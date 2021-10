Solothurner Cup: Der FC Hägendorf untliegt dem FC Olten 0:1

Solothurner Cup Oltens Minimalismus bleibt unbestraft: Der 2.-Liga-Leader steht im Viertelfinal Drittligist FC Hägendorf verkaufte seine Haut im Solothurner-Cupduell gegen den Zweitliga-Leader Olten teuer. Hätten die Unterklassigen ihre Riesenchance in der Nachspielzeit genutzt, hätte alles ganz anders kommen können. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 21.10.2021, 22.59 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der FC Olten (weisses Dress) und der FC Hägendorf lieferten sich ein Duell auf Augenhöhe. Patrick Luethy

Es lief bereits die Nachspielzeit auf dem Sportplatz Breite in Hägendorf, als ein kollektiver Aufschrei durchs Publikum ging. Denn eben hatte Noah Kurmann die goldene Gelegenheit vergeben, die Einheimischen mit einem späten Ausgleich noch in die Verlängerung der Cuppartie zu schiessen. Doch der Hägendörfer Offensivmann, der in der zweiten Halbzeit eingewechselt worden war, brachte es fertig, den Abpraller von Olten-Goalie Husi aus kürzester Distanz am Tor vorbeizusetzen – zum Entsetzen seiner Mitspieler, der Trainer und der Zuschauer. Als kurz darauf auch noch ein letzter Angriff der Gastgeber erfolglos verpufft war, pfiff der Schiedsrichter ab. Und der 1:0-Sieg des FC Olten stand fest.

Kukavicas Siegtor fiel bereits nach 15 Minuten

Es war unter dem Strich ein glücklicher Sieg für den Leader der 2. Liga, dem eine minimalistische, aber abgeklärte Darbietung reichte, um den Einzug in den Viertelfinal zu schaffen. Die Oltner waren in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft und gingen nach einer Viertelstunde durch ein schön herausgespieltes Tor von Kukavica in Führung.

Kukavica war bereits am letzten Sonntag der einzige Torschütze des FCO beim 1:1 im Meisterschaftsspiel gegen Subingen gewesen. Ähnlich wie gegen Subingen verlief aus Sicht des Favoriten dann auch die zweite Halbzeit. Die Mannschaft von Trainer Karakoyun stellte, je länger das Spiel dauerte, umso mehr seine Offensivbemühungen ein und konzentrierte sich auf das Verwalten des Vorsprungs.

In der ersten Halbzeit waren die Oltner noch häufiger im Hägendörfer Strafraum präsent. Patrick Luethy

Gegen Subingen wurde die zunehmende Passivität mit dem Ausgleich und fast noch einer Niederlage bestraft. Gegen Hägendorf gings für den Zweitligisten nur deshalb nicht ins Auge, weil den aufopferungsvoll kämpfenden Unterklassigen auf den letzten Metern Richtung Tor die Präzision und auch die Durchschlagskraft fehlte. Und ganz am Ende eben auch die nötige Kaltblütigkeit, um wenigstens noch eine Verlängerung zu erzwingen.

Fünftligist Derendingen weiterhin Favoritenschreck

Zusammen mit dem FC Olten sind mit Lommiswil, Bellach, Subingen, Klus-Balsthal und Fulenbach noch sechs Zweitligisten im Cuprennen. Dazu kommt Drittligist Leuzigen sowie der starke Fünftligist Derendingen, der nach Titelverteidiger Iliria Solothurn mit Italgrenchen mal eben einen weiteren Zweitligisten aus dem Wettbewerb warf.

Solothurner Cup Achtefinals Bettlach (3. Liga) - Bellach (2.) 1:3

Wangen a. A. (3.) - Subingen (2.) 0:2

Mümliswil (2.) - Lommiswil (2.) 0:3

Derendingen (5.) - Italgrenchen (2.) 1:0

Klus-Balsthal (2.) - Härkingen (2.) 10:9 n.P.

ASI Superga (5.) - Leuzigen (3.) 1:3

Hägendorf (3.) - Olten (2.) 0:1

Dulliken (3.) - Fulenbach (2.) 1:3 Die Viertelfinals finden im März 2022 statt.