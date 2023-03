Playoff Wie Unihockey Mittelland seiner ersten Finalserie seit zehn Jahren entgegenfiebert Ab Samstag streiten sich Unihockey Limmattal und Unihockey Mittelland im Playoff-Final der 1. Liga Gruppe 1 um den Titel. Das Team von Olten-Zofingen ist gegen den Zürcher Gruppensieger in der Aussenseiterrolle. Trotzdem blickt Spielertrainer Sam Schneiter dem Duell zuversichtlich entgegen. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 03.03.2023, 05.00 Uhr

Unihockey-Mittelland-Spielertrainer Sam Schneiter will mit seiner Mannschaft dem Favoriten Limmattal Paroli bieten. Michael Wyss / Zofinger Tagblatt

Lange ists her, dass man sich bei Unihockey Mittelland mit einem Playoff-Final beschäftigen durfte. Man muss in den Annalen über zehn Jahre zurückblättern, ehe man fündig wird. 2012 stand das Team von Olten-Zofingen in der damaligen NLB-Endspielserie gegen Zug. Mit 3:1-Siegen sicherte man sich schliesslich den Aufstieg in die NLA, angeführt von den überragenden Mucha-Zwillingsbrüdern.

Mittlerweile sind die Mittelländer bekanntlich seit geraumer Zeit wieder in der 1. Liga zu Hause. Und erst in diesem Jahr konnte die Mannschaft annähernd an frühere Erfolge anknüpfen. Die Qualifikation schloss man auf dem zweiten Rang ab. In den Playoffs eliminierte man im Viertelfinal Black Creek Schwarzenbach mit 2:0-Siegen. Im Halbfinal wurde dann Schüpbach mit 2:1-Siegen gebodigt. Das Entscheidungsspiel am vergangenen Sonntag endete gegen die Emmentaler mit einem klaren 9:5-Erfolg.

«Wir sind in dieser Serie nicht in der Favoritenrolle»

Entsprechend gut ist die Stimmung in der Mannschaft und im Klub. Man fiebert dem Highlight der laufenden Saison entgegen. Natürlich auch Spielertrainer Sam Schneiter, der in seinem ersten Jahr in der Doppelfunktion exzellente Arbeit leistet. Er blickt dem Duell mit Unihockey Limmattal mit Zuversicht, aber auch realistisch entgegen: «Wir sind in dieser Serie nicht in der Favoritenrolle. Aber es ist auch alles möglich für uns.»

Der Blick auf die Qualifikationstabelle gibt Schneiter dabei recht: Die Zürcher gingen in 22 Spielen nur viermal als Verlierer vom Platz, gar nur einmal blieben sie gänzlich ohne Punkte. Bemerkenswert ist allerdings die Tatsache, dass Unihockey Mittelland die beiden Direktduelle zwischen den beiden Spitzenteams der 1. Liga Gruppe 1 zu seinen Gunsten entscheiden konnten. Vor heimischem Publikum gabs einen 6:5-Sieg nach Verlängerung - notabene nach einem 1:5-Rückstand. Beim Rückspiel in Urdorf gewann UM mit 8:7 nach Penaltyschiessen.

«Wenn es kämpferisch zu und her geht, dann haben sie mehr Mühe"

«Limmattal hat einige Spieler mit NLA-Erfahrung in der Mannschaft. Sie sind technisch gut ausgebildet, spielstark und ihre Passqualität ist sehr hoch», umschreibt Sam Schneiter die Qualitäten des Final-Gegners und fügt an: «Vor allem verstehen sie es, Überzahlsituationen gut auszunutzen.» Logisch, werden die Mittelländer andere Stärken einbringen müssen. Zum Beispiel den Kampf. «Wenn es kämpferisch zu und her geht, dann haben sie mehr Mühe. Das hat man auch in den beiden Spielen gegen uns gesehen. Wir geben nie auf, wir bleiben immer dran.» Wichtig sei deshalb, so Sam Schneiter, «dass wir den Spielstand immer möglichst eng gestalten können.»

Am Samstag (18 Uhr) wird das erste von maximal fünf Finalspielen in Urdorf angepfiffen. Bereits am Sonntagabend kommts um 19.30 Uhr in der Oltner Giroud-Olma-Halle zum zweiten Duell. «Es wird spannend. Die Chancen stehen 50:50. Wir haben bisher gute Playoffs gespielt. Sie werden uns mit Sicherheit nicht unterschätzen», blickt Sam Schneiter dem ersten Finalwochenende mit Vorfreude entgegen. Elf Jahre nach der letzten Endspielteilnahme hofft man bei Unihockey Mittelland wieder auf ein Happy-end.

