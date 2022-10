Oltner in der NHL: Denis Malgin erkämpft sich einen Stammplatz

Toronto Maple Leafs Ein Oltner in der NHL: Denis Malgin ist zurück auf der grossen Eishockey-Bühne Nach zwei Jahren in der National League wagt Denis Malgin einen zweiten Anlauf in der NHL. Dank guten Leistungen in der Preseason und den ersten Pflichtspielen geniesst der Oltner derzeit das Vertrauen bei den Toronto Maple Leafs und kommt in einer Spektakel-Linie zum Einsatz. Michael Höchner Jetzt kommentieren 18.10.2022, 14.27 Uhr

Denis Malgin (r.) hat sich vorerst im Kader der Toronto Maple Leafs festgebissen. Paul Chiasson / AP

Vor zwei Jahren endete das NHL-Abenteuer von Denis Malgin nach vier Saisons in der besten Eishockey-Liga der Welt. Nach dem die Florida Panthers sich dazu entschieden hatten, Malgin abzugeben, transferierten sie den Flügelstürmer nach Toronto. Bei den Maple Leafs hatte Malgin einen schweren Stand und enttäuschte. In der Folge plante Toronto-GM Kyle Dubas nicht mehr mit dem Sohn von EHCO-Legende Albert Malgin.

Malgin kehrte zunächst auf Leihbasis zurück in die Schweiz zum HC Lausanne, ehe er im vergangenen Sommer einen Vierjahres-Vertrag bei den ZSC Lions unterschrieb. In der National League dominierte Malgin seine Gegner nach Belieben und sammelte in zwei Spielzeiten unglaubliche 115 Punkte (Qualifikation + Playoffs). Zusätzlich verpasste er mit dem ZSC den Meistertitel nur um Haaresbreite. Auch an der Weltmeisterschaft in Finnland glänze er im Dress der Schweizer Nati.

Sinnbild der letzten Saison: Malgin enteilt seinen Mitspielern. Claudio Thoma / freshfocus

Zweite Chance in Nordamerika

Die überragenden Auftritte blieben in Übersee nicht unbemerkt und so unterbreitete man Malgin ein neues Vertragsangebot über ein Jahr, welches dieser dankend annahm. «Ich habe lange überlegt, ob ich gehen soll oder nicht, dann habe ich mich für das Abenteuer entschieden, ohne zu viel zu überlegen», erklärt Malgin gegenüber dem MySports-Podcast «Puck Off!». Die Toronto Maple Leafs verfügten immer noch über die Rechte am Schweizer Nationalspieler und konnten ihn so problemlos wieder verpflichten. Damit erhielt Malgin eine zweite Chance in der NHL.

Die Maple Leafs sind als Gründungsmitglied der NHL nicht nur eine der traditionsreichsten Franchisen, sondern gehören auch in dieser Saison zu den Mitfavoriten auf den Stanley Cup. Dank Starspielern wie Ex-ZSCler Auston Matthews, Mitch Marner oder John Tavares zeigen die Maple Leafs jeweils ein sehr attraktives, vorwärtsgerichtetes Eishockey. Ein Spielstil, der Malgin entgegenkommt.

Malgin, der seine ersten Eishockey-Gehversuche einst im Nachwuchs des EHC Olten unternommen hat, zeichnet sich als flinker Skater mit feinen, technisch sehr versierten Händen aus. Auch die eher kleine Körpergrösse ist kein Nachteil mehr. «Die moderne NHL erträgt tendenziell eher wieder mehr klein gewachsene Forwards die flink, smart, und talentiert sind», beurteilt der Schweizer NHL-Scout Thomas Roost.

In der NHL ist Malgin nur noch einer von vielen Stars. Christopher Katsarov / AP

Niedriger Lohn als Vorteil

Ein weiterer wichtiger Vorteil für Malgin ist sein tiefer Lohn. Mit 750'000 US-Dollar verdient der Stürmer das Mindestsalär und gehört damit zu den Geringverdienern der Liga. Zum Vergleich: Matthews verdient mit seinem Fünfjahresvertrag über 11 Millionen Dollar. Da im Kader von Headcoach Sheldon Keefe einige Superstars mit gut dotierten Verträgen spielen, droht Toronto die Salär-Obergrenze von total 82,5 Millionen US-Dollar zu überschreiten. Ein kostengünstiger Ergänzungsspieler wie Malgin ist daher optimal. Das erkennt der Stürmer auch selbst:

«Toronto ist eine grosse Organisation mit vielen Spielern, was zu grosser Konkurrenz führt. Der tiefe Lohn war daher meine einzige Chance wieder zurück in die NHL zu kommen.»

Zu Beginn dieser Saison präsentierte sich Malgin aber als mehr als nur ein Ergänzungsspieler. In sechs Vorbereitungsspielen erzielte der 25-Jährige überzeugende acht Punkte (je vier Tore und Assists) und auch der Start in die Regular Season war ordentlich. In den ersten vier Pflichtspielen kam der Oltner in der zweiten Reihe zum Einsatz. Neben den Spektakel-Spielern John Tavares und William Nylander kam Malgin auf gut zwölf Minuten Eiszeit pro Spiel und erhielt auch einige Shifts im Powerplay.

Die Konkurrenz schläft nicht

Das Problem ist nur die Punkteausbeute des Zweitlinien-Stürmers. Abgesehen von einem Treffer im Startspiel gegen die Montréal Canadiens blieb Malgin noch ohne Zähler. Seine Sturmpartner Nylander und Tavares hingegen liegen bereits bei fünf respektive vier Punkten. Will Malgin sich also langfristig in einer der zwei vordersten Linien behaupten, muss der Stürmer auffälliger und effizienter werden. Ansonsten könnten ihm Prospects der Leafs wie Adam Gaudette oder Nick Robertson den Platz streitig machen.

Unabhängig davon, ob Malgin über die Saison hinaus bei den Maple Leafs bleibt, sendet seine Rückkehr nach Nordamerika ein Signal an das Schweizer Eishockey. «Wenn in Zukunft Spieler unsere Liga dominieren, dann können sie auch von NHL-Teams ‹ausprobiert› werden», sagt NHL-Scout Roost.

