Oltner Schützen erstmals nach 19 Jahren wieder Schweizer Meister

Schiessen Das Warten hat ein Ende: Oltner Schützen erstmals nach 19 Jahren wieder Meister Im Final der Schweizer Mannschaftsmeisterschaft Gewehr 10m sicherte sich Olten in einem hochdramatischen Duell gegen Titelverteidiger Gossau den Meistertitel in der NLA. Auf diesen Sieg haben die Oltner seit 19 Jahren warten müssen. Bei den Junioren schwang Winistorf obenaus. 13.02.2023, 11.12 Uhr

Das Podest der Elite, mit Meister Olten in der Mitte. ZVG

Erstmals seit Jahren startete Olten erfolgreich in die NLA-Finalrunde. Die Solothurner hatten schon in den Heimrunden überzeugt und fertigten Thunersee klar ab. Thunersee hatte zuvor Serienmeister Tafers in die Schranken gewiesen. Für eine Überraschung sorgte Thörishaus, das vier Zehntel mehr totalisierte als Nidwalden. Gegen Titelverteidiger Gossau ging Thörishaus dann als Verlierer vom Platz. Nidwalden hielt sich mit dem Sieg über Gossau im Rennen. Olten fügte Tafers die zweite Niederlage des Tages zu. So schieden die erfolgsgewohnten Sensler für einmal frühzeitig aus dem Titelrennen aus. Trotz einem Sieg war der Wettkampf für Thörishaus wegen vorzeitig fertig.

Im Halbfinal duellierten sich Olten mit Nidwalden und Gossau mit Thunersee. Dabei hat Gossau mit Thunersee das leichtere Spiel und siegte klar. Olten ging gegen Nidwalden nach zehn Schuss in Führung, auch wenn es einen Fünfer kompensieren musste. Und diese Führung gaben die Solothurner bis zum Schluss nicht mehr preis.

So kam es zum kleinen Final zwischen Nidwalden und Thunersee, das die Einheimischen knapper als erwartet für sich entscheiden konnten. Der Kampf um Gold war heiss umkämpft. Praktisch von Schuss zu Schuss wechselten sich Gossau und Olten in der Führung ab. Am Schluss behielt aber Olten das bessere Ende für sich und holte nach 2004 einen weiteren Meistertitel.