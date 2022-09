Optimaler Saisonstart: Sechs Punkte aus zwei Spielen für den EHCO

Swiss League Zwei Siege, sechs Punkte: Wie der EHC Olten einen optimalen Saisonstart erwischt hat In einer hart umkämpften Partie gewinnen die Oltner gegen den EHC Visp mit 4:2. Trotz einer Drei-Tore-Führung wurde es in den letzten Minuten noch einmal hektisch, ehe man die Partie zu seinen Gunsten entscheiden konnte. Nach zwei überzeugenden Auftritten hat der EHCO mit sechs Zählern das Punktemaximum auf dem Konto. Michael Höchner Jetzt kommentieren 18.09.2022, 14.36 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Geglückter Saisonstart mit sechs Punkten aus zwei Spielen. Marc Schumacher / freshfocus

Dem EHC Olten gelingt der perfekte Start in die Saison. Sechs Punkte aus zwei Spielen und ein Torverhältnis von 10:3 sind Indizien dafür, dass schon früh in der Saison Vieles zusammenpasst. Nach der Pflichtaufgabe gegen die Ticino Rockets am Freitagabend, empfing man keine 24 Stunden später den EHC Visp. Die Visper, welche neben dem EHCO über das nominell am besten bestückte Kader der Liga verfügen, konnten dank einer kompakten Mannschaftsleistung mit 4:2 nach Hause geschickt werden.

Flexibles Spielsystem

Zu Beginn der Saison hat der EHC Olten den Meistertitel als Saisonziel untermauert. Bis dahin ist es aber noch ein langer Weg. Für eine lange Meisterschaft ist es essenziell, dass man über eine qualitativ ausgeglichene Mannschaft verfügt und allfällige Ausfälle kompensieren kann. Gerade in der letzten Spielzeit sah man sich mit unzähligen Verletzungen konfrontiert und musste regelmässig auf eine Hand voll Spieler verzichten.

Simon Sterchi hat sich im Spiel gegen Visp an der Schulter verletzt. Marc Schumacher / freshfocus

Im ersten Heimspiel der Saison, hatte man neben dem bereits verletzten Silvan Wyss den zweiten Ausfall beklagen. Nach einem harten Check des Ex-Oltners Cyrill Oehen im ersten Drittel, musste Olten-Stürmer Simon Sterchi das Eis verletzt verlassen. Untersuchungen am Montag sollen Aufschluss über die Schwere seiner möglichen Schulterverletzung geben.

In der Folge war Trainer Lars Leuenberger dazu gezwungen die Reihen umzustellen. Giacomo Dal Pian ersetzte Sterchi auf dem Flügel, während die drei verbleibenden Center Sean Collins, Timothy Kast und Timo Haussener zwischen den Reihen rotierten. Damit spielten sie in jedem Shift mit anderen Flügelstürmern zusammen. Die zu dieser Zeit anhaltende Oltner Druckphase nahm davon aber keinen Schaden, was für das Zusammenspiel und die taktische Flexibilität der Mannschaft spricht.

Simeon Schwinger durfte sein erstes Tor im EHCO-Dress bejubeln. Marc Schumacher / freshfocus

Das Spiel lange kontrolliert

Was im ersten Drittel fehlte, waren die Tore. Diese folgten im Mittelabschnitt. Nach einer Strafe gegen Philip Ahlström durften die Oltner im Powerplay agieren. Auszunutzen vermochte dies der Österreicher Simeon Schwinger nach einem Abpraller von Visp-Goalie Matteo Ritz. Für den Österreicher mit Schweizer Lizenz war es der erste Treffer im Dress der Oltner. Im Vergleich zum ersten Spiel konnte sich Schwinger deutlich steigern. Das zweite Tor im Mittelabschnitt konnte sich Lukas Lhotak zuschreiben lassen.

In der vierten Linie eingesetzt überzeugt der Tscheche mit viel Kampfgeist und Durchschlagskraft in der Offensive. Dank einem weiteren Treffer zum zwischenzeitlichen 3:0 im letzten Abschnitt wurde Lhotak zurecht zum besten Oltner gewählt. Ein weiterer herausragender Spieler auf Seiten des EHCO war Torhüter Dominic Nyffeler. Komfortabel in Führung liegend kontrollierten die Powermäuse zwar das Spielgeschehen, offenbarten aber ab und an Lücken in der Abwehr, welche Visp prompt auszunützen wusste. Viele gute Torchancen der Walliser wusste der EHCO-Keeper aber souverän zu entschärfen. Sinnbildlich war ein Breakaway des Vispers Melvin Merola, dessen Abschluss Nyffeler humorlos parierte.

Einer der besten Oltner: Dominic Nyffeler. Marc Schumacher / freshfocus

Ambitionierte Kontrahenten

Dass es für Nyffeler nicht zum Shutout reichte, lag an den Vispern, die sich in den letzten Spielminuten in die Partie zurückkämpften. Zwei schnelle Tore läuteten eine turbulente Schlussphase ein, mit dem besseren Ende für die Oltner. Ein Empty-Netter von Garry Nunn, der auch an diesem Abend mit drei Skorerpunkten glänzte und nach zwei Spielen bereits bei sensationellen sieben (!) Punkten steht, besiegelte den zweiten Oltner Saisonsieg.

Den spannenden Schlussfinish hätte sich Leuenberger gerne erspart. Vor allem beim ersten Gegentreffer sieht der Trainer Verbesserungspotenzial: «Das erste Gegentor, war nicht smart verteidigt. In diesem Moment müssen wir taktisch besser in der eigenen Zone stehen.»

Daumen hoch für das Team von Lars Leuenberger. Marc Schumacher / freshfocus

Insgesamt zeigte sich Leuenberger zufrieden mit der Partie, kritisiert aber die Leistung der Schiedsrichter, welche eine grosszügige Linie fuhren und viele Vergehen gegen die Oltner nicht sanktionierten. Dadurch wurde eine ansonsten schon hektische Partie noch stärker angeheizt. Die beiden Meisterschaftsfavoriten lieferten sich viele hart geführte Zweikämpfe. Auch nach dem Spiel, beim Handshake, kam es zu einer grossen Rudelbildung im Mittelkreis. An vorderster Front standen EHCO-Abwehrhüne Eliot Antonietti und der Visper Linus Klasen. Die Meinungsdifferenz der beiden konnte durch Eingreifen der Schiedsrichter deeskaliert werden. Aber das Duell der beiden Liga-Krösusse ist definitiv lanciert.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen