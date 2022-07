Obergösgen Munimatt-Schwinget: Eine zweite Ausgabe mit ermutigenden Signalen In Obergösgen geht am Sonntag die Munimatt-Schwinget über die Bühne – mit einer Handvoll Favoriten und einem grossen Abwesenden. Während Lokalmatador Sinisha Lüscher in Ferien weilt, kämpfen 30 Aktive um den Festsieg. Auch bei den Jungschwingern haben sich die Teilnehmerzahlen verdoppelt. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 01.07.2022, 05.00 Uhr

2019 besiegte Marcel Kropf (oben) im Schlussgang Tiago Vieira. Hans Peter Schlaefli Hps

Ganze zwölf Teilnehmer verloren sich auf der Rangliste der aktiven Schwinger, die am 7. Juli 2019 beim Munimatt-Schwinget in Obergösgen antraten. Doch damals war alles etwas speziell. Der organisierende Schwingklub Olten-Gösgen sah sich gezwungen, seine Zelte auf dem Engelberg abzubrechen. Es dauerte eine Weile, bis man eine neue Lokalität für die Austragung des eigenen Schwingfests gefunden hatte.

Als im März 2019 schliesslich feststand, dass man in Obergösgen einen neuen Festplatz gefunden hatte und somit auch die Durchführung des Wettkampfs sichergestellt war, da hatten zahlreiche Schwinger ihre Saison bereits fix geplant. Und in den Agenden hatte das Munimatt-Schwingfest dann meistens keinen Platz mehr. Folglich figurierten am Ende lediglich ein Dutzend Namen in der Schlussrangliste der Munimatt-Premiere, die vom Mümliswiler Marcel Kropf gewonnen wurde.

Mehr als doppelt so viele Anmeldungen

Umso erfreulicher ist der Blick auf die Liste der gemeldeten Schwinger der zweiten Festausgabe. Über 30 Wettkämpfer steigen am Sonntag ab 9.30 Uhr bei den Aktiven ins Sägemehl. Bei den Nachwuchs-Schwingern sind deren 80 gemeldet, was einer Verdoppelung im Vergleich zu 2019 entspricht. Unter dem Strich sehr ermutigende Signale für die Organisatoren, die mit der Dislozierung und den folgenden, coronabedingten Ausfällen der Ausgaben 2020 und 2021 keine einfache Zeit durchmachten.

Die Unterstützung des neben dem jeweils anfangs April stattfindenden Grenchner Rangschwingets einzigen, regelmässig ausgetragenen Regional-Schwingfests im Kanton Solothurn, blieb jedoch ungebrochen. Nicht umsonst ist man stolz auf den gut bestückten Gabentempel mit dem diesjährigen Siegerpreis, Muni Cleo, als Highlight. Ebenso erwähnenswert: Die grosse Arbeit des Organisationskomitees nach dem gesundheitlich bedingtem Rückzug des langjährigen SKOG-Präsidenten Rolf Wuethrich.

Auch wenn die Szenerie auf dem Engelberg oberhalb von Dulliken während neun Jahren eine landschaftlich malerische Bühne bot für das Schwingfest des Schwingklubs Olten-Gösgen, so ist man punkto Logistik mit der neuen Lokalität, mitten in Obergösgen, sehr zufrieden. Auch in diesem Jahr erwarten die Organisatoren über 1000 Zuschauer – zumal die Wetteraussichten bestens sind.

Sportlich zeichnet sich ebenfalls ein attraktiver Wettkampf ab. Titelverteidiger Marcel Kropf fehlt zwar heuer auf der Liste der angemeldeten Aktiv-Schwinger. Doch sein Schlussgang-Kontrahent von 2019, Tiago Vieira, ist am Start und gehört ebenso zu den Favoriten wie die Teilverbandskranzer Samuel Brun (BL) und Tobias Widmer (AG) sowie der aufstrebende Baselbieter Jonas Odermatt.

Oltens Aushängeschild, Sinisha Lüscher, der am Baselbieter Kantonalen seinen ersten Kranz gewonnen hatte, wird bei seinem Heimfest fehlen. Pascale Alpiger

Lokalmatador Sinisha Lüscher nicht dabei

Interessant wäre zweifellos zu beobachten gewesen, wie sich Oltens grosse Nachwuchshoffnung Sinisha Lüscher bei seiner ersten Teilnahme bei den Aktiven geschlagen hätte. Der 16-Jährige wird allerdings bei seinem Heimfest fehlen. Er weilt in den Ferien.

Für Lüscher stehen mit dem Aargauer Kantonalen (10. Juli), dem Weissenstein-Bergfest (23. Juli) und dem Nordwestschweizer Verbandsfest (7. August) jede Menge Highlights auf dem Programm. Zumal es für den Teenager immer noch um eine mögliche Qualifikation fürs «Eidgenössische» in Pratteln geht. Dafür muss er sich bei den grösseren Festen nochmal bewähren.

Munimatt-Schwinget Festplatz hinter dem Schulhaus in Obergösgen. Anschwingen 9.30 Uhr. Beginn der Schlussgänge: 16.30 Uhr.

