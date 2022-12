Pascal Erlachner ist neu Lehrer in den Walliser Bergen

Neuanfang «Es war vielleicht die letzte Chance, etwas Neues zu wagen»: Ex-Spitzenschiedsrichter und Tausendsassa Pascal Erlachner unterrichtet jetzt in den Walliser Bergen Die Zeiten sind vorbei, in denen Pascal Erlachner auf der grössten Schweizer Fussballbühne Spiele arbitrierte. Neu tanzen nicht mehr Fussballprofis nach seiner Pfeife, sondern die Schulkinder aus dem Walliser Saastal. Der Wangener ist seit vergangenem Sommer Lehrer an der Primarschule Saas-Balen. Ein Besuch. Michael Höchner Jetzt kommentieren 23.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Pascal Erlachner ist nach seiner Karriere als Profi-Schiedsrichter Lehrer im Walliser Dorf Saas-Balen. Daniel Berchtold

Für sein Coming-Out wurde der langjährige Spitzenschiedsrichter Pascal Erlachner 2018 für den «Prix Courage» nominiert. Diesen Sommer hat Erlachner in den Walliser Bergen ein neues Leben angefangen. Der lange in Wangen b. Olten wohnhafte Solothurner lebt in einer kleinen Wohnung im Ferienort Saas-Fee und unterrichtet zehn Fahrminuten weiter unten im Tal in einem kleinen und überschaubaren Bergdorf eine sechste Klasse. Saas-Balen weist gerade einmal 300 Einwohnende auf und verfügt abgesehen von einer Schule noch über eine Kirche und einen kleinen Konsum. So wird der kleine Lebensmittelladen vis-à-vis der Schule genannt.

Das kleine Schulhaus, welches inmitten der hölzernen Berghütten durch seine graue Betongestalt auffällt, verfügt gerade einmal über zwei Schulzimmer und eine Turnhalle. Auf dem Pausenhof stehen wie üblich zwei Fussballtore. Auch wenn, wie jetzt im Dezember, der Boden mit Schnee bedeckt ist, spielen die Kinder bei jeder Möglichkeit Fussball. Dabei nehmen sie es auch gerne in Kauf, wenn bei einem Fehlschuss der Ball im anliegenden Bach, der Saaser Vispa, landet.

Fussballspielende Kinder gibt es auch im Mittelland. Anders als auf so manchem Pausenplatz ist in dem Walliser Dörfchen aber die Aufteilung der Kinder. Neben zwei Teams gibt es auch einen Unparteiischen. Beim Abschied von Super-League-Schiedsrichter Alain Bieri erhielt Erlachner ein kleines Schiri-Set geschenkt. Dieses enthält Karten und eine Pfeife. Die Kinder sind davon so begeistert, dass sie sich in den Pausen darum streiten, wer das Spiel leiten darf. Kein Wunder, wenn man einen ehemaligen Spitzenschiedsrichter als Lehrer hat.

Pascal Erlachner im Interview über sein neues Leben und den Lehrerberuf

Pascal Erlachner im Video-Interview. Video: Michael Höchner

Neuanfang in den Bergen

Dass es Erlachner in die Walliser Berge verschlagen hat, ist kein Zufall. Nach dem Ende der Schiedsrichterkarriere und der Schliessung der Bar «Gocetto» in Wangen, welches er mit seinem Ex-Partner betrieben hat, gab es nicht mehr viel, das ihn in seiner Heimat hielt. Während einer Saison als Skilehrer in Saas-Fee entdeckte er die Faszination Berge. «Es war für mich schon immer ein Traum, einmal an einem anderen Ort zu unterrichten», sagt Erlachner und ergänzt: «Mit 42 war es vielleicht die letzte Chance, etwas Neues zu wagen.»

So kam es, dass der Ex-Schiri seine Sachen packte und ins Wallis zog. Während sich die Einheimischen häufig von den 4000 Meter hohen Bergen, die sie umgeben, eingeengt fühlen, wirken die Gipfel auf Erlachner geradezu befreiend und lösend. «Die Berge sind etwas magisches, hier gibt es eine gewisse Freiheit. Wenn man am Morgen zur Arbeit fährt und am Abend wieder geht, taucht man in diese Bergwelt ein. Die Gletscher, die Seen und die Stimmung der Dörfer machen das Saastal aus», schwärmt der Primarlehrer.

Der kollegiale Chef im Klassenzimmer

Weit weg von den Schweizer Alpen hat in der Wüste in Katar die Fussball-Weltmeisterschaft stattgefunden. Das merkt man in Saas-Balen auch, wenn man das Schulhaus betritt. In den Gängen hängen Flaggen der Teilnehmernationen und bei den Kindern ist Fussball Gesprächsthema Nummer Eins. Noch ganz ohne die politischen Nebengeräusche des Milliarden-Business Fussball. Zusammen mit seiner Klasse führt Erlachner auch ein WM-Tippspiel und lässt dann und wann seine Fussballexpertise durchblicken.

Auch die Kinder in Saas-Balen sind im WM-Fieber. Daniel Berchtold

Gerne fragen ihn die Kinder auch über seine Zeit als aktiven Schiedsrichter aus. Das Ganze komplett unverbindlich und per Du. «Sie sagen mir hier ‹Lehrer Pascal›, das ist etwas sehr Spezielles, dass man vielleicht im Solothurnischen nicht kennt», erklärt der 42-Jährige. Lehrer sein ist für ihn nichts Neues. Schon zu seiner Zeit als Profi-Schiedsrichter war der Wangener in seinem Heimatdorf als Turnlehrer auf Primar- und Sekundarstufe tätig. Die beiden Berufungen passen nicht nur zum liebevollen und korrekten Charakter des Solothurners, sondern ergänzen sich gegenseitig.

«Ich denke, ich war als Schiedsrichter auf dem Platz, wie auch jetzt als Lehrer, in vielen Dingen gleich. Ich versuche der kollegiale Chef zu sein, mit dem man es gut haben kann, solange man sich an die Regeln hält», so Erlachner. Er pflegte schon immer das Motto: «Lieb zum Menschen, aber streng zur Sache.» Egal, ob beim Leiten einer Partie oder im Schulzimmer: das Menschliche steht für den Wangener an erster Stelle.

Der Wangener hat in den Walliser Bergen seine neue Heimat gefunden. Daniel Berchtold

Pascal Erlachner hat mit der Tätigkeit als Vollzeit-Lehrer seinen Traumjob entdeckt, sodass er im Gespräch kaum mehr aus dem Schwärmen herauskommt. «Es ist berührend, aber auch sehr viel Arbeit. Sie fragen viel, machen mit und sind interessiert. Es gibt ganz viele schöne Gespräche und Diskussionen», sagt der Lehrer und fügt an: «Ich komme jeden Tag gerne in die Schule, auch wenn ich glaube, dass es bei den Kindern nicht immer so ist.»

Tausendsassa und Kartensammler

Schon zu seiner Zeit in Wangen b. Olten war Pascal Erlachner ein Tausendsassa. Neben den Tätigkeiten als Schiedsrichter und Turnlehrer betätigte er sich auch im Wangener Gemeinderat, absolvierte den Pilotenschein oder führte, wie bereits erwähnt, während einiger Zeit eine Bar. In seiner neuen Heimat gibt es neben der Arbeit für ihn im Moment vor allem ein Hobby: Fussball beim FC Saas-Fee. Bevor Erlachner Profi-Schiedsrichter wurde, war er lange Zeit selbst aktiver Fussballer, ehe es zeitlich nicht mehr möglich war. Umso mehr geniesst er es nun wieder, aktiv in einer Fussballmannschaft zu spielen, auch wenn nur in der 5. Liga.

Allen voran Zusammenhalt und Teamgefühl einer Mannschaft unterscheiden sich doch signifikant zur Chemie innerhalb einer Schiri-Truppe. «Wenn du als Schiedsrichter anfängst, bist du gerade in den unteren Ligen häufig alleine unterwegs. Auf Spitzensportstufe ist es wichtig, dass man sich ein Team um sich herum aufbaut. Dazu gehören Coaches, Mentoren, Psychologen oder auch Freunde», erklärt der ehemalige Unparteiische. Beim FC Saas-Fee ist das ein wenig anders, sitzt man doch mit den gleichen Kameraden mehrmals pro Woche in der Kabine.

Nicht nur als Schiedsrichter, sondern auch als Spieler hat Erlachner einiges drauf. Daniel Berchtold

Und auch wenn es gerade nicht so gut läuft - wie im Moment beim FC Saas-Fee - ist die Stimmung bei den Walliser Kickern gut. Aktuell kuriert Erlachner, der als Linksverteidiger spielt, noch eine Rippenprellung aus. Diese holte er sich bei einem vermeintlich fairen Zweikampf. Gemäss Erlachner wäre es aber ein klares Foul gewesen. Das sagte er so auch dem Schiedsrichter und kassierte dafür prompt eine gelbe Karte fürs Meckern. Die Dinge im Fussball ändern sich nie, auch wenn hier für einmal die Rollen vertauscht sind. In der Rückrunde dürfte Pascal Erlachner wieder fit sein, wenn es für den FCS vor allem auswärts ran geht, da im Frühling das Saas-Tal noch zu verschneit ist, um Fussball zu spielen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen