Im Reich von Prinzessin Serena: So lebt die Familie von EHCO-Publikumsliebling Eliot Antonietti in Olten Er stiess im vergangenen Sommer aus Lugano zum EHC Olten und avancierte innert kürzester Zeit zu einem absoluten Sympathieträger: Verteidigungsminister Eliot Antonietti. Wir haben den sanften Riesen mit dem eindrücklichen Bart zuhause besucht. Dort, wo er bei Frau Jessica und Töchterchen Serena Kraft tankt. Marcel Kuchta 11.03.2022, 05.00 Uhr

Der sanfte Riese: Eliot Antonietti mit Töchterchen Serena. Patrick Lüthy

Wenn man die Wohnung der Familie Antonietti am Stadtrand von Olten betritt, ist sofort klar, wer hier regiert: Prinzessin Serena! Serena ist das 14 Monate alte Töchterchen von Eliot und Jessica Antonietti. Mitten im geräumigen Wohnzimmer ist ihr Reich aufgebaut. Ein riesiges Laufgitter, gefüllt mit Spielsachen aller Art.

Wenn sich Eliot Antonietti, dieser Berg von einem Mann, in das Reich seiner Tochter gesellt, dann ist das punkto Platz fast ein wenig so, wie wenn er im Eishockey die Zone um das eigene Tor verteidigen muss: Eng. Aber natürlich nicht schmerzhaft. Und es geht schon gar nicht grob zu und her. Im Gegenteil: Wenn der 29-Jährige mit Serena spielt, dann wird der neben dem Eis sowieso schon sanfte Riese erst recht butterweich.

In der Familie Antonietti dreht sich logischerweise – neben dem Beruf von Eliot – derzeit fast alles um die kleine Prinzessin. Auch deshalb ist Jessica «Vollzeit-Mutter». «Wir haben uns für diese Variante entschieden. Eliot verdient mit dem Eishockey das Geld. Ich kümmere mich um Serena», sagt Jessica, die in ihrer Heimat Genf im Privatbanken-Sektor gearbeitet hat.

Jessica und Eliot Antonietti zusammen mit Töchterchen Serena und Hund Nash. Patrick Lüthy

«Meine Karriere ist ja begrenzt. Es wird die Zeit kommen, in welcher meine Frau wieder ihre beruflichen Ambitionen in Angriff nehmen kann», sagt Eliot. Wobei Jessica betont: «Eliot unterstützt mich wirklich unglaublich. Selbst wenn er nach dem Training oder nach Spielen nach Hause kommt und müde ist, dann beschäftigt er sich mit Serena, hilft im Haushalt oder begleitet uns auf Spaziergängen.»

Von Genf via Lugano nach Olten: Ein Kulturschock?

Für die Antoniettis war der Schritt nach Olten auch ein wenig ein Kulturschock. Sie hatten den Löwenanteil ihres Lebens in ihrer Heimat Genf verbracht. Erst im Sommer 2020 zügelte das Paar nach Lugano, wo Eliot einen Vertrag erhalten hatte. Dann folgte, im vergangenen Jahr, der Wechsel nach Olten.

Das erste Mal in der Deutschschweiz. Anderes Wetter, andere Mentalität – und vor allem: eine andere Sprache. Während Eliots Deutsch inzwischen so gut ist, dass er sich problemlos verständigen kann, hat Jessica den Zugang diesbezüglich noch nicht ganz gefunden – trotz Deutsch-Kurs. «Die Leute sind aber unglaublich hilfsbereit», schwärmt Jessica, die sich mit Englisch und Französisch sprachlich durch den Alltag schlägt.

Naturverbunden: Jessica Antonietti geht gerne im nahegelegenen Wald spazieren. Patrick Lüthy

Unmittelbar hinter dem Wohnblock, in welchem die Familie Antonietti mit Hund «Nash» und Katze «Kyra» wohnt, beginnt der Wald. Dort, wo sich Jessica, die Mitten in der Stadt Genf aufgewachsen ist, als naturverbundener Mensch am wohlsten fühlt.

Mit Serena und Nash unternimmt sie dort alleine oder zusammen mit Eliot ausgedehnte Spaziergänge. «Das ist für uns sehr wichtig», sagt auch Eliot. «Ich habe das Stadtleben ein bisschen satt», meint Jessica mit kritischem Blick auf ihre Heimat Genf. «Es hat dort so viele Menschen. Ich kann mir nicht vorstellen, dort meine Kinder aufwachsen zu sehen.»

Die Herausforderungen neben dem Eis

Was den Beiden in Olten aber natürlich fehlt, sind die sozialen Kontakte. «Wenn man die Sprache nicht spricht, ist es schwierig, Freundschaften aufzubauen», sagt Jessica. Und was natürlich auch von Gewicht ist: «Unsere Verwandtschaft wohnt in Genf. Wenn wir zum Beispiel spontan eine Hütemöglichkeit für Serena suchen, dann ist das kompliziert.» Wenns mal brennt hat EHCO-Sportchef Marc Grieder immer wieder ein offenes Ohr und bietet seine Hilfe an.

Wird während der Playoffs besonders geschont: Eliot Antonietti. Patrick Lüthy

Derzeit sind die Eltern von Jessica für eine Woche in Olten zu Gast. In der kommenden Woche wird Serena zusammen mit ihrer Mutter (und Nash) in der Westschweiz bleiben. Es sind die Vorboten der am Sonntag beginnenden Playoffs. «Eliot soll in dieser Phase auch ein wenig seine Ruhe haben», erzählt Jessica lachend. «Ich weiss ja gar nicht, was ich mit der vielen freien Zeit anfangen soll», hält Eliot maulend entgegen.

Im Sommer steigt die grosse Hochzeitssause

Trotz der alltäglichen, logistischen Hindernisse spürt man: Eliot und Jessica Antonietti fühlen sich in Olten sehr wohl. Nach der massiv schwierigen Zeit, die Eliot vor allem am Ende seiner Zeit bei Servette Genf erlebt hatte, ist der Bedarf nach Harmonie bei Beiden gross: «Die Leute sind freundlich, der Klub hilft uns und die Umgebung ist schön. Sogar die Sonne scheint öfters, als ich es befürchtet habe», erzählt Jessica lachend.

Sie ist seit sechs Jahren mit Eliot zusammen. Im Dezember 2019 heirateten die beiden zivil. Corona verunmöglichte die grosse Hochzeitssause. Die wird nun im Sommer, in Gallipoli (Süditalien), woher Jessicas Familie stammt, nachgeholt.

Und wie sieht es mit seiner Zukunft beim EHC Olten aus? «Ich habe einen weiterlaufenden Vertrag mit einer Ausstiegsklausel für die National League», erklärt Eliot. Theoretisch bestünde also die Möglichkeit, dass er im Falle eines Nichtaufstiegs des EHCO bei einem guten Angebot zu neuen Ufern aufbricht. Praktisch, scheint das aber weniger wahrscheinlich. «Wir haben eigentlich keine Lust, schon wieder zu zügeln», sagt Jessica, zumal das mit einem Kind im Schlepptau doppelt kompliziert sei.

Längerfristig in Olten? Gut möglich

Hört man den Beiden so zu, dann könnten man sich auch vorstellen, dass sie ihre Zelte in Olten längerfristig aufzuschlagen. Schliesslich hat Eliot hier nach schwierigen Jahren auch wieder sein sportliches Glück gefunden und gehörte in der aktuellen Saison regelmässig zu den besten Spielern seiner Mannschaft.

Fühlt sich wohl in Olten: Die Familie Antonietti. Patrick Lüthy

Vorerst gilt der Fokus aber den am Sonntag beginnenden Playoffs. Wenn die Antoniettis zum Küchenfenster rausschauen, dann ist dort das abgerundete Dach des Kleinholz-Stadions zu erkennen – Eliots Arbeitsort. Er hofft, dass das Knie, welches er sich vor gut einem Monat in Visp verletzt hat, wieder soweit in Ordnung ist, dass er seine ganze Defensivstärke in die Waagschale werfen kann. «Es fühlt sich schon viel besser an», sagt er lächelnd. Das sind gute Neuigkeiten für den EHC Olten.

