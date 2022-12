Neuer EHCO-Ausländer William Rapuzzi: «Für mich hat sich ein wenig ein Kreis geschlossen» Am Donnerstag-Vormittag stand Oltens neuer Import, William Rapuzzi, während des Warm-ups erstmals auf dem Eis im Kleinholz. Am Abend in Sierre kommt er allerdings noch nicht zum Einsatz. Nach dem Aufgalopp im Kreis seiner neuen Teamkollegen nahm sich der 32-Jährige Zeit für ein kurzes Interview. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 22.12.2022, 14.22 Uhr

Trainierte am Donnerstag erstmals mit seinen neuen Teamkollegen: William Rapuzzi. Imago

Wie verlief Ihre Reise von Bratislava nach Olten?

William Rapuzzi: Wir haben eine grossen Van gemietet und alle unsere Sachen da reingepackt. Dann habe ich am Mittwoch zusammen mit meiner Frau und unserem drei Monate alten Baby die zehnstündige Autofahrt Richtung Schweiz in Angriff genommen. Es hat alles gut geklappt.

Spüren Sie noch ein paar Reisestrapazen?

Nein, eigentlich nicht. Es war gut, dass ich am Donnerstagmorgen schon aufs Eis konnte und meine neuen Teamkollegen kennen lernen durfte. Alle waren sehr nett und zuvorkommend und haben unsere Familie herzlich in Empfang genommen. Auch unsere Wohnung in Olten war bestens vorbereitet. Das hat alles ein wenig einfacher gemacht für uns.

Klubwechsel während einer Saison sind eher ungewöhnlich. Wie kam Ihr Transfer nach Olten überhaupt zustande?

Ich war in der aktuellen Saison lange Zeit verletzt. So, wie die Dinge am Ende in Bratislava liefen, war ein Wechsel für mich die beste Option. Als sich dann diese Möglichkeit in Olten für mich ergab, wollte ich die unbedingt wahrnehmen. Ich kenne die Liga und habe auch über den EHCO nur Gutes gehört. Deshalb war für mich klar, dass ich diesen Transfer machen will.

Sie waren letzte Saison einer der Leistungsträger bei Slovan und wurden mit ihrer Mannschaft auch Meister. Was lief denn in den letzten Monaten schief?

Ja, letzte Saison war grossartig. Wir hatten eine super Mannschaft, wurden Meister. Aber dann hatte ich eben diese Verletzung. Und im Zusammenhang mit deren Behandlung lief einiges nicht optimal. Ich möchte nicht im Detail drauf eingehen, aber letztlich war es das Beste für beide Parteien, dass wir unser Arbeitsverhältnis beenden.

Sie haben in der aktuellen Saison erst drei Spiele bestritten. Was die grosse Frage aufwirft: Sind Sie jetzt wieder fit und einsatzbereit?

Ja, ich bin gesund und fühle mich gut. Es war eine komische Verletzung, deren Verlauf für mich frustrierend war, weil ich fast vier Monate pausieren musste. Das war vor allem mental eine schwierige Zeit. Aber jetzt bin ich «ready to go» (lacht).

Sie haben von 2014 bis 2017 drei Jahre beim EHC Visp gespielt. Welche Erinnerungen haben Sie noch an die Schweiz und die Swiss League?

Visp war meine erste Station als Profi in Europa. Ich habe meine drei Saisons dort sehr genossen und auch die Liga gemocht. Ich konnte mir deshalb immer gut vorstellen, wieder in die Schweiz zurückzukehren. Darum hat sich für mich jetzt auch ein wenig der Kreis geschlossen. Ich kenne immer noch einige Mannschaften, auch ehemalige Mitspieler, die noch in der Liga aktiv sind. Die Eishockey-Welt ist schliesslich klein.

Sie sind nach Ihrer Zeit in Visp ziemlich in Europa herumgekommen. Wie haben Sie diese Reise durch Norwegen, Finnland, Österreich und zuletzt der Slowakei erlebt?

Als Import liegt es in der Natur der Dinge, dass man verschiedene Möglichkeiten erhält und wahrnimmt. Eine grosse Rolle spielt dabei auch, wie die aktuellen Lebensumstände sind. Wenn man jung ist und keine Familie hat, dann probiert man gerne immer wieder Neues aus, vor allem in verschiedenen Ländern. Aber ja: Es war schon sehr schön, die drei Jahre in der Schweiz bei Visp erleben zu dürfen. Deshalb wollte ich auch immer wieder hierher zurückkommen.

In Olten stossen Sie nun zum überlegenen Leader der Swiss League mit grossen Ambitionen und Zielen. Spielte das bei der Wahl Ihres neuen Arbeitsorts ebenso eine Rolle?

Auf jeden Fall. Schon in Bratislava liebte ich es, bei einem Titelkandidaten spielen zu dürfen. Im aktuellen Stadium meiner Karriere ist es mir schon wichtig, dass die Teams, bei denen ich spiele, ambitioniert sind - so wie hier in Olten. Natürlich ist das auch mit zusätzlichem Erwartungsdruck verbunden. Aber genau dafür spiele ich letztlich Eishockey. Das macht Spass.

Mit Ihrer Verpflichtung stehen nun drei Ausländer in der Mannschaft des EHC Olten, aber nur deren zwei dürfen jeweils spielen. Wie gehen Sie damit um, dass Sie nicht in jedem Spiel auf dem Eis stehen werden?

Das gehört zum Business. Als Profi muss man mit der Situation umgehen können. Ich habe Garry Nunn und Sean Collins bereits kennen lernen dürfen. Beides sind nette Jungs und haben mich herzlich willkommen geheissen. Am Ende geht es doch darum, dass wir dem Team beim Erreichen seiner Ziele helfen. Das gelingt nur, wenn wir alle tagtäglich unseren Job erledigen. Deshalb bringt es auch nichts, wenn wir zu weit vorausblicken. Man muss einfach bereit sein, wenn man zum Einsatz kommt.

Gut ist ja, dass Sie sowohl Center als auch rechter Flügel spielen und damit sowohl Sean Collins als auch Garry Nunn auf deren Positionen ersetzen können.

Ja, ich habe während meiner Karriere immer nach Bedarf auf beiden Positionen gespielt. Deshalb fühle ich mich sowohl in der Mitte als auch auf dem Flügel wohl.

