Volley Schönenwerd verliert Zuhause gegen Meister Amriswil

NLA-Volleyball Niederlage gegen den Schweizer Meister: Volley Schönenwerd unterliegt Amriswil und muss sich dafür an der eigenen Nase nehmen Volley Schönenwerd verliert am Samstagabend zu Hause mit 0:3 (21:25, 20:25, 27:29) gegen Schweizer Meister Amriswil. Gegen einen in Reichweite liegenden Gegner fehlte dem Team von Trainer Johan Verstappen die letzte Entschlossenheit. Michael Höchner Jetzt kommentieren 04.12.2022, 13.49 Uhr

Gegen den amtierenden Schweizer Meister Amriswil setzte es für Volley Schönenwerd eine 0:3-Niederlage ab. Joerg Oegerli

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass es gegen den Ligakrösus Amriswil allgemein sehr schwierig ist, zählbares herauszuholen. Was in den letzten Jahren galt, ist in dieser Saison aber ganz anders. Der Doublesieger der letzten Saison kam bisher nicht auf Touren und überzeugt nur durch seine Inkonstanz. Davon profitieren konnte Schöni beim ersten Aufeinandertreffen Mitte Oktober, als man 3:2 gewann. Am Samstagabend setzte es hingegen eine 0:3-Klatsche ab.

Nach der Europacup-Niederlage gegen Budejovice unter der Woche fehlte es den Schönenwerdern heute nicht nur an Spritzigkeit, sondern vor allem auch am Siegeswillen. Dass man mit der dargebotenen Leistungen nicht zufrieden war, zeigte sich nach Spielende, als einige Spieler des Teams, in der bereits geräumten Halle, zusammensassen und selbstkritisch das Spiel reflektierten.

Vermeintlich guter Start

Dabei hatte für Schöni eigentlich alles gut angefangen. Im Gegensatz zu den Ostschweizern kam man gut aus den Startlöchern und legte im ersten Satz nach wenigen Minuten bereits mit 7:3 vor. Von da an erwiesen sich die Solothurner aber selbst keinen gefallen und liessen durch individuelle Fehler den Gegner wieder herankommen. Allen voran beim Service gelang es nicht, genügend Druck auszuüben.

Mehr Druck beim Service konnten die Thurgauer ausüben. «Das führt zu Problemen bei uns, da unsere besten Angreifer in der Mitte sind. Wenn wir diese nicht richtig einsetzen können, wird es schwierig, was sie gut ausgenutzt haben», sagt Schöni-Topskorer Luca Ulrich. Es folgte was folgen musste: Amriswil glich aus und enteilte. Zwar kam Schöni durch einen starken Block von Samuel Taylor-Parks nochmals auf zwei Punkte heran, als Curdin Acklins Angriff im entscheidenden Moment aber im Aus landete, war das 21:25 Schlussresultat des ersten Satzes besiegelt.

Topskorer Luca Ulrich war mit 14 Punkten bester Skorer bei Schöni. Joerg Oegerli

Zu wenig Druck am Service

Durchgang Zwei setzte dort an, wo der vorige Satz aufgehört hatte. Das Spiel blieb lange Phasen ausgeglichen, liefert aber dasselbe Endresultat. Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Diagonalangreifer Mahela Indeewara, welcher zwar auf der Bank Platz nahm, aber noch nicht einsatzbereit ist, fehlte es der jungen Schönenwerder Mannschaft an Qualität in der Offensive. Amriswil entschied den zweiten Satz mit 25:20 für sich.

Im dritten Satz zeigte Volley Schönenwerd ein anderes Gesicht als noch zuvor. Wie schon zu Beginn des Spiels erwischte man einen guten Start und konnte sich eine Fünf-Punkte-Führung herausarbeiten. Diese hielt lange Zeit bestand. Auf der Zielgeraden zum ersten Satzsieg fing Schöni aber wieder an zu schwächeln und liess Volley Amriswil herankommen. Der Schlusssatz entwickelte sich zu einem Krimi, in welchem beide Teams zu Gewinnchancen kamen, aber ihre entscheidenden Versuche vergaben.

Cyril Kolb versucht den Ball übers Netz zu bringen. Joerg Oegerli

Fehlender Siegeswille

Die Ostschweizer behielten am Ende den kühleren Kopf und konnten mit einem Block im letzten Spielzug auch den dritten Satz für sich entscheiden, das Ganze mit 29:27. In den entscheidenden Phasen wirkte das Team von Trainer Johan Verstappen müde und konnte nie sein volles Potenzial ausschöpfen. Am beanspruchenden Europacup Spiel unter der Woche solls aber nicht gelegen haben, wie Taylor-Parks erklärt:

«Wir wollten auf dem Spiel gegen Budejovice aufbauen, was uns aber nicht gelungen ist. Es wirkte so, als ob der Wille heute beim Team gefehlt hat. Das ist ziemlich Schade, weil wir die ganze Woche gut trainiert haben.»

Die empfindliche 0:3 Heimniederlage nach Sätzen führt dazu, dass Volley Schönenwerd in der Tabelle von Amriswil überholt wird und damit wichtige Punkte im Kampf um die Playoff-Plätze liegen lässt. In den letzten beiden Spielen des Jahres, gegen die auf den beiden hinteren Rängen liegenden Lausanne (H) und Jona (A), sind zwei Siege für die Verstappen-Truppe Pflicht.

Telegramm Volley Schönenwerd – LINDAREN Volley Amriswil 0:3 (21:25, 20:25, 27:29) Schönenwerd, Betoncoupearena, 1. Schiedsrichter: Simonovic Vladimir; 2. Schiedsrichter: Nguyen Thanh Ut. Volley Schönenwerd: Hasler (Libero), Taylor-Parks, Ulrich, Giger, Schmid, Kolb, Acklin, Gerson, Rodriguez Lopez, Indeewara, Leitis. LINDAREN Volley Amriswil: Diem (Libero), Voth, Messerli, Abdoulesoud, Höhne, Egger, von Burg, Messerli, Ouyachi, Wendt, Schedl, Imhoff, Migge.

