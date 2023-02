EHC Olten: Stimmen zum Halbfinaleinzug

Nunn, Leuenberger, Antonietti EHCO-Stimmen zum Halbfinaleinzug: «Nach der Auftaktniederlage hatte auch der Hinterste und der Letzte begriffen, was es braucht» Garry Nunn, Lars Leuenberger und Eliot Antonietti blicken nach der erfolgreichen Viertelfinalserie gegen Langenthal zurück – und auch schon nach vorne. Der Tenor im Lager der Oltner ist klar: Dieses Playoff-Duell gegen den Erzrivalen war punkto Stimmung und Emotionen grossartig, aber auch mental sehr herausfordernd. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 23.02.2023, 10.00 Uhr

Sean Collins, Lukas Lhotak, Timo Haussener, Joel Scheidegger und Garry Nunn (v.l.) bejubeln den Treffer zum 1:2. Marcel Bieri / KEYSTONE

EHCO-Stürmer Garry Nunn über...

....seine Gefühlslage nach dem Einzug in den Halbfinal: «Es fühlt sich grossartig an. Langenthal war wohl der härtest mögliche Gegner, den wir in einem Viertelfinal haben konnten. Wir waren alle etwas überrascht, als klar war, dass wir gegen sie antreten müssen. Diese Duelle waren immer mit vielen Emotionen verbunden. Und auch diese Serie hat sich wie ein Final angefühlt. Die Langenthaler haben so hart geschuftet auf dem Eis, sie haben alles gegeben und uns das Leben so schwer wie nur möglich gemacht. Wir waren die bessere Mannschaft, aber die haben ganz einfach nie aufgegeben. Wir können stolz auf uns sein, wie wir uns durchgekämpft haben. Wir fühlen uns stark und voller Selbstvertrauen.»

...die Gefahr, dass der mentale Spannungsabfall nach der Derbyserie zu gross ist: «Ich weiss, was Sie meinen. Leider habe ich ein paar Spiele wegen meiner Erkrankung verpasst, aber diese Derbys haben immer so viel Spass gemacht. Trotzdem: Wir haben einen Plan und wir werden alles dafür tun, diesen umzusetzen und weiter hart zu arbeiten. Wir wollen sogar noch besser werden. Dafür müssen wir dran bleiben. Jetzt können wir uns erstmal ein wenig erholen und uns dann auf den nächsten Gegner vorbereiten - wer auch immer das sein wird.»

...seinen Gamewinner zum 3:2 im fünften Spiel: «Ich weiss, was ich kann und ich bin selbstbewusst genug um erkennen, dass ich wieder zu meinem Spiel zurückfinden werde. Nach dem ersten Spiel nach meinem Comeback am Montag in Langenthal war ich nicht glücklich mit meiner Leistung. Diesmal wollte ich einfach meine Qualitäten zur Geltung bringen, viel laufen und schiessen. Ich weiss nicht, wie viele Chancen und Schüsse ich in diesem Spiel hatte, aber ich hatte einige Gelegenheiten. Und natürlich fühlt es sich grossartig an, dieses Tor geschossen zu haben. Es war ein wichtiger Treffer in einem entscheidenden Moment im Spiel. Entsprechend bin ich glücklich, dass ich dem Team so helfen konnte. Aber ich weiss auch, dass noch viel mehr in mir steckt.»

Oltens Headcoach Lars Leuenberger (r.) nimmt die Gratulationen seines Langenthalers Amtsgenossen Kevin Schläpfer entgegen. Marcel Bieri / KEYSTONE

EHCO-Headcoach Lars Leuenberger über...

...die Gründe, dass der EHCO nach dem Fehlstart in der Viertelfinalserie doch noch den Rank gefunden hat: «Ich denke, entscheidend war, dass wir unsere defensive Stabilität, die uns schon während der Qualifikation lange Zeit ausgezeichnet hatte, nach dem ersten Spiel wieder gefunden haben. Wir haben danach nie mehr als zwei Gegentore kassiert. Das ist es, was wir brauchen. Darüber haben wir viel diskutiert. Und nach der Auftaktniederlage hatte dann auch der Hinterste und der Letzte begriffen, was es braucht.»

...die mentale Belastung in dieser Viertelfinalserie: «Es war klar, dass es für uns als Favoriten gegen die Langenthaler, die rein gar nichts zu verlieren hatten und uns unbedingt zum Abschied noch ein Bein stellen wollten, schwierig werden würde. Das waren mental zehn anstrengende Tage. Deshalb war es enorm wichtig, dass wir diese Serie gewinnen konnten. Ich denke aber nicht, dass wir nun den Fokus verlieren werden. Unsere Reise ist noch lange nicht fertig.»

Oltens Sean Collins (rechts) und Eliot Antonietti beim Shakehands mit den Langenthaler Spielern. Marc Schumacher / freshfocus

EHCO-Verteidiger Eliot Antonietti über...

...seine Eindrücke von der Viertelfinalserie: «Eigentlich unglaublich, dass das ‹nur› ein Viertelfinal war. Von den Emotionen her hat sich das fast wie ein Final angefühlt. Die Stimmung, die Zuschauer, alles war grossartig. Es ist wirklich schade, verabschieden sich die Langenthaler nun in die MyHockey-League. Und ich werde auch ihre Fans, die mich ja stets besonders liebten, vermissen.» (lacht)

...die Leistungssteigerung seiner Mannschaft: «Ich denke, wir haben schon im ersten Spiel nicht schlecht gespielt, hatten dort aber wenig Glück. Danach haben wir uns aber gut an unser System gehalten und vor allem in der Defensive wieder sauberer gespielt. Wichtig war, dass wir immer ruhig geblieben sind, selbst wenn uns mal ein Fehler passierte. Und in der Offensive wussten wir, dass wir dort stark sind.»

...die Schwierigkeit, die Spannung aufrecht zu erhalten: «Ja, das wird nicht einfach. Die Serie gegen Langenthal war sehr emotional mit der Stimmung und den Zuschauern. Das würde gegen einen Gegner wie die GCK Lions komplett anders werden. Aber wir müssen so oder so bereit sein.»

