Langenthalern auf dem Programm. Im Schoren muss man allerdings wieder mit deutlich mehr Gegenwehr rechnen.

Telegramm EVZ Academy - EHC Olten 1:9 (0:3, 1:4, 0:2) Bossard-Arena. – 314 Zuschauer. – SR: Massy/Barras (Humair/Baumgartner). – Tore: 1. (0:58) Forget (Mosimann, Lhotak) 0:1. 12. Knelsen (Scheidegger, Nunn) 0:2. 15. Lhotak (Nunn, Horansky/Ausschluss Nussbaumer) 0:3. 30. (29:01) Knelsen 0:4. 30. (29:51) Hasani (Eigentor) 0:5. 32. Nunn (Lüthi, Horansky) 0:6. 33. Muggli (Alge, Buchli) 1:6. 34. Nunn (Horansky, Knelsen/Ausschluss Del Ponte) 1:7. 47. Knelsen (Nunn, Horansky) 1:8. 49. Schmuckli (Knelsen, Nunn; Ausschluss Portmann!) 1:9. – Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen Academy. 6-mal 2 Minuten gegen Olten. EVZ: Rötheli (30. Meyer); Nussbaumer, Del Ponte; Buchli, Gehringer; Schwendeler, Vogel; Kieni; Gradin, Von Allmen, Halberstadt; Welter, Stehli, Schwitter; Hedlund, Wüest, Beglieri; Muggli, Alge, Marha. Olten: Rytz; Scheidegger, Antonietti; Lüthi, Schmuckli; Nater, Gurtner; Horansky, Knelsen, Nunn; Mosimann, Forget, Lhotak; Oehen, Weder, Hasani; Portmann, Schwab, Muller. Bemerkungen: Olten ohne Fuhrer, Hüsler, Maurer, Heughebaert, Wyss (alle verletzt) sowie Weisskopf (gesperrt). – 15. Lattenschuss Nunn.

