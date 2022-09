Interview mit dem neuen EHCO-Ausländer Sean Collins

Neuer EHCO-Kanadier Sean Collins über sein China-Abenteuer: «Manchmal jubelten die eigenen Fans, wenn wir ein Tor kassierten» Der neue Ausländer im Team des EHC Olten, ist in der Eishockey-Welt weit herumgekommen. Nach seinem Karrierebeginn in Nordamerika inklusive 21 NHL-Spielen verschlug es ihn nach China, Russland, Finnland, Deutschland - und jetzt nach langer Anlaufzeit in die Schweiz. Entsprechend weiss der 33-Jährige eine Menge zu erzählen. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 15.09.2022, 05.00 Uhr

Viel Erfahrung und ein abgeschlossenes Studium im Rucksack: Sean Collins. Patrick Lüthy

Sean Collins, wie waren Ihre ersten paar Wochen in Olten?

Sean Collins: Es ist wunderbar, ich geniesse es sehr. Ich, und auch meine Frau, wir sind zum ersten Mal in der Schweiz und so wussten wir gar nicht so recht, was wir erwarten dürfen. Bevor ich unterschrieb, unterhielt ich mich ein bisschen mit Garry Nunn, er hat mir viel erzählt über die Stadt, die Schweiz, über das Eishockey und die Liga. Die Entscheidung fiel uns leicht.

Hat Sie etwas überrascht in den ersten Wochen in der Schweiz?

Wir waren als Team in Grindelwald, da probierte ich Schweizer Spezialitäten, Käse, Schokolade. Da lernte ich schon viel über die Schweizer Kultur, wir unternahmen einige Outdoor-Aktivitäten. Es hat Spass gemacht.

Waren Sie sonst schon irgendwo in Ihrer Freizeit?

Auf der Rigi, wo man die Seen sehen kann – sehr schön! Luzern haben wir besucht und wir waren in Bern in der Altstadt. Ich geniesse es schon sehr, hier in Olten zu sein – die Stadt ist ja sehr zentral gelegen, man gelangt innert einer Stunde in viele grosse Städte. Das ist das Gegenteil von Kanada, wo man unzählige Stunden im Bus verbringt. In meiner Heimat gehört eine 4-Stunden-Carfahrt zu einem Kurztrip, hier ist es unsere längste Auswärtsfahrt. Man kann hier nach Spielen immer zu Hause übernachten und kann sich dadurch auch sehr gut auf die Trainings und die Erholung fokussieren.

Sind Sie der gewöhnliche Klischee-Kanadier, den man sich vorstellt? Im Winter auf dem eigenen Eisfeld im Garten?

Man kann es sich schon ein bisschen so vorstellen (lacht). Wir hatten nicht das eigene Eisfeld im eigenen Garten, aber ich spielte oft auf einem Eisfeld in unserem Quartier. Ich wuchs in Saskatoon auf, wir spielten sehr oft Eishockey, im Sommer auch Streethockey, Baseball, Basketball – wir spielten alle möglichen Sportarten, der Sport war für uns alles. Und ehrlich gesagt bleibt einem im Winter auch nicht viel anderes übrig, als Eishockey zu spielen (lacht).

Sie machten für einen Kanadier einen sehr ungewöhnlichen Weg und gingen in ein College in den USA. Wie kam es dazu?

Ich war ein Spätzünder, für mein Alter war ich immer einer der Kleinsten, daher glaubte niemand daran, dass ich eines Tages professionell Eishockey spielen würde. Die Schule war immer genauso wichtig in unserer Familie. Ich hatte die Idee, ich könnte studieren gehen und nebenbei Eishockey spielen, womit ich mir vielleicht das Studium finanzieren könnte. Diese Möglichkeit ergab sich dann tatsächlich in Cornell, ich ging mir den Campus anschauen und besuchte ein Eishockeyspiel. Ich war sofort begeistert, weil diese Universität in den USA ziemlich bekannt ist für ihre gute Stimmung an den Spielen.

Dann begannen Sie mit dem Studium.

Ich verbrachte dort vier Jahre und wurde während dieser Zeit von Columbus gedraftet. Ich wurde spät in der 7. Runde gezogen und wusste, dass ich es wohl nie in die NHL schaffen würde und ich mich vielleicht besser auf das Studium konzentrieren sollte. Schlussendlich verbrachte ich dennoch drei Jahre in der Organisation von Columbus, ich hatte das Glück, ein paar NHL-Spiele bestreiten zu können, weil sie stets an mich glaubten, obwohl ich sehr spät gedraftet wurde. Ich war auch einer der Glücklichen, der jedes Jahr die Chance bekam, ins Sommercamp einrücken zu dürfen, um mich zu präsentieren. So lernte man sich in der Organisation immer besser kennen.

Gab es einen Punkt im College, als Sie realisierten, dass es reichen könnte für eine Profikarriere?

Für mich war mit dem Draft-Pick in der 7. Runde klar, dass ich es ziemlich sicher nicht in die NHL schaffen werde. Meine Karriere im College begann auch ziemlich schleppend, ich spielte zwar eine grosse Rolle, skorte aber trotzdem nicht. Ich war mir dennoch sicher, dass ich irgendwann die Chance bekommen werde. Ich hatte ein ziemlich gutes viertes College-Jahr, dank dem ich schliesslich einen Vertrag erhielt. Bis es so weit war, hielt ich immer beide Wege offen: Entweder hänge ich meine Skates an den Nagel und beginne einen Business-Job bei einer Bank, oder ich trainiere wie wild und werde ein Profi. Es kam alles zusammen: Glück, Selbstvertrauen und auch eine gute Entwicklung als Person. Ich bekam einige Offerten und so startete meine Profikarriere.

Sie absolvierten insgesamt 21 NHL-Spiele in vier Jahren. Ihre besten Erlebnisse?

Eines der unvergesslichsten Spiele war in Anaheim gegen die Ducks, man spielt sich ein in diesem Stadion, gegenüber stehen Teemu Selänne, Ryan Getzlaf und Corey Perry und all die Spieler, die man sonst für gewöhnlich im TV spielen gesehen hat. Und plötzlich spielst du selbst gegen sie. Ich musste mich zuerst wachrütteln, ob ich träume oder das überhaupt alles real ist. Eine schöne Erinnerung sind auch die beiden Spiele in Calgary und Edmonton, jene NHL-Organisationen, die am nächsten von meiner Heimat Saskatoon sind. So kamen die Familie, Freunde und Verwandte an die Spiele. Nicht zu vergessen auch die Spiele in Toronto und Montreal – absolute ikonische Hockeystätte für einen Kanadier.

Sean Collins 2013 im Dress der Columbus Blue Jackets. Imago

Es ist unglaublich schwierig, eine NHL-Karriere zu machen. Aber was war das fehlende Puzzleteil, dass Sie sich nicht richtig durchsetzen konnten?

Eine schwierige Frage. Am Ende des Tages ist es schwierig, wenn man kein Top-Prospect ist, dann bekommt man bloss eine oder zwei Chancen. Man muss in diesen Momenten absolut performen – und sonst bleibt man stehen. Auch den Fakt, dass ich vier Jahre College-Hockey spielte und dadurch schon über 25 Jahre alt war, verhalf mir wohl nicht zu einer grossen NHL-Karriere. Ich spielte in den grossen Momenten einfach nicht gut genug.

Kein Bedauern?

Ich bedauere nichts. Das gehört zum Profisport, so ist das Leben. Ich bekam daraufhin die Möglichkeit, in China und Russland zu spielen. Ich erlebte auch da schöne Momente und lernte in dieser Zeit meine Frau kennen. Ich hatte die Chance, viel von Europa und Asien zu sehen. Alles geschieht aus einem Grund.

Sie spielten für die Kunlun Red Star. Wie war es, in China Eishockey zu spielen?

(lacht) Es war einmalig. Es war das erste Jahr, dass Sie in China ein Profi-Eishockeyteam hatten. Sie wussten nicht so recht, was das bedeutet, sportlich und wirtschaftlich. Vor der Saison dachten Sie, ein Spieler absolviert eine Saison mit einem einzigen Stock. Wir Spieler verbrachten die ganze Saison im Hotel. Wir bestritten die ersten Spiele in Peking und zogen dann nach Schanghai, wo wir drei Monate waren, bevor wir zurück nach Peking gingen. An den Spielen hatten wir viele Expats aus Europa und Nordamerika unter den Zuschauern. Für die lokalen Fans war Eishockey etwas total Fremdes. Am Videowürfel erklärten sie, was auf dem Eis vor sich geht, manchmal jubelten die eigenen Fans, wenn wir ein Tor kassierten. Man fragt sich dann auf dem Eis, ob sie überhaupt etwas verstehen von Sport. Ich glaube, sie lieben das physische und schnelle Spiel, es passiert immer etwas, verstanden aber nie, um was es tatsächlich geht.

In der KHL: Sean Collins als Spieler von Kunlun (l.) Imago

Und für Sie als Spieler?

Die KHL versuchte, in China Fuss zu fassen, aber ich denke, es hat sich nie ausbezahlt. Aber für mich als Spieler, der zum ersten Mal im Ausland spielte, war die Erfahrung grossartig. Als wir jeweils für eine Woche zu Hause spielten, bekamen wir die Chance, die Stadt zu entdecken und die chinesische Kultur kennenzulernen. Ich genoss es sehr.

Wie war das Leben als KHL-Spieler?

Das Reisen war sehr ermüdend. Ich glaube, sie sagten, dass wir in einer Saison 250’000 km umherflogen. Unser nächstes Auswärtsspiel war ein Flug über dreieinhalb Stunden und dann gab es die Spiele in Moskau, das bedeutete etwa 7 Stunden fliegen. Hinzu kommen die Zeitzonen, wir reisten jeweils in der Zeitzone des Zielorts, das war unglaublich anstrengend. Ich suchte deshalb etwas Zentraleres, um diese vielen besonders langen Flugstrecken umgehen zu können.

Ein Kulturschock.

Es war in der Tat einer. Aber diese Zeit war dennoch unvergesslich. Wir waren 20 Spieler, die alle im gleichen Boot sassen, viele Finnen, Europäer oder auch Kanadier. Die meisten hatten keine Familie, weshalb wir so viel Zeit zusammen verbrachten und die Teamatmosphäre war hervorragend, weshalb wir die Saison auch viel besser abschlossen als wir erwarten konnten. Es war grossartig, ich bin noch heute mit einigen Spielern in Kontakt, mit denen ich in dieser ersten Kunlun-Saison zusammenspielte.

Ihr nächster Schritt war Sotschi, eine andere KHL-Destination, aber keine typische russische.

Ja, es ist mehr ein Ferien-Resort. Sotschi ist brandneu mit all den Gebäuden, die sie bauten für die Olympischen Spiele. Ein sehr schöner Ort, um Eishockey zu spielen. wunderbares Stadion, schönes Wetter – ich genoss es sehr. Ich spielte da auch immer in sehr guten Teams. Das war eine grossartige Erfahrung.

Die zweite Station in der KHL: Sean Collins im Dress des HK Sochi. Imago

Sie verbrachten viereinhalb Jahre in der KHL. Erlebten Sie überhaupt das typische Russland?

Ich lebte nie in einer der klassischen, russischen Städte, aber am Ende würde ich schon sagen, dass ich Russlands Kultur kennenlernen durfte. Ich lernte auch ein bisschen Russisch, es reicht zumindest, um mich auf der Strasse zu erkundigen oder in Restaurants etwas zu bestellen. Und dennoch bin ich mir nicht sicher, ob ich heute weiss, was es bedeutet, als Russe in Russland zu leben.

Es gibt zurzeit grosse Diskussionen, ob man als ausländischer Spieler noch in Russland spielen sollte. Es gibt ja viele Kanadier, die trotz Ukraine-Krieg in der KHL spielen. Könnten Sie sich das auch vorstellen?

Ich war glücklich, dass ich die Erfahrungen sammeln durfte, ich liebte, was ich tat. Aber ich hatte nun nicht den Drang, wieder in die KHL zu gehen. Es ist eine schwierige Diskussion, jeder hat seine eigene Meinung. Ich kenne einige Jungs, die nach wie vor dort spielen, sie versuchen, das Politische auszublenden und ich verstehe es, wenn man in der KHL spielen möchte, es ist nach wie vor eine sehr gute Liga. Es ist ihre eigene Entscheidung, ich kann das nicht beeinflussen, aber für mich persönlich bin ich glücklich, konnte ich im vergangenen Jahr in Finnland spielen.

Ihre Frau stammt aus Finnland. Wie fanden Sie zueinander?

Ich lernte sie während meiner KHL-Zeit in Helsinki kennen. Wir blieben nach einer intensiven Playoffzeit gegen Jokerit in Helsinki und besuchten ein paar Freunde, die für Jokerit spielten. Und da war sie auch in der Runde. Wir lernten uns kennen, blieben in Kontakt und fanden Zeit, uns wieder zu treffen. Sie kam ein paar Mal nach Sotschi und die Beziehung entwickelte sich.

Dann kam die Möglichkeit, in Finnland zu spielen, gerade recht.

Ja es war eine grossartige Erfahrung, die Kultur richtig kennenzulernen und rund um ihre Familie und Freunde zu sein. Es gab Ihr die Möglichkeit, zu Hause zu sein. Wir wohnten zwar in Hämeenlinna, aber es ist nur eine Stunde von Helsinki entfernt, wo wir ebenfalls noch ein Apartment haben und viel Zeit an den Wochenenden verbrachten. Es war schön, in Finnland zu sein, ich versuche seither, die Sprache zu lernen, das ist schwierig (lacht).

Fand in Finnland sein Liebesglück: Sean Collins. Patrick Lüthy

Versuchten Sie nach der vergangenen Saison, in Finnland zu bleiben?

Es gab einige Gespräche mit anderen Teams. Aber wir wollten einen Wechsel, eine neue Herausforderung für mich. Ich hatte deshalb auch Gespräche mit Teams in Deutschland und Österreich. Aber als die Anfrage von Olten kam, war es eine einfache Entscheidung. Ich wollte schon immer in der Schweiz spielen. Und wenn man sieht, wie sich das Team präsentiert, die grosse Möglichkeit, den Titel zu gewinnen, dann darf man sich diese Chance nicht entgehen lassen. Ich freue mich auf die Challenge.

Was für einen Typ Spieler dürfen die EHCO-Fans von Ihnen erwarten?

Ich denke, ich bin ein solider Zweiwegspieler, auf den man sich in allen möglichen Situationen verlassen kann. Ich hoffe, dass ich viel zur Offensive beitragen kann und defensiv zuverlässig bin. In der Vorbereitung hat es von Spiel zu Spiel mit Stan Horansky und Garry Nunn immer besser funktioniert und die Chemie war da. Hoffentlich können wir in der Saison daran anknüpfen. Ich hoffe, ich kann dem Team helfen, wie und wo auch immer das sein wird.

Die finnische Liga gilt als sehr strukturiert, nun kommen sie in die zweithöchste Schweizer Liga. Es muss sich wie ein Chaos angefühlt haben hier?

(lacht) Es könnte sich so anfühlen, ja. Es braucht immer einen Moment, bis man sich gefunden hat. Ich brauchte sogar meine Zeit, als ich von Russland nach Finnland wechselte. Das finnische Eishockey ist in der Tat sehr strukturiert, es macht die Finnen so erfolgreich. Es war frustrierend als Stürmer.

Was fiel Ihnen hierzulande auf?

Ich denke in der Schweiz sind alle Spieler sehr gute Skater, schlittschuhtechnisch ist das Niveau sehr hoch. Es gibt auch sehr viele technisch versierte Spieler mit dem Stock. Wichtig ist, dass man sein Niveau abrufen kann und immer sein Bestes gibt.

War das Schlittschuh laufen für Sie die grösste Anpassung?

Ja, ich denke schon. Ich war in der Vorbereitung schon ein, zwei Mal überrascht, weil ich an der Bande an den Puck kam und dachte, ich werde jetzt dann gleich gecheckt. Aber das war nicht so. Man hat hier vielleicht etwas mehr Zeit, man muss den Puck nicht ganz so sehr schützen, wie anderswo auf der Welt. Aber vielleicht ändert sich das im Verlaufe der Saison. Ich lernte in der Vorbereitung sehr viel über mich, über das Spiel, über meine Teamkollegen, das hilft mir, mich Spiel für Spiel besser anzupassen.

Sean Collins beim Interview-Termin im Cafe Bloomell's in Olten. Patrick Lüthy

Entsprach es Ihren Erwartungen?

Ich hatte ehrlich gesagt keine konkreten Erwartungen, ich spielte eine Weile auch in Deutschland, es ist nicht viel anders. Alle sind professionelle Spieler, alle haben ausgeprägte Fähigkeiten, verstehen das Spiel. Ich kann mich glücklich schätzen, Teamkollegen wie Stan oder Garry zu haben, die mir auf und neben dem Eis immer wieder viele Tipps geben können.

Welcher Spielertyp sind Sie in der Garderobe? Mehr der ruhigere oder der emotionale?

Ich denke eher der ruhigere. Ich würde mich nicht als scheu beschreiben, aber halt fokussiert auf das Spiel. Ich bin nicht der grosse Redner in einer grossen Gruppe, aber individuell bin ich sehr transparent und spreche mich gerne aus.

Was erwarten Sie von sich selbst und dem Team?

Mein persönliches Ziel entspricht den Erwartungen an mich: Einer der Führungsspieler auf dem Eis zu sein für das Team, ich will ein Topplayer dieser Liga sein und besonders wichtig finde ich, dass ich konstant auf gutem Niveau spiele. Das ist auch etwas, was ich in meiner Karriere gelernt habe: Eine stetig gute Performance ist viel besser als irgendwann an einem Tag herauszustechen. Ich werde versuchen, konstant zu sein, dass man auf mich zählen kann.

Und als Team?

Es ist das grosse Ziel, den Titel zu gewinnen. Ich habe gehört, dass die Organisation schon viele Jahre darauf wartet. Es ist Zeit, den Titel nach Olten zu holen. Um uns damit auch in eine gute Position zu bringen, damit wir um den Aufstieg mitspielen können.

