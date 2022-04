Saison 22/23 Der Sportchef hat viel zu tun: Das sind die grössten Baustellen im EHC Olten-Kader Kaum ist die letzte Saison zu Ende gegangen, richtet sich der Blick schon wieder nach vorne. In der Mannschaft des EHC Olten sind zahlreiche Veränderungen absehbar. Vor allem in der Verteidigung und auf der Position des Mittelstürmers besteht Handlungsbedarf. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 23.04.2022, 05.00 Uhr

Hat die Finalniederlage noch nicht ganz verdaut: EHCO-Sportchef Marc Grieder. Patrick Lüthy

EHCO-Sportchef Marc Grieder hatte auch zwei Tage nach der letzten Finalniederlage in Kloten sichtlich Mühe, das Geschehene zu verarbeiten. «Es ist bitter. Ich kann es irgendwo einordnen. Aber jetzt hier sitzen und das Ganze analysieren zu müssen, ist trotzdem schwierig. Wir haben so viel in die Waagschale geworfen, extrem viel investiert.»

Besonders die Auftritte der Mannschaft in den Finalspielen 3 und 4 (jeweils 1:4-Niederlagen) waren für Grieder schwer verständlich und verdaulich. «Jetzt müssen wir die richtigen Schlüsse aus der abgelaufenen Saison ziehen und schauen, wo und wie wir uns weiterentwickeln können», blickte der Oltner Sportchef voraus und betonte:

«Wichtig ist, dass wir den Weg, den wir eingeschlagen haben, nun alle zusammen konsequent weitergehen.»

Absehbar ist, dass die Mannschaft in der kommenden Saison ein ziemlich anderes Gesicht haben wird. Hier ein Überblick über das, was man weiss, nicht weiss und worüber gemunkelt wird.

Hütet nächste Saison das Tor des EHC Olten: Dominic Nyffeler. Marc Schumacher / freshfocus

Tor: Ein neues Duo

Dass das EHCO-Tor in der kommenden Saison von zwei neuen Keepern gehütet wird, ist schon seit geraumer Zeit bekannt. Dominic Nyffeler und Lucas Rötheli ersetzen das Duo Simon Rytz (zu Biel)/Silas Matthys (unbekannt).

Verteidigung: Viele neue Gesichter

In der Verteidigung zeichnen sich eine Menge Wechsel ab. Von den bestehenden Defensivleuten haben lediglich Florian Schmuckli, Cédric Maurer und Stephane Heughebaert weiterlaufende Verträge. Die Chancen stehen ausserdem gut, dass Verteidigungsminister und Publikumsliebling Eliot Antonietti in Olten bleibt. Auch er hat noch einen gültigen Vertrag, allerdings mit einer NL-Ausstiegsklausel, die er aber nicht ziehen wird.

Neben dem bereits bekannten Zuzug von Victor Oejdemark (La Chaux-de-Fonds) zeichnen sich drei weitere Neuzugänge ab. Aus Kloten ist gerüchteweise zu vernehmen, dass Simon Seiler vom Aufsteiger zum EHCO wechselt. Die beiden anderen Transfers dürften erst im Verlauf des Sommers bekannt werden. Damit würden acht Verteidiger im Kader stehen. Möglich, dass noch ein neunter Mann dazukommt.

Die Chancen stehen gut, dass Eliot Antonietti dem EHC Olten erhalten bleibt. Laurent Gillieron / KEYSTONE

Sturm: Ein neuer Ausländer gesucht

Im Sturm kann Headcoach Lars Leuenberger auf acht bewährte Kräfte zählen. Aber die grössten Baustellen sind noch nicht behoben: Man braucht dringend Mittelstürmer. Nach dem Abgang von Captain Dion Knelsen gilt es die Schlüsselposition, den Center der ersten Sturmlinie, neu zu besetzen. Es ist klar, dass sich Marc Grieder hier keinen Fehlgriff leisten darf. Wie wichtig dieser Posten ist, zeigte sich gerade im Playoff-Final.

Mit einem Importspieler wie Knelsen, der weit entfernt war von seiner Normalform, blieb der EHCO letztlich chancenlos. Entsprechend dürfte es noch eine Weile dauern, bis diese Verpflichtung unter Dach und Fach ist.

Der Nachfolger von Dion Knelsen wird der wichtigste Transfer von Marc Grieder sein. Marc Schumacher / freshfocus

Offen ist auch, was mit Dominic Forget passiert. Der 41-Jährige war während der Qualifikation eine Verstärkung, blieb nach seiner Beinverletzung in den Playoffspielen, die er noch bestreiten konnte, aber mehr oder weniger wirkungslos.

Die Frage ist: Ist er noch der richtige Mann und fit genug für die Rolle als Nummer-2-Center. Und wenn ja, zu welchem Preis? Dominic Weder machte seinen Job als Mittelstürmer zwar ordentlich, ist aber auf dem Flügel mit seinen läuferischen Qualitäten vermutlich doch eher besser aufgehoben. Dasselbe gilt für den polyvalenten Silvan Wyss, der ausser Torhüter quasi schon jede Rolle ausgefüllt hat beim EHCO.

Sollten neben Knelsen auch Forget, Leonardo Fuhrer (bei La Chaux-de-Fonds im Gespräch) und Robin Schwab die Oltner verlassen, dann stünde man ohne gelernten Mittelstürmer da. Dem Vernehmen nach ist Marc Grieder aber an einem Center dran, der in der letzten Saison in der National League zum Einsatz kam. Sowieso dürfte Geduld heuer ein besonders guter Ratgeber sein für den EHCO-Sportchef.

Noch ist nicht absehbar, wie sich etwa die Erhöhung des Ausländerkontingents in der National League (neu 6 statt 4 Söldner einsetzbar) auf den Schweizer Spielermarkt auswirkt. Und auch, wie sich der Söldner-Markt im Zusammenhang mit der russischen KHL entwickelt.

EHC Olten 22/23 Tor Dominic Nyffeler (neu von Kloten)

Lucas Rötheli (neu von der EVZ Academy) Verteidigung Victor Oejdemark (neu von La Chaux-de-Fonds)

Eliot Antonietti

Florian Schmuckli

Cédric Maurer

Stéphane Heughebaert Sturm Garry Nunn

Stanislav Horansky

Lukas Lhotak

Simon Sterchi

Dominic Weder

Silvan Wyss

Cedric Hüsler

Jan Mosimann Die feststehende Abgänge: Simon Rytz (Biel), Joel Scheidegger (Fribourg-Gottéron). Auslaufende Verträge: Dan Weisskopf (bei Visp im Gespräch), Cyril Oehen (auch bei Visp im Gespräch), Jan Wieszinski, Simon Lüthi, Nico Gurtner, Dominic Forget, Adam Hasani, Robin Schwab, Leonardo Fuhrer, Jerome Portmann, Silas Matthys.

