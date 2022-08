Sean Collins: Erstes Training für den EHC Olten Ausländer

Neuer Ausländer «Meine Geduld wurde belohnt»: Weshalb sich Sean Collins auf seinen neuen Job beim EHC Olten freut Am Dienstag bestritt der Kanadier Sean Collins seine erste Trainingseinheit beim EHC Olten. Der neue Ausländer der Dreitannenstädter erzählt, wie er sich über seinen neuen Arbeitgeber schlau gemacht hat und weshalb er nicht nervös wurde, als er auch im Juli noch nicht wusste, wo er in der neuen Saison spielen wird. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 10.08.2022, 05.00 Uhr

Elegant unterwegs auf den Schlittschuhen: Der neue EHCO-Ausländer Sean Collins. Bruno Kissling

Am Dienstag-Vormittag um exakt 10:09 Uhr betrat Sean Collins erstmals das Eis im Oltner Kleinholz-Stadion. Dort, wo der Kanadier in den kommenden Wochen und Monaten versuchen wird, den Erwartungen der EHCO gerecht zu werden. 24 Stunden vorher war der 33-Jährige mit über einer Stunde Verspätung in Zürich gelandet. Entsprechend «rostig» fühlten sich für ihn die ersten Runden in seiner neuen Heimarena an. «Es ist gut gegangen, ich bin froh, bin ich zurück auf dem Eis», befand der neue Oltner Söldner nach seiner ersten Trainingslektion mit einem Lächeln.

Fit gehalten hatte sich Sean Collins während des Sommers erst in Helsinki, wo er drei Monate in der Heimat seiner finnischen Ehefrau verbrachte. Dann gings nach für fünf Wochen Kanada, nach Saskatoon, woher der grossgewachsene Center stammt. Dort wartete er darauf, wie sich seine berufliche Zukunft entwickeln würde. Bald einmal bestand das Interesse des EHC Olten und Collins suchte das Gespräch mit verschiedenen Protagonisten. «Ich habe ein paar mal mit Garry Nunn gesprochen», erzählt der Nachfolger des zurückgetretenen Dion Knelsen.

Tipps vom ehemaligen Teamkollegen Justin Krueger

Ausserdem suchte er Rat bei einem Teamkollegen aus alten Universitäts-Zeiten: Justin Krueger. Mit dem Sohn des langjährigen Schweizer Nationaltrainers Ralph Krueger, der für den SC Bern und Lausanne insgesamt über 500 Partien in der National League bestritt, spielte Collins zwei Saisons lang im Team der Cornell University zusammen. «Er hat mir viel über die Schweiz erzählen können», sagt der neue EHCO-Ausländer.

Sean Collins ist im Zuge seiner schon langen Karriere auf der ganzen Welt herumgekommen. Er spielte in Kanada, den USA, Russland, China, Deutschland und zuletzt in Finnland. «In der Schweiz war ich aber noch nie. Doch ich habe viel Gutes gehört und bin glücklich, dass ich nun endlich hier spielen kann», freut sich der Mittelstürmer mit den Gardemassen auf die kommenden Aufgaben mit dem EHCO.

Aufmerksamer Zuhörer: Sean Collins (r.) zusammen mit Larri Leeger. Bruno Kissling

Dass er bis in den August warten musste, ehe seine berufliche Zukunft geklärt war, liess ihn jedenfalls nie unruhig werden. «Ich bin als Profi schon so lange im Geschäft, dass ich nie Zweifel hatte, eine gute Mannschaft zu finden. Toll, dass es nun hier in Olten geklappt hat. Da wurde meine Geduld belohnt», meint der Kanadier lächelnd. Sean Collins wird wie Garry Nunn (und auch sein Vorgänger Dion Knelsen) in Hägendorf wohnen. Seine Frau ist auch schon hier. «Und ich freue mich darauf, wenn meine Familie aus Kanada auf Besuch kommt.»

Eleganter Läufer, gute Übersicht

In seiner ersten Trainingssession im Kleinholz liess Collins seine Klasse ein paarmal aufblitzen. Trotz seiner Körpergrösse (1,91 m) ist er ein eleganter Läufer und weist eine gute Übersicht auf. Man darf gespannt sein, wie der Kanadier, der an seinem letzten Arbeitsort in der höchsten finnischen Liga bei Hämeenlinna vornehmlich eine defensive Rolle zu spielen hatte, mit den unterschiedlichen Anforderungen in der Swiss League umgehen wird.

Am kommenden Freitag wird der EHC Olten sein erstes Testspiel der neuen Saison austragen. Zu Gast wird der HC Thurgau sein. Collins dürfte, so wie es aussieht, dann noch nicht zum Einsatz kommen. Er wird aber noch genügend Gelegenheiten erhalten, sein Können unter Beweis zu stellen.

