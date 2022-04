Nachgefragt EHCO-Topskorer Garry Nunn nach der Finalqualifikation: «Ich bin so stolz auf unsere Mannschaft» Der EHC Olten hat sich in der Halbfinalserie gegen den HC La Chaux-de-Fonds mit 4:2-Siegen durchgesetzt. Einer der Oltner Schlüsselspieler beim entscheidenden 4:3-Erfolg am Donnerstag war Topskorer Garry Nunn. Der Kanadier verrät im Interview, weshalb er so erleichtert ist und welche Zweifel ihn plagten. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 08.04.2022, 12.20 Uhr

Garry Nunn lässt sich von den EHCO-Fans nach dem Sieg in La Chaux-de-Fonds feiern. Urs Lindt / freshfocus

Garry Nunn, herzlichen Glückwunsch zum Einzug in den Playoff-Final. Wie haben Sie die Serie gegen La Chaux-de-Fonds erlebt?

Es ist eigentlich verrückt, wie diese Serie gelaufen ist. Wir waren 3:0 vorne. Und dann kamen sie unglaublicherweise wieder zurück mit zwei Siegen. Es war unglaublich eng. An dieser Stelle möchte ich den Hut ziehen vor unserem Gegner La Chaux-de-Fonds. Sie haben sehr gut gespielt. Vor allem läuferisch haben sie uns extrem herausgefordert.

Trotzdem hat sich der EHCO letztlich durchgesetzt...

Ich bin so stolz auf unsere Mannschaft. Dass wir in diesem sechsten Duell und dem Rückstand nach zwei Dritteln noch einen Weg zum Sieg gefunden haben. Es hätte eines dieser Spiele sein können, in welchem nichts für Dich läuft und man irgendwann den Kopf hängen lässt und das Ganze abhakt. Aber wir haben hart gekämpft und so die Wende erzwungen. Es ist ein grossartiges Gefühl.

War es schwierig, geduldig zu bleiben?

Ich würde gerne behaupten, dass es nicht so ist. Aber ja, für mich persönlich war es schwierig, die Geduld zu bewahren. Ihr Goalie Viktor Östlund hat wirklich ausgezeichnet gespielt und uns mitunter zur Verzweiflung gebracht. Irgendwann nistet sich das im Hinterkopf ein, auch wenn man es natürlich vermeiden möchte. Aber irgendwann wurde unser Druck zu gross. Dann ist es für jeden Goalie schwierig, dauernd irgendwelche Riesenparaden zeigen zu müssen.

Sie haben in Spiel 6 zwei wichtige Tore erzielt und machen generell einen starken Eindruck. Fühlt es sich auch für Sie so gut an, wie es von aussen den Eindruck macht?

Es sind Playoffs, die schönste Eishockey-Jahreszeit und ich fühle mich sehr gut. Natürlich hat man da und dort ein «Näggi» ab. Aber das geht allen Spielern so. Aber ja: Ich bin frisch, die Coaches machen einen guten Job beim Management der Eiszeiten.

Jetzt geht es gegen Kloten - der ultimative Test?

Gegen Kloten wird es eine ganz andere Serie geben. Wir alle wissen, wie gut sie sind. Wir werden extrem gefordert sein, aber alles in unser Macht stehende versuchen, diese Finalserie zu gewinnen. Ich freue mich auf packende Duelle. Es wird spannend!

