Stan Horansky Kehrt der verlorene Sohn sogar längerfristig zum EHCO zurück? Der EHC Olten hat sich die Dienste von Rückkehrer Stan Horansky bis Ende Saison gesichert. Die Chancen sind aber intakt, dass der 27-jährige Filigrantechniker länger bei den Powermäusen bleibt. Marcel Kuchta 20.02.2021, 05.00 Uhr

Stan Horansky (Mitte) harmonierte letzte Saison ausgezeichnet mit Garry Nunn (l.) und Dion Knelsen (r.) Freshfocus

Nach der letzten Saison musste man als Beobachter feststellen: Stan Horansky hat auf Stufe Swiss League nichts mehr zu beweisen und ist für höhere Aufgaben bestimmt. In 27 Spielen für den EHC Olten hatte der Slowake, der mit einer Schweizer Lizenz ausgestattet ist, 14 Tore erzielt und 25 Assists verbucht. Der technisch begnadete Flügel dominierte bisweilen nach Belieben. Dass er mit seinen Leistungen das Interesse aus der National League weckte, war die logische Folge. Der HC Ambri-Piotta sicherte sich schliesslich die Dienste des 27-Jährigen.

Jetzt ist der verlorene Sohn aber wieder in die Arme des EHC Olten zurückgekehrt. Was war passiert? Nach einem ordentlichen Start in Ambri geriet Horansky mehr und mehr aufs Abstellgleis. Der Künstler hatte grosse Mühe, im von einer harten Arbeitermentalität geprägten Team seinen Platz zu finden. Für eine offensive Rolle produzierte er zu wenig, für eine defensive Rolle ist ein Spieler wie Horansky schlicht und einfach nicht geeignet. Die Konsequenz: Die Einsätze wurden seltener, die Eiszeit kleiner. Das Vertrauen von Ambri-Headcoach Luca Cereda in den sensiblen Slowaken schwand gleichermassen wie dessen Selbstvertrauen.

Eine längerfristige Rückkehr nicht ausgeschlossen

Die Rückkehr nach Olten ist für «Stano» nun so etwas wie ein rettender Notausgang. Der EHCO bekundete schon im Januar sein Interesse. Der temporäre Transfer mittels B-Lizenz – Horansky besitzt noch einen bis Ende nächste Saison laufenden Vertrag im Tessin – ging erst kurz vor Toreschluss am 15. Februar über die Bühne. Der filigrane Techniker hatte auch noch die Möglichkeit, in die schwedische zweite Liga zu wechseln, entschied sich aber für das Comeback in seinem gewohnten Umfeld, wo er sich drei Jahre lang zu einem der besten Swiss-League-Spieler entwickelte.

Bestätigen will es niemand, aber es gab vonseiten der Oltner offenbar Bestrebungen, Horansky gleich fix zu verpflichten und mit einem längerfristigen Vertrag auszustatten. Auch Ambri wäre dem Vernehmen nach bereit gewesen, das Arbeitsverhältnis aufzulösen. Doch so schnell wird der fliegende Wechsel nicht über die Bühne gehen. Horansky hat einerseits ja noch einen gültigen Vertrag bei Ambri, andererseits will er sich alle Optionen offen halten. Klar ist aber: Finden sich alle Beteiligten am Ende der laufenden Saison, dann könnte EHCO-Sportchef Marc Grieder nach dem Abgang von Jewgeni Schirjajew ein guter Kompensations-Transfer gelingen. Horansky sagt: «Sollte ich in die Swiss League zurückkehren, dann sicher zu Olten.»

Die Saison zu einem versöhnlichen Abschluss bringen

Das alles ist aber vorderhand noch Zukunftsmusik. Für den EHC Olten im Allgemeinen und Stan Horansky im Speziellen geht es nun darum, die laufenden Saison, die für beide Parteien bisher nicht nach Wunsch verlaufen ist, zu einem versöhnlichen Abschluss zu bringen. «Ich möchte in Olten etwas bewegen können auf dem Eis, mich entfalten und Verantwortung übernehmen», merkt man Horansky an, dass er sich auf die kommenden Wochen in seiner alten Heimat freut.

Wunderdinge wird man von ihm zu Beginn noch nicht erwarten können. Seit dem 1. Februar war Horansky mit einer Covid-Infektion zwei Wochen in Quarantäne. Davor war er nur punktuell zum Einsatz gekommen. «Ich muss schauen, dass ich so schnell wie möglich in Form komme.» Gelingt ihm das, dann dürfen sich die Oltner freuen – und die Gegner fürchten.