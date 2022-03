Paralympics 2022 Cynthia Mathez: Vom Badminton- ins Schweizer Paralympics-Curlingteam Eigentlich gehört die 36-Jährige zur Weltspitze des Para-Badmintons. Doch sagte sie einer Anfrage des Schweizer Curlingteams zu, welches nach Ersatzspielern suchte. Für die Wahl-Solothurnerin beginnt das Abenteuer Paralympics somit ohne jegliche Spielerfahrung. Noah Born Jetzt kommentieren 02.03.2022, 05.00 Uhr

Am Flughafen noch gelassen: Cynthia Mathez (rechts) begibt sich in Peking auf ungewohntes Terrain. Ennio Leanza / KEYSTONE

Seit den Paralympischen Winterspielen 2006 in Turin ist das Para-Curling fester Bestandteil des Turnierprogramms. Mittlerweile praktizieren 24 Nationen die Rollstuhlsportart, wovon die bessere Hälfte in Peking um die Medaillen kämpfen wird. Ein Team wird im Mixed-Modus aufgestellt, also müssen Frauen und Männer die Curlingsteine abspielen. Als Klassifikation für die Teilnehmer gilt eine körperliche Beeinträchtigung.

In der Zentralschweiz begann die Geburtsstunde des Para-Curlings

Nach einer innovativen Idee und einem gelungenen Sichtungstraining wurde das Para-Curling mitten in der Schweiz entwickelt. Im Paraplegiker-Zentrum Nottwil wurden zu Beginn der Jahrhundertwende rollstuhltaugliche Sportarten gesucht.

Schnell brachte sich der Gedanke auf, die Spielweise des Curlings für beeinträchtigte Personen abzuändern. Erste Testversuche waren ein voller Erfolg. Bereits nach wenigen Jahren entstanden Turniere auf nationaler und internationaler Ebene, bis zum Debüt an den Paralympics vor 16 Jahren.

«Weil ich Herausforderungen mag, sagte ich sofort zu»

Das aktuelle Schweizer Para-Curlingteam muss momentan viel Verletzungspech wegstecken. Gleich zwei Teilnehmer konnten die Reise nach Peking nicht antreten und die Equipe stand vor dem aus. Da kommt die Badmintonspielerin Cynthia Mathez ins Spiel. «Der Verband hatte mich angefragt, ob ich bei den Curlern aushelfen will. Weil ich Herausforderungen mag, sagte ich sofort zu», erklärt die 36-Jährige.

Cynthia Mathez (rechts) und Karin Suter Erath kämpften sich an den Paralympics 2022 im Para-Badminton-Doppel auf den vierten Platz vor. Ennio Leanza / EPA

Mathez leidet an MS Schüben und ist komplett auf den Rollstuhl angewiesen. Davon lässt sie sich definitiv nicht unterkriegen, denn ihre Sportlerkarriere startete nach der Erkrankung erst durch. Die Wahl-Solothurnerin liess sich für das Para-Badminton begeistern und wurde 2018 Europameisterin im Doppel.

An den letztjährigen Paralympics in Tokio gewann sie sowohl im Einzel als auch zusammen mit Spielpartnerin Karin Suter Erath ein Diplom. «Ich kann die gesammelten Erfahrungen aus Tokio an diese Paralympics in Peking mitnehmen, auch wenn es nicht die gleiche Sportart ist», sagt die Curling-Newcomerin.

«Ich habe genügend trainiert, aber es war ein riesiger Stress»

Doch fühlt sich Cynthia Mathez, auf ihr Debüt an den Winterspielen ausreichend vorbereitet? «Ja. Ich habe genügend trainiert, aber es war ein riesiger Stress. Ich musste alles erlernen. Zuerst habe ich einmal in der Woche Curling geübt, danach täglich bis zur Abreise. Weil ich auch im Badminton auf dem Leistungsniveau bleiben muss, habe ich ungefähr 40 Stunden pro Woche trainiert.»

Ohne das berühmte Wischen, dafür mit innovativem Gadget

Das Para-Curling wird nach den Regeln des normalen Olympischen Sports gespielt, jedoch ohne Wischer. Dies bedeutet, dass nach Abgabe des Steins, die Laufrichtung und Geschwindigkeit nicht mehr beeinflusst werden kann. Der Curlingstein wird mithilfe eines «Sticks» abgespielt. Von Hand wäre dies für Rollstuhlfahrer kaum möglich.

Die Steinabgabe erfolgt mithilfe des «Sticks» und einem Teampartner als Stütze. Roger Gruetter

«Es braucht viel Ruhe und volle Konzentration»

Nebst dem sportlichen Teil nimmt das Spielverständnis des Para-Curlings eine grosse Rolle ein. «Die Taktik und Technik sind sehr wichtig. Es braucht viel Ruhe und volle Konzentration. Das ist der Unterschied zum Badminton, die mentale Intensität ist beim Curling höher», erklärt die Paralympionikin.

Am 5. März startet das Schweizer Curlingteam in die Winterspiele. Bis zur Eröffnungspartie steht viel Training auf dem Programm der Wahl-Solothurnerin: «Aufgrund von Corona dürfen wir nur andere Curling-Partien besuchen. Bis zum Start werden wir weiterhin unsere Fitness trainieren und Taktikbesprechungen durchführen.»

Corona wird auch für die Organisatoren der Paralympics eine grosse Herausforderung. Ennio Leanza / KEYSTONE

Vom Schläger zum Stein und wieder retour

Die Reise von ihrem Wohnort Boningen nach Peking wird sich für Cynthia Mathez lohnen. Denn die eigentliche Ersatzspielerin soll bei der Eröffnungspartie gegen Schweden sogleich zum Einsatz kommen. Ob die 36-Jährige fest zum Para-Curlingteam stossen wird, lässt sie noch offen: «Wir werden sehen. Mein Fokus liegt jetzt auf Peking und danach kommt mein grosses Ziel: Die Sommer-Paralympics in Paris.»

