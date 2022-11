Sinkflug: Den Frauen des HV Olten droht der Absturz

NLB-Handball Im Sinkflug: Die Frauen des HV Olten müssen aufpassen, dass nicht der Absturz folgt Die Talfahrt der HVO-Frauen geht weiter. Nach dem verpassten Aufstieg findet das Team von Trainer André Bichsel in dieser Saison noch nicht in die Gänge. Den Verantwortlichen ist klar, dass nach Jahren grosser Ambitionen nun der Klassenerhalt das oberste Ziel sein muss. Michael Höchner Jetzt kommentieren 10.11.2022, 15.52 Uhr

Dem HVO gelang es in dieser Saison noch nicht, seine Gegnerinnen zu stoppen. Mario Gaccioli

Die Legende des Ikarus ist allgemein bekannt. Durch Konstruktion eines Gestänges und daran mit Wachs fixierten Federn war es dem jungen Griechen möglich zu fliegen. Die neu erworbene Fähigkeit stieg Ikarus aber zu Kopf. Als er versuchte nach der Sonne zu greifen, schmolz der Wachs an seinen Flügeln, was zum tödlichen Absturz führte. Noch nicht abgestürzt aber auf beunruhigendem Weg nach unten sind auch die Frauen des HV Olten. Nicht zwingend, weil sie sich in Vergangenheit als übermütig erwiesen haben, sondern weil man viel eher nur ein Ziel vor Augen hatte ohne Absicherung.

Nach sechs gespielten Runden in der Spar Premium League 2 liegt das Team von Trainer André Bichsel mit null Punkten auf dem letzten Platz. In sämtlichen Partien hatte der HVO relativ deutlich das Nachsehen und flog allen Übels auch im Cup aus dem Wettbewerb. Eine erschreckende Bilanz für die in der Vergangenheit doch so ambitionierten Oltnerinnen. Vor gut fünf Monaten verpasste man den Aufstieg in die NLA (SPL1) in allerletzter Sekunde, nun lautet die bittere Realität Abstiegskampf.

Mit Nina van Polanen verlor das Team eine wichtige Spielerin. Markus Müller / Oltner Tagblatt

Ein junges Team mit wenig Erfahrung

Für die Abwärtsspirale des HV Olten gibt es eine einfache Erklärung. Nach dem verpassten Aufstieg fand ein grosser Umbruch innerhalb des Teams statt. Man verlor zahlreiche Leistungsträgerinnen, darunter auch Topskorerin Nina van Polanen. «Wenn die Top-Six wegfällt, würde es bei jeder Mannschaft, ausser vielleicht Zug oder Nottwil, genau gleich aussehen», sagt HVO Co-Präsident Sandro Romeo. Bei diesem Umbruch wurde man auf dem falschen Fuss erwischt, erklärt der Oltner weiter, sei doch alles darauf ausgerichtet gewesen, dass man aufsteigt.

Aufgrund der durch die Aufstiegsspiele erst verspätet begonnenen Kaderplanung konnte man keine punktuellen Verstärkungen mehr nach Olten holen. Es lag folglich auf der Hand, dass junge Spielerinnen aus der eigenen U18 die Bichsel-Truppe verstärken. Das Problem ist nur, dass nun im Team Routine und NLB-Erfahrung fehlen. «Die jungen Spielerinnen kommen mit dem Druck, den sie sich selbst auferlegen, noch nicht klar», erklärt Romeo. Es ist klar, dass das Team Zeit braucht, um die nötige Spielpraxis zu sammeln. Da in der Abstiegsrunde die Punkte mitgenommen werden, müssen früher oder später aber Resultate folgen.

Das Team von Trainer André Bichsel wartet noch auf den ersten Punkt in dieser Saison. Markus Müller / Oltner Tagblatt

Aus der Not eine Tugend machen

Dem HV Olten bleibt in der aktuellen Situation gar keine andere Wahl, als diese Herausforderung anzunehmen und optimistisch zu bleiben. Als Verein der sich mit dem Aareland-Konstrukt (gemeinsame Nachwuchsarbeit mit Suhr Aarau und Buchs) Talentförderung gross auf die Fahne schreibt, lässt sich aus der Not eine Tugend machen. Durch den verpassten Aufstieg und dem unfreiwilligen Umbruch können schneller Nachwuchstalente im ersten Team eingesetzt werden.

Trotz des missratenen Saisonstarts gibt sich der HVO Co-Präsident aber zuversichtlich. «Das Team lebt. Sie sind mit Herz und Seele dabei, lassen es nicht schleifen und wollen Fortschritte machen», erklärt Romeo und ergänzt: «Sie werden von Spiel zu Spiel besser. Man erkennt das Potenzial und wenn wir das ausschöpfen können, kommen wir auch zu Punkten.» Viele Einzelgespräche mit den Spielerinnen und mannschaftsinterne Aussprachen sollen dabei helfen das Selbstvertrauen beizubehalten und positiv in die nächsten Wochen zu steigen.

In der Vergangenheit flog der HVO hoch und griff nach dem Aufstieg. Boris Bürgisser

Fehlende Absicherung

Es stellt sich die Frage, ob eine solche Rezession in der Vergangenheit vermeidbar gewesen wäre. Die letzten drei Jahre hat man beim HVO viel Zeit und Ressourcen darin investiert den Aufstieg zu realisieren. Man war stets nahe dran, funktionieren wollte es aber nie. In den Jahren der NLA-Jagd hat der HVO es verpasst sich gleichzeitig eine genügend starke Absicherung zurechtzulegen und muss jetzt seine Lehren daraus ziehen. Das gesteht sich auch Co-Präsident Romeo ein:

«Wir waren felsenfest davon überzeugt aufzusteigen, so dass wir es verpasst haben, einen Plan B zu erarbeiten und umzusetzen.»

Anders als bei Ikarus' Absturz besteht bei den Frauen des HV Olten noch die Hoffnung, dass man beim Flug an die Sonne einen Rettungsfallschirm mit ihm Gepäck hat. Dabei hängt alles davon ab, wie schnell die jungen Oltnerinnen auf dem Feld reüssieren können.

Die nächste Chance auf die ersten Punkte der Saison bietet sich am Samstagnachmittag um 16.00 Uhr gegen US Yverdon in der Giroud-Halle in Olten.

